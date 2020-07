Vēl dažas dienas sievietēm Latvijā iespēja pieteikties 'Google' finansētajām apmācībām

Katra sesija būs vismaz stundu gara ar iespēju pēc tās nokārtot testu, lai nostiprinātu zināšanas. Dalībnieces, kas būs veiksmīgi nokārtojušas visus testus, mācību beigās saņems sertifikātu, apliecinot veiksmīgu zināšanu apguvi. Sesiju tēmas būs saistītas ar plašu informācijas spektru par tehnoloģijām, sākot no tā, kā tās maina pasauli, kādas karjeras iespējas ir pieejamas Latvijā, kādas prasmes ir nepieciešamas, lai tajās sāktu darbu, kā atšķiras IT un inženierijas jomas, kādi uzņēmumu veidi, programmēšanas valodas un lomas ir populāras un kāda ir ikdiena strādājot IT.

"Esam ļoti priecīgas, ka jau vairāk nekā 1000 dalībnieces reģistrējušās www.iepazistitehnologijas.lv, bet esam gatavas uzņemt arī vairāk! Būtu liels prieks, ja par tehnoloģiju sniegtajām iespējām darba tirgū un prasmēm, kas nepieciešamas, lai pašattīstītos šajā nozarē, padziļināti uzzinātu vismaz divi tūkstoši sieviešu Latvijā!" saka Anna Andersone, "Riga TechGirls" vadītāja.

Atgādinām, ka reģistrēties programmai var vietnē www.iepazistitehnologijas.lv līdz 26.jūlijam, bet apmācības sāksies jau 28. jūlijā.