Virtuālais plānotājs: kā ērti un ātri plānot ikdienu, nepierakstot visu ar roku

"Things 3"

"Ja esat iegrimis nebeidzamos darbos, šī lietotne ir domāta tieši jums," par "Things 3" raksta izdevums "Mashable". Tikmēr "The New York Times" apskatnieki norāda, ka, salīdzinot ar citām lietotnēm, "Things 3" piedāvā vislabāko dizaina un funkcionalitātes apvienojumu. Šajā rīkā iespējams veidot vienkāršus darāmo lietu sarakstus, plānot plašākus projektus un sadalīt tos kategorijās, kā arī veidot tematiskus pārskatus, piemēram, par finansēm vai brīvā laika pavadīšanu. Tāpat arī rīks ļauj ievietot atgādinājumus, integrēt informāciju no kalendāra, veidot atsauces (tagus) un piedāvā daudzas citas vērtīgas funkcijas efektīvai plānošanai. Lietotne saņēmusi vairākus apbalvojumus. Tā ir pieejama tikai "iOS" operētājsistēmā.