Sulu un plāksteru detokss: zinātne vai muļķības?

Ar katru dienu kļūst arvien gaišāks, arī putni aiz loga čivina arvien skaļāk. Daba mostas. Tā vien prasās apsēsties uz grīdas lotosa pozā ar litru seleriju–čia sēklu smūtija krūzē un sveikt pavasara sauli, atbrīvojoties no visa liekā, kas ziemas laikā uzkrāts – sliktajiem toksīniem. Vai arī nē. Tomēr piedāvājumu un iespēju ir vesels lērums – nerunājot par dažnedažādiem ierakstiem influenceru soctīklu kontos, kas aicina ievērot tādu vai citādu uztura režīmu, lai "tiktu vaļā no toksīniem organismā", aizvien ir arī lērums dažādu semināru – jogas detoksi, ajūrvēdas detoksi, pavasara attīrīšanās ar augu tējiņām. Cik tas jēdzīgi un lietderīgi? To viesos pie "Zinātne vai muļķības" skaidro kvalificēta uztura speciāliste Ksenija Andrijanova.

Ksenija skaidro, ka toksīniem šobrīd ir divas definīcijas. Viena ir medicīniska, otra – šarlatāniska. Medicīnā ar toksīniem saprot vielas, kas ir kaitīgas organismam. "Tā var būt inde – gan tāds sīkumiņš kā bites kodiens, gan nopietnākas lietas, piemēram, čūsku indes vai baktēriju indes. Baktērijas Clostridium botulinum izdalītais toksīns ir pasaulē spēcīgākais bioloģiskais ierocis. Toksīni ir arī narkotikas, alkohols. Virkne vielu, kuras, ja nonāk tavā organismā, tu to noteikti jūti, un ir nepieciešama palīdzība. Ja tu pārdozē narkotikas, tevi nogādā uz detoksifikāciju, kur mediķi cenšas tevi "atkačāt" un atgriezt pie dzīvības."