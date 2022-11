Skolēni risina planētas mēroga izaicinājumus – noskaidroti klimata hakatona uzvarētāji

Lietotne, kurā pieejama informācija par pārtikas pārpalikumiem tuvumā esošās iestādēs, palīdzētu taupīt resursus, kas tiek patērēti ēdiena sagatavošanai, un nodrošinātu ar ēdienreizi iedzīvotājus, kuriem ir grūtības par to parūpēties pašiem. Tā arī dotu iespēju mazināt pārtikas produktu veltīgu izšķērdēšanu. Ar šādu ideju Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas komanda uzvarējusi hakatonā "Young Climathon", kurā Latvijas skolēni piedāvāja risinājumus dažādām aktuālām pilsētvides klimata un vides problēmām, portālu "Delfi" informēja Rīgas Tehniskā universitāte (RTU).

Hakatons tiek rīkots otro reizi, šogad piedalījās 65 skolēni un 14 atbalsta personas no Liepājas, Rīgas, Daugavpils, Limbažiem, Jersikas, Babītes, Jelgavas, Skrīveriem un Ventspils.

Otrās vietas ieguvēji – Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas komanda – rosina veidot velo novietni ar zaļo jumtu. Šāda novietne pie skolas veicinātu aktīvāku velo izmantošanu skolēnu un skolotāju vidū, uzskata idejas autori. Šī komanda saņēma arī Eiropas Savienības mājas specbalvu un skatītāju simpātiju balvu.

Savukārt trešās vietas ieguvēji ir Babītes vidusskolas komanda. Viņu mērķis – veicināt sabiedrības interesi par atjaunojamo enerģiju, un to varētu paveikt īpaši aprīkotā pārvietojamā telpā, kurā ar praktisku darbošanos un dažādiem interaktīviem uzdevumiem būtu iespējams izzināt enerģijas ieguves veidus un ceļu līdz elektrībai.

Ar spēles palīdzību radīt interesi par zaļo enerģiju aicina arī Ventspils Pārventas pamatskolas komanda – tās ideja par izlaušanās spēli ieguva Rīgas specbalvu, bet Liepājas specbalva piešķirta ambiciozai Daugavpils Valstspilsētas vidusskolai idejai par ar saules baterijām darbināmu elektroauto. Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) specbalvu ieguva Rīgas 40. vidusskolas komanda par lietotni teritoriju piesārņojuma mazināšanai.

"Young Climathon" tiek rīkots, lai sekmētu skolēnu izpratni par klimata pārmaiņu un vides izaicinājumiem, kā arī vairotu ilgtspējīgu pakalpojumu, produktu un iniciatīvu radīšanu. Šogad hakatona norises laiks sakrīt ar ANO Klimata pārmaiņu konferenci, kurā valstu līderi mēģina vienoties, kā veicināt cīņu pret klimata pārmaiņām. Latvijas skolēni hakatonā meklēja veidus, kā panākt cilvēku pārsēšanos no privātām automašīnām uz videi draudzīgākiem pārvietošanās līdzekļiem, vairot sabiedrības atbildību par klimata pārmaiņām un palīdzēt pilsētām kļūt videi draudzīgākām. Viņi arī domāja, kā interaktīvi eksponāti muzejos, zinātnes centros un izstādēs var palīdzēt izglītot jauniešus par zaļo enerģiju.

Šogad hakatonā izaicinājumus izvirzīja AS "Latvenergo", Rīgas un Liepājas pašvaldība. Ar skolēniem strādāja mentori no "Latvenergo", Rīgas un Liepājas pašvaldības, Rīgas Enerģētikas aģentūras, biedrības "Zaļā brīvība", AS "Sadales tīkli", RTU Zinātnes un inovāciju centra, apvienības "Pilsēta cilvēkiem", Zaļo un viedo tehnoloģiju klastera, Vides izglītība fonda, biedrības "Zinis", ES mājas un zinātnes centra "Vizium".