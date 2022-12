'Paldies, ka bijāt kopā ar mani' – 800 miljonus vērtā NASA zonde atvadās ar pēdējo fotogrāfiju

Vai iespējams just līdzi kaut kam, kas nav dzīva būtne? Tie, kas ikdienā seko līdzi NASA pētniekiem uz Marsa – roveriem, dronam un zondei "InSight" – droši vien teiks, ka jā. Daļēji tāpēc, ka aģentūra pielikusi mērķtiecīgas pūles, lai robotiskajiem pētniekiem piešķirtu zināmu devu cilvēcības. Tiem ir savi sociālo tīklu konti, kuros sekotāji tiek uzrunāti no pirmās personas perspektīvas. Un ieraksti arī veidoti tā, it kā tos paustu ar apziņu apveltīta būtne. Lūk, vienā no šādiem ierakstiem ar sērīgu noskaņu zonde "InSight" atvadās no saviem sekotājiem un nosūta, iespējams, pēdējo "pastkarti" no sarkanās planētas.

"Šī varētu būt pēdējā fotogrāfija, ko nosūtu. Tomēr neuztraucieties par mani – šeit pavadītais laiks bijis ražīgs un mierīgs. Ja spēšu turpināt saziņu ar savu komandu, to arī darīšu," vēsta paziņojums zondei izveidotajā "Twitter" kontā, pateicoties faniem, kas aizrautīgi sekojuši līdzi "Insight" darbam uz Marsa.

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ — NASA InSight (@NASAInSight) December 19, 2022

Zonde, kas uz Marsa piezemējās 2018. gada novembrī, ir unikāla – tas bija pirmais NASA būvētais "seismologs" uz sarkanās planētas. Ja "Curiosity", "Perseverance" un citi roveri spēj pārvietoties, tad "Insight" visu misijas laiku pavadīja vienā vietā. Tvītā nav melots, ka darba gadi bijuši ražīgi. Pateicoties šai zondei, pirmo reizi uzzinājām par "marsatrīcēm". Dažas no spēcīgākajām tika fiksētas vēl šogad. Tā nav tikai ziņkārība par to, cik tad magnitūdas var "uzdrebināt" kārtīga "marsatrīce", tās ģeologiem var daudz pastāstīt par to, kas notiek planētas iekšienē, kur ar citām metodēm klāt netikt.

Ne viss zondei gan izdevās – bija plānots arī vairāku metru dziļumā iedzīt termometru, lai gūtu vēl vienu vērtīgu datu kopu par to, kā mainās temperatūra dažādos dziļumos. Taču dziļāk par dažiem centimetriem tā arī tikt neizdevās. Un, atšķirībā no roveriem, "Insight" nevarēja pabraukt tālāk un mēģināt citā vietā. NASA mēģināja ilgi un cītīgi, taču 2021. gada janvārī pieņēma lēmumu no šīs misijas daļas atteikties un koncentrēties uz Marsa seismiskās aktivitātes mērījumiem.

Attēls: NASA/JPL-Caltech

Zonde, kuras saules paneļus klāj bieza Marsa putekļu kārta, vienu pēc otra atslēdza citus instrumentus, un šovasar aktīvs palika tikai seismometrs. Kopumā zonde fiksējusi vairāk nekā 1300 "marsatrīču", kur spēcīgākā pietuvojās piecām magnitūdām. Par apmēram 50 no tām bija arī gana labi dati, lai noteiktu aptuveno epicentru.

NASA oficiāli par "Insight" misijas beigām paziņos tad, kad zonde divreiz pēc kārtas izlaidīs regulāro sazināšanos ar pavadoni Marsa orbītā, kas signālus pēc tam pārraida uz misijas vadības centru. Tad būs skaidrs, ka enerģijas rezerves ir izsmeltas pavisam.

Līdzīgi ar pēdējo fotogrāfiju no faniem 2018. gadā atvadījās Marsa rovers "Opportunity". Sākotnēji bija plānots, ka tam uz Sarkanās planētas jāiztur trīs mēneši, nobraucot vienu kilometru. Rezultāts pārspēja visas cerības – rovers turpināja pētīt Marsu 15 gadus, kopumā veicot ap 45 kilometriem.