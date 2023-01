Suņi ir kreiļi vai labroči? Ko saka pētījumi

Dzīvnieku gadījumā tas var izpausties kā atturīgāka rīcība kognitīvajos testos, kur tukšs ēdiena trauciņš novietots vietā, lai suns uzreiz nevarētu redzēt, vai tajā ir pārtika. Kreiļi trauciņam pietuvojas atturīgāk, lēnāk. Savukārt tie suņi, kuri vienlīdz bieži uzdevumu veikšanai izmanto abas ķepas, izteiktāk reaģē uz trokšņiem, piemēram, pērkona negaisa vai salūta skaņu ierakstu.

Esam arī atklājuši saistību ar suņa raksturu. Suņi, kas vienlīdz bieži lieto abas ķepas, biežāk ir ar agresīvām raksturiezīmēm un bailīgāki nekā suņi, kas biežāk izvēlas vienu no priekšķepām. Šīm zināšanām var būt nozīme dzīvnieku apmācībā. Ir pierādījumi, ka ķepu preferenču noteikšana pirms apmācībām var palīdzēt laicīgi noskaidrot, kuri suņi ir derīgi suņa-pavadoņa lomai. Tāpat ķepu preferenču noskaidrošana var palīdzēt saprast, kuri suņi stresa situācijās būs ievainojamāki. Piemēram, suņi-kreiļi biežāk izjūt stresu dzīvnieku patversmēs.

Protams, šajā brīdī vēl būtu stūrgalvīgi paļauties tikai uz šo ķepu izvēles faktoru, vērtējot dzīvnieku labturības jautājumus. Taču tam ir potenciāls kļūt par vērtīgu rīku, īpaši lietotam kopā ar citiem indikatoriem, kā astes luncināšana, ošņāšanās, spalvas sasliešanas virziens.

Suņi tipiski luncina asti pa kreisi tad, kad vairāk izjūt pozitīvas emocijas (piemēram, redzot savus saimniekus), bet uz labo pusi tad, kad uzlūko nepazīstamu dominējošu suni (negatīvas emocijas). Turpinot darbu šajā pētījumu virzienā, ne tikai labāk izpratīsim suņu kognīciju, bet arī labāk spēsim parūpēties par cilvēka labāko draugu.

Šis raksts ir pārpublicēts no "The Conversation" saskaņā ar "Creative Commons" licenci un autoru atļauju. Visu rakstu oriģinālvalodā var lasīt vietnē "The Conversation".

Raksta autori ir Karalienes Universitātes Belfāstā Psiholoģijas skolas lektore (Queen's University Belfast, School of Psychology) lektore Debora Velsa (Deborah Wells).