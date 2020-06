Trīs talantīgas Latvijas zinātnieces saņēmušas 'Sievietēm zinātnē' balvu

Šogad "L'Oréal" balvu "Sievietēm zinātnē" Baltijā kopumā saņēmušas septiņas sava aroda izcilnieces, tostarp trīs talantīgas zinātnieces no Latvijas – Iveta Pugajeva, Aiga Ivdre un Ivita Bite. No Lietuvas ar šo apbalvojumu godināta Rima Bud'bītīte un Dominika Dapkute, bet no Igaunijas – Mārja Grosberga un Lisandra Menēzisa.

Valsts eksprezidente, programmas "Sievietēm zinātnē" patronese Vaira Vīķe-Freiberga uzsver: "Valsts un publiskā sektora atbalsts zinātnei Latvijā ne vienmēr atbilst visu atzītai izpratnei par to, ka nākotnes labklājība jebkurā valstī var balstīties tikai uz augstākā līmeņa zināšanām un iedzīvotāju spēju visu mūžu turpināt mācīties un pielāgoties strauji mainīgai pasaulei. Tamdēļ "L'Oréal" un UNESCO programma, kā izcils paraugs publiskās-privātās sfēras sadarbībai, sievietēm zinātniecēm kā Latvijā, tā citur pasaulē ir nākusi kā ievērojams atbalsts."

Zinātnes izcilnieces no Latvijas

Ķīmijas doktore Iveta Pugajeva (attēlā apakšā) ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" vadošā zinātniece un Ķīmijas laboratorijas Hromatogrāfijas grupas vadītāja. Iveta balvu saņēmusi par darbu pie jaunas metodoloģijas izstrādes sabiedrības veselības novērtēšanai, pielietojot uz notekūdeņiem bāzētu epidemioloģijas pieeju. Šo inovatīvo pieeju izmanto, lai pētītu likumsakarības starp notekūdeņu ķīmisko sastāvu un dažādiem antropogēniem faktoriem, galvenokārt – iedzīvotāju uztura un alkohola lietošanas paradumiem un veselības stāvokli. Projektā iegūtie dati sniegs noderīgu un būtisku epidemioloģisko informāciju par Latvijas iedzīvotāju dzīvesveidu, uztura paradumiem, sabiedrības veselību un labklājību.

Inženierzinātņu maģistre ķīmijas tehnoloģijā Aiga Ivdre ir Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Polimēru laboratorijas pētniece, kura šobrīd arī studē ķīmijas tehnoloģiju doktorantūrā Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē. Aiga Ivdre "Sievietēm zinātnē" programmas apbalvojumu saņem par pētījumu, kurā meklē iespējas izmantot kokrūpniecības blakusproduktu – koksnes putekļus no zirgu pakaišu un saplākšņa ražošanas – nanocelulozes iegūšanai, un tās pielietojumu kriogēnās izolācijas poliuretāna putuplastā. Mūsdienās ražošanas blakusproduktu izmantošanai ir liela nozīme, lai uzlabotu tehnoloģisko procesu, samazinātu ražošanas izmaksas un ieviestu tīrākas ražošanas principus.

Ķīmijas zinātņu maģistre Ivita Bite ir Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Optisko materiālu laboratorijas pētniece un doktorante materiālu fizikā. Viņai balva piešķirta par pētījumu, kurā analizē dažādu ķīmisko sintēžu metožu ietekmi uz materiālu morfoloģiskajām un fizikālajām īpašībām, piemēram, pašvielas defektiem un optiskajām īpašībām. Strauji attīstoties tehnoloģijām pēdējās pāris desmitgadēs, pieprasījums pēc kvalitatīviem oksīdu nanomateriāliem, kas ražoti ar viegli pielāgojamām ražošanas metodēm, ir lielāks nekā jebkad agrāk.

Iespēja starptautiskai atzinībai



Viļņas Universitātes Dzīvības zinātņu centra Bioķīmijas institūta Bioelektroķīmijas un biospektroskopijas nodaļas vecākā pētniece Rima Budvītīte godalgota ar "Sievietēm zinātnē" balvu, pateicoties darbam par mijiedarbības pētīšanu starp nepareizi salocītu proteīnu uzkrāšanos un fosfolipīdu membrānām, kas varētu palīdzēt cīņā ar neiroģeneratīvām slimībām. Savukārt Viļņas Universitātes doktorante, Nacionālā vēža institūta Biomedicīnas fizikas laboratorijas jaunākā pētniece Dominika Dapkute apbalvota par pētījumu, kurā tiek pētīts mezenhimālo un vēža cilmes šūnu reakcija uz nanodaļiņām, meklējot jaunas iespējas šūnu terapijai onkoloģijā.

Tallinas Tehniskās universitātes Materiālu un vides tehnoloģijas departamenta Optoelektronisko materiālu fizikas laboratorijas vadītājai Mārjai Grosbergai balva piešķirta par pētījumu, kas vērsts uz jaunu, ilgtspējīgu materiālu un tehnoloģiju izstrādi un izpēti saules enerģijai. Savukārt Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes Tehnoloģiju institūta Biodegvielu laboratorijas jaunākā pētniece un inženierzinātņu doktorante Lisandra Menēzisa atzinību saņēmusi par darbu pie pētījuma par otrās paaudzes bioetanola ražošanu, izmantojot ilgtspējīgas aprites ekonomikas pieeju, kurai ir būtiska nozīme efektīvu biorafinēšanas platformu attīstībai Baltijas valstīs un pārejai uz bezatkritumu kultūru.

"Sievietēm zinātnē" programmā balvas katru gadu tiek piešķirtas katras Baltijas valsts zinātniecei ar doktora grādu līdz 40 gadu vecumam par pētījuma veikšanu dzīvības, vides zinātņu, fizikas un inženierzinātnes jomā, kā arī pa vienai balvai Igaunijā un Lietuvā, bet divas balvas Latvijā – doktorantēm līdz 33 gadu vecumam. Papildus viena dalībniece no katras valsts tiek nominēta prestižajai, starptautiski atzītajai "L'Oréal-UNESCO For Women in Science International Rising Talents" programmai.

"L'Oréal Baltic" ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas un stipendijas goda patroneses Vairas Vīķes-Freibergas atbalstu 2005. gadā dibināja "Sievietēm zinātnē" programmu Latvijā. Šo gadu laikā "Sievietēm zinātnē" apbalvojumu Latvijā saņēmušas 48 zinātnieces, bet kopš 2017. gada, kad programma tika paplašināta visās Baltijas valstīs, balvu saņēmušas sešas zinātnieces no Lietuvas un sešas no Igaunijas.

"L'Oréal Baltic" "Sievietēm zinātnē" ir vienīgā šāda veida atbalsta programma zinātniecēm Baltijas valstīs, kas veicina Baltijas zinātnieču profesionālo attīstību, palīdzot sasniegt jaunus mērķus un vairot ieguldījumu gan zinātnē, gan sabiedrībā.