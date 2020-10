Vēzis un tautas medicīna: vai sulu kūres tiešām dziedē?

Tautas medicīna. Jēdziens, kas plaši tiek izmantots, lai apzīmētu alternatīvu mediķu nozīmētajai ārstēšanai. Ko parasti saprot ar tautas medicīnu? Tās ir pieredzes ceļā sakrātas zināšanas un uz tām balstīta rīcība, kuras mērķis ir saglabāt veselību un ārstēt slimības. Informāciju par to parasti saņemam no senajiem avotiem un viens no otra. Tautas medicīna, pretēji pierādījumos balstītajai medicīnai, balstās novērojumos. Piemēram, dziednieks ir novērojis, ka, dzerot kāda auga uzlējumu, cilvēkam kļūst labāk, tāpēc uzskata, ka augs ārstē slimību. Taču mūsdienu medicīnā šis process ir daudz sarežģītāks – lai izveidotu efektīvas zāles, ir nepieciešami ilgstoši pētījumi un pierādījumi. Tautas medicīnas tradīcijas ir stipras visās Eiropas valstīs, tajā skaitā arī Latvijā, un to pielieto plašam slimību klāstam – sākot no iesnām un beidzot ar nopietnām diagnozēm, piemēram, vēzi.

Kā apliecina nodibinājuma "O Fonds" eskpresaptauja par onkoloģisko slimnieku gatavību izvēlēties tautas medicīnas līdzekli, 5% ir gatavi dot priekšroku sulu kūrēm. Tas nav daudz, bet aiz katra gadījuma stāv kāda reāla cilvēka dzīvība.

Tāpēc rakstu sērijā "Vēzis un tautas medicīna" nodibinājums "O Fonds" skaidros, vai alternatīvām ārstniecības metodēm tiešām ir potenciāls. Par to, vai sulu kūres var tikt izmantotas kā pamata vai papildu metode cīņā ar onkoloģiskajām saslimšanām, konsultēs onkologs ar gandrīz 40 gadu darba pieredzi onkoloģijā, Latvijas onkoloģijas centra Paliatīvās aprūpes nodaļas vadītājs Vilnis Sosārs.

Kas ir sulu kūres?

Sulu kūres, angliski zināmi kā "juicing", ir svaigi spiestu augļu un dārzeņu sulu lietošana uzturā ar mērķi izveseļoties. Šādu sulu diētu ietur no dažām dienām līdz pat vairākiem mēnešiem. Dažreiz cilvēki izvēlas pārtikt tikai un vienīgi no sulām, citu reizi tās ir papildinājums pamata ēdieniem. Sulas satur vērtīgas vielas – antioksidantus un šķiedrvielas. Tiek pieņemts, ka tās var izārstēt vēzi.

Vilnis Sosārs stāsta: "Onkoloģijā un paliatīvajā aprūpē sulu kūres tiek izmantotas reti, un ārsti tās neiesaka, jo tām īsti nav pamatojuma. Visbiežāk pacienti tās pielieto paši, izlasot par tām populārzinātniskajā literatūrā vai interneta avotos, vai saņemot ieteikumus no saviem paziņām."

Vai sulu kūres tiešām ārstē vēzi?

Tautās klīst daudz leģendu, tāpēc atbildi uz jautājumu, vai sulas spēj ārstēt, jāmeklē zinātniskajā literatūrā. Diemžēl pētījumos nav aprakstīts neviens gadījums, kas apliecinātu, ka tās ārstē vēzi. Taču šādi apliecinājumi ir atrodami blogos un tiešsaistes medijos. Latvijā, piemēram, aicinājumi uz sulu kūrēm vērojami ģimenes foruma Calis.lv sadaļas "Citāda veselība" lietotāju diskusijās. Šī gada martā ir izcēlies skandāls par pašmāju "Instagram" zvaigzni, kas saviem sekotājiem tirgoja sulu. Tā solīja iznīcināt gan vēzi, gan tā metastāzes. Savukārt ASV auditoriju skaļi uzrunājis blogu autors Kriss Varks, apgalvojot, ka tieši sulas dziedēja viņa ļaundabīgo audzēju.