Visur, kur cilvēks spēris kāju uz šīs planētas, tas apkārtējo vidi vairāk vai mazāk mainījis, pielāgojot to savām vajadzībām un vēlmēm. Taču, ja to var salīdzināt ar drīzāk tādu kā dzīvokļa remontu un labiekārtošanu jau uzbūvētā mājā gan ar ūdens padevi, gan elektrību un gaisa kondicionēšanas sistēmu, tad tālā nākotnē civilizācijai, iespējams, priekšā būs daudz grandiozāka mēroga uzdevums – uzcelt no jauna pašu namu jeb padarīt dzīvībai labvēlīgu veselu pasauli. Cik reālas ir teorijas un fantāzijas par Marsa terraformēšanu jeb tā pārveidošanu par samērā komfortabli apdzīvojamu planētu?

Šis raksts ir daļa no astoņu rakstu sērijas par Zemes sarkano kaimiņu Marsu – tā izpēti, nākotnē plānotajām astronautu misijām, pirmajām cilvēku apmetnēm uz Marsa un sapņiem par terraformēšanu. Virtuālā ceļojumā uz Sarkano planētu tevi vedīsim "Delfi" kosmiskajā busiņā. Lec iekšā!

Visus rakstus vari apskatīt šeit.

Uz Marsa vairs nav to apstākļu, kurus uz Zemes uztveram par pašsaprotamiem. Vairs nav, jo virkne pierādījumu liecina, ka pirms vairākiem miljardiem gadu vismaz daļa no šiem apstākļiem bija arī uz Marsa. Tātad: kas vajadzīgs, lai dzīvošanu uz šobrīd mirušās planētas padarītu par patīkamāku, Zemei līdzīgāku pieredzi?