Vidusskolēnus aicina pieteikties Eiropas programmēšanas nedēļas izaicinājumam

Eiropas Komisija (EK) un Eiropas Savienības (ES) Programmēšanas nedēļas vēstnieki Latvijā sadarbībā ar Informācijas tehnoloģijas (IT) izglītības fondu aicina vidusskolēnus piedalīties starptautiskā programmēšanas hakatonā, kas norisināsies tiešsaistē 29. un 30. maijā.

Hakatona laikā 15 komandas tiksies tiešsaistē, attīstīs savas programmēšanas prasmes un 24 stundās radīs risinājumu kādam vietēja mēroga izaicinājumam. Hakatona laikā jaunieši saņems atbalstu no zinošiem mentoriem, piedalīties aizraujošās darbnīcās un prezentēs savu ideju ekspertu žūrijai.

Trīs labākās komandas saņems balvas no IT izglītības fonda un IT uzņēmuma "Cognizant Latvia". Savukārt desmit labākās komandas turpinās cīņu, saņems papildu tehnoloģiju apmācībās un mentoru konsultācijas, lai turpinātu vasarā izstrādāt savas idejas prototipu un rudenī piedalītos hakatona finālā klātienē.

Nacionālā fināla uzvarētāji iegūs balvās IT aprīkojumu un iespēju prezentēt savu ideju Eiropas līmeņa žūrijai ES Programmēšanas nedēļas laikā no šā gada 9. līdz 24. oktobrim.

"Mēs uzskatām, ka Latvijas jauniešiem ir visi nepieciešamie talanti, tāpēc aicinām vidusskolēnus pieteikties hakatonam un izmantot iespēju attīstīt un likt lietā savas zināšanas un prasmes, lai radošā gaisotnē risinātu kādu tieši šai mērķauditorijai aktuālu tēmu," stāsta IT izglītības fonda vadītāja Zanda Zilgalve.

20. maijā plkst. 17 ikviens vidusskolēns tiek aicināts uz "Datorium" programmēšanas skolas veidoto "YouTube" vebināru.

Sarunā savu pieredzi dalīsies jaunieši, kuri jau ir guvuši panākumus līdzīgos hakatonos un olimpiādēs un atklās vairāk par to, kas ir hakatons, kā tajā piedalīties un kāpēc. Papildu tam vidusskolēniem tiks sniegta palīdzība komandas biedru atrašanā un komandas veidošanā.

Savukārt līdz 24. maijam ikviens skolēns, kurš vēlas apgūt jaunas zināšanas tehnoloģiju jomā un rast risinājumu izaicinājumam, tiek aicināts reģistrēties hakatonam vietnē "codeweek.eu". Reģistrēties var gan individuāli, gan komandā, kurā nepieciešami seši dalībnieki.

Līdz 28. maijam tiks paziņoti 90 skolēni, kuriem būs iespēja piedalīties hakatonā. Pieteikumi tiks atlasīti, ņemot vērā anketā norādīto motivāciju. Skolēniem, kuri būs reģistrējušies individuāli, hakatona organizatori palīdzēs atrast komandas biedrus.

ES Programmēšanas nedēļas hakatonus organizē EK un vietējie ES programmēšanas nedēļas vēstnieki. Latvijas nacionālo hakatonu atbalsta IT izglītības fonds, programmēšanas skola "Learn IT", "Datorium", uzņēmums "Cognizant Latvia" un Valsts izglītības satura centrs.