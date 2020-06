Pētījums izaicina priekšstatus par krokodilu priekštečiem – tie esot skrējuši kā strausi

Loklijs par savu interpretāciju gan ir pārliecināts: "Mēs nospiedumos redzam pilnīgi visus pirkstus un ādas līnijas – gluži kā skatītos uz jūsu rokām. Šie dzīvnieki lika vienu kāju priekšā otrai un varētu noiet pa taisnu līniju, gluži kā pārbaudēs, lai noskaidrotu, vai cilvēks nav iereibis," salīdzina Loklijs un turpina: "Tāpat neatradām priekškāju nospiedumus."

Viņa kolēģis un pētījuma vadošais autors profesors Kjuns Sukims uzskata, ka versijai par pārvietošanos uz divām kājām par labu spēlē arī nospiedumu dziļums, kas liecinot par vairāk statenisku stāju. "Šie pēdu nospiedumi ir visai šaurā līnijā, it kā krokodils staigātu pa virvi. Kombinācijā ar faktu, ka neredzam astes atstātu švīku, secinām, ka dzīvnieki pārvietojās uz divām pēdām," bilst pētnieks.



Foto: AFP/Scanpix/LETA

Viņš arī skaidro, kā pētnieki secinājuši, ka nospiedumus atstājuši tieši krokodilveidīgie, nevis dinozauri. "Dinozauri un to pēcteči – putni – staigā uz pirkstgaliem. Krokodili turpretī staigā uz pilnas pēdas, bet atstājot skaidrus papēžu nospiedumus, gluži kā cilvēki."

Viens no tiem, kas apšauba Loklija un kolēģu interpretāciju, ir profesors Fils Menngs no Mančestras universitātes. Menings BBC atzina, ka analizētās nospiedumu fosilijas ir ļoti interesantas un atbalstīja šī atraduma publicēšanu, lai veicinātu diskusiju, taču secinājumiem nepiekrīt. "Manuprāt, pēdu nospiedumu raksts vienkārši neatbilst vispārējai ģeometrijai, kas raksturīga krokodilveidīgajiem dzīvniekiem. Paskatieties jebkuru video, kur redzams, kā izgriezušās krokodilu pēdas, kad tie skrien – pēdas vairāk uz ārmalu nekā iekšmalu no nosacītās pēdojuma viduslīnijas," klāsta Menings un piebilst, ka skaidrību varētu viest tas, ja tiks atrastas paša dzīvnieka fosilijas.

Loklija un kolēģu pētījumu var lasīt izdevumā "Scientific Reports".