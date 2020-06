Pirmdien, 1. jūnijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" tiešraidē notika saruna par pagājušonedēļ notikušo protesta akciju "Katlu revolūcija". Tajā Covid-19 vissmagāk skartās - ēdināšanas nozares - pārstāvji atbildēs uz Jāņa Dombura jautājumiem par nozares prasībām un iespējamiem risinājumiem tās atbalstam. Raidījumā piedalījās Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektors Jānis Pinnis, Latvijas restorānu biedrības viceprezidents šefpavārs Lauris Aleksejevs un "Skrīveru mājas saldējuma" preču zīmes īpašniece, SIA "Rozīne" valdes locekle Lelde Sotniece. Piedalīties raidījumā bija aicināti arī ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (KPV LV) un finanšu ministrs Jānis Reirs (JV), bet abi atteicās klātienē diskutēt ar nozares pārstāvjiem.

Jau ziņots, ka pagājušonedēļ vairāku sabiedriskās ēdināšanas nozares uzņēmumus pārstāvošu sabiedrisko organizāciju pārstāvji aicināja cilvēkus katru vakaru skaļi skandināt katlus un pannas, to filmēt un nofilmēto ievietot sociālajos tīklos, lai tādējādi paustu protestu pret valdības un Saeimas īstenoto politiku "nepildīt solījumus, tajā skaitā par pazeminātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieviešanu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem".

Organizatori solīja, ka akcijā piedalīšoties sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi no visas Latvijas, tajā skaitā skolu ēdinātāji, ģimenes kafejnīcas reģionos un dzīvesstila restorāni Rīgā. Akcijā iesaistījās gan restorāni un kafejnīcas, gan uzņēmumi, kas apkalpo dažādus pasākumus izbraukumos, turklāt - ne tikai no Rīgas un Pierīgas, bet arīdzan no reģioniem, liecina sociālajos tīklos publicētie videomateriāli.

Šā gada maijā ekonomikas ministrs Vitenbergs rosināja piemērot tūrisma un viesmīlības nozarei samazinātu PVN likmi 5% apmērā, lai šīm nozarēm palīdzētu Covid-19 pandēmijas izraisītajā krīzē. Tomēr finanšu ministra Reira vadītā darba grupa šo priekšlikumu rosināja neskatīt ārkārtējās situācijas palīdzības kontekstā, bet gan spriest par šo priekšlikumu nodokļu izmaiņu kontekstā. "Delfi TV ar Jāni Domburu" uzaicinājumu tiešraidē diskutēt ar nozares pārstāvjiem par esošo situāciju un iespējamiem atbalsta risinājumiem gan Vitenbergs, gan Reirs noraidīja, aizbildinoties ar aizņemtību.