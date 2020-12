RSU antropologi: šis gads ļauj mainīt uzskatus par Ziemassvētkiem

Amerikā ir veikti pētījumi gan par Pateicības dienu, gan Ziemassvētkiem. Rezultāti uzrāda, ka šajā laikā pieaug depresija, trauksmes sajūta, jo cilvēki šo tradīciju ietvarā, no kura nespēj izkāpt, ir spiesti būt kopā ar tiem, ar kuriem kopā nevēlas būt. Līdz ar to es aicinātu abstrahēties no idejas, ka ģimene vienmēr ir kaut kas jauks un patīkams.