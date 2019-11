Tavi konkurenti nākotnē būs roboti. Kā nepazust modernajā darba tirgū?

Kādas jaunas profesijas nākotnē papildinās darba tirgu, pilnīgi droši nezina neviens. Kriptovalūtas detektīvs, virtuālās naudas brokeris, moderno tehnoloģiju lauksaimnieks, digitālais arheologs, bezpilota auto inženieris – šīs ir tikai dažas no nākotnes amatu klāsta, ko nākotnes profesiju sarakstā min personāla un karjeras speciālisti. Taču visi eksperti ir vienisprātis, ka nākotnes karjerā viena no svarīgākajām prasmēm būs spēja mācīties.

Nākotnē, kad darba tirgū arvien biežāk būs jākonkurē ar robotiem, mākslīgo intelektu un citiem tehnoloģiju brīnumiem, tā kļūs par absolūti neaizstājamu prasmi, ko jāattīsta visas dzīves laikā. Kā mainīsies profesijas nākotnē, kā bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem tam laicīgi sagatavoties? Par šo tematu ikgadējās Karjeras nedēļas laikā oktobra trešajā nedēļā dažādās auditorijās sprieda arī karjeras eksperti.

Ar robotiem konkurēs empātija un radošums



ASV IT uzņēmuma "Cognizant" ziņojums par nākotnes profesijām "21 Jobs of the Future Report" nosauc vairākas neparastas nākotnes profesijas – digitālais drēbnieks, kas piedāvā personalizētus individuālo šuvēju pakalpojumus, papildinātās realitātes ceļojumu arhitekts, virtuālās identitātes drošības eksperts, kiberuzbrukumu speciālists, mašīnu personības dizaina vadītājs un citas. Kā norāda karjeras konsultante Jolanta Priede, par šiem nosaukumiem varam brīnīties, taču patiesībā ikviens jaunietis pats var uzburt savu nākotnes profesiju, kombinējot savas individuālās prasmes.

"Nākotnes darba tirgū visi konkurēsim ar robotiem, bet cilvēku no robota atšķir trīs galvenās prasmes – empātija, radošums un emocionālā inteliģence. Tāpēc bērniem jau kopš mazotnes svarīgi pilnveidot sevi pēc iespējas dažādākās jomās. Mūzika, programmēšana, sports, māksla – tas ir nozīmīgs resurss, kas bagātina ikvienu karjeru," uzsver Priede.