'Delfi TV ar Jāni Domburu' atbild Silvija Radzobe. Sarunas teksts

Esiet sveicināti, cienījamie "Delfi TV" skatītāji, šodien šajā studijā ir Silvija Radzobe - teātra kritiķe un izdevumprojekta vadītāja, un zinātniskā redaktore grāmatai "100 izcili Latvijas aktieri". Grāmatu nodeva publikai februārī, un, lai gan nebūt tā nav bijusi un nav lētākā grāmata starp Latvijā iznākušām grāmatām, pirmo metienu nepilnu tūkstoti izpirka gandrīz visu ļoti ātri, nu jau drukā otro, un Radzobes kundze ir teikusi, ka viņai ir bijusi sajūta, ka ir izdevies, kas neticams − radīt visu paaudžo izcilāko latviešu aktieru salidojumu. Labdien, Radzobes kundze.

Labdien! Mani labāk saukt par Silviju Radzobi, nevis par Radzobes kundzi, ja varētu lūgt.



Labi, mēģināsim saukt jūs visos iespējamos variantos, bet sāksim ar grāmatu, nu, tāds diezgan pamatīgs apjoms divās grāmatās. Jūs gaidījāt, ka ātri izķers, jeb jūs par tādām tik piezemētām lietām vispār kā par tirgu nedomājāt?



Tad, kad bija redzams, kāds būs apjoms, kas gan bija redzams pašās beigās, un ka būs divi sējumi, tad es personīgi iedomājos, ka cena būs ārkārtīgi augsta − uz 100 eiro, un tad es baidījos, ka tā grāmata iegulsies grāmatnīcās.



Cena divreiz zemāka.



Tā kā cena grāmatnīcās ir starp 45-49, bet universitātes kioskā un apgādā var nopirkt par neticami zemu cenu, 28, tad tā grāmata ir pazudusi, jā.



Bet gaidījāt, ka izķers teātra mīlētāji vai citi, kam vienkārši smuki jābūt plauktā?



Es baidījos par to, ka tie, kuri interesētos pēc būtības par šo grāmatu, ka tiem nebūs līdzekļu, lai nopirktu, un tas mani pārsteidz, protams, ka viņa ir izpirkta.



Kā prece viņa ir aizgājusi, viņa ir savā ziņā enciklopēdiska, bet tomēr viņa nav enciklopēdija?

Jā, man nepatīk, ja šo izdevumu sauc par enciklopēdisku, jo manā uztverē enciklopēdija, tās ir sīkas, tādas formālas ziņas, gadi, skaitļi, nosaukumi. Bet šeit tie portreti ir lasāma literatūra par teātra māksliniekiem, kur, protams, ir analizēts viņu darbs, bet arī analizēti viņi kā cilvēki, būtībā tie ir dzīvesstāsti.



Ar enciklopēdiskām iezīmēm, nu, tomēr gadi tādi, lomas tādas, tas tāds, tas tāds.

Nu, vairāk, mazāk. Vairāk- mazāk.



Un vienlaikus tajā liriskajā pusē jūs sakāt, ka arī jums šī, nu, kas raksta vairāk par režisora darbu, nekā par aktieriem?

Jā. Jā, tā ir līdz šim.



Jūs sakāt, līdz šim, jā. Jūs sakāt, ka šī ir bijusi atzīšanās mīlestībā teātrim.

Jā, tā es varētu teikt.



Mīlestība pret teātri mainās gadu gaitā?



Es domāju, ka tikai vēršas plašumā un iemanto izsmalcinātākas nianses nekā sākumā.



Jo allaž ir tradicionāli runāt par latviešiem, kas mīl teātri. Jūs arī par šiem aktieriem tagad rakstot, sākot no Ādolfa Alunāna, cik daudz jums ir vai nav jaunas atziņas, kā latviešu teātra mīlestība ir vai nav mainījusies?



Uz jautājumu par to, kā ir mainījusies latviešu teātra mīlestība es varu pateikt viennozīmīgi, ka publikas mīlestība nav mainījusies, nu, vienīgi varbūt padomju laikā 70.-80. gadu pirmā pusē tā bija tāda histēriska un varbūt druscīt ārīšķīga, ja mēs padomājam, kā tika svinētas aktieru apaļās jubilejas teātros - ar dzīviem un ceptiem sivēniem, un ceremonijām līdz rītā pulksten trijiem. Bet, pēc būtības, es domāju, ka mīlestība nav mainījusies, nu, varbūt vēl arī ir viens tāds piemērs grāmatā, es pati rakstīju par vienu Dailes teātra aktieri Kārli Veicu un Valsts arhīvā atradu 102 teātra mīlētāju un viņa kā aktiera, kā vīrieša, mīlētāja pielūdzēju vēstules, kur tāds spilgtākais izteiciens bija: “Mīļo Kārli, tikai vienu nakti, un tad es varētu vairs nedzīvot. Un tad viens cits atkal bija tāds: “Mīļo Kārli, iznāc otrā cēliena, otrās ainas laikā Baltajā zālē, es gaidīšu tevi pie otrās kolonnas, tikai nāc viens.” Nu, kāds teiks, vairāk nekā simts, es kādas piecas tur ieliku, teiksim, lai redz, kā agrāk rakstīja. Es nezinu, vai tagad raksta tik kvēlas vēstules.



Tagad Twitterī tikai jāraksta.



Jā, jā, jā.



Līdz ar jums



Jā, tagad Twitterī.



Bet tad, tad mainās tā romantika? Drusku varbūt? Vai nemainās, jūsuprāt, teātra romantizēšana?



Es domāju, ka priekšstats par to, ka mūsdienās aktiera profesiju uztver kā tādu lietišķu, un ka pret viņu nav īpaša, teiksim, attieksme, ka tas ir maldīgs priekšstats, jo cilvēkiem visos laikos arī mūsu laikos.... Tomēr runa ir par talantīgiem aktieriem, jo viņu darbs un viņu personības interesējot cilvēkus, ļoti saista tas pārvēršanās moments. Ka vienā izrādē aktieris ir vienā veidā redzams, citā viņš ir citā jau tēlā un tad vēl trešā lieta ir viņš pats, kaut arī bieži nešķir aktierus no viņu lomām. Jā, cilvēkus tas mulsina un musina to izpētīt, saprast, jo tas nav vienkārši. Un aktiera profesija ir sarežģītāka, protams, nekā režisora profesija, tieši ar šo pārdzimšanas momentu.



Režisoriem baigi iesvieda, tas tā vienkāršāk! Tiem sarežģītāk, tiem vienkāršāk. Jā?

Jā.



Jūs tā domājat?



Druscīt ir tā, jā. Druscīt ir tā, jo aktieri jau arī saka, režisors ir izrādes saimnieks līdz pirmizrādei, tālāk saimnieks esmu es pats par savu lomu, un labākie aktieri to saka.



Ja turpina to, nu, man liekas ļoti interesanti, tomēr, ja reiz ir tie 150 latvju teātra gadi šajā griezumā arī salikti, tomēr tās laiku maiņas vai, gluži otrādi, nemainīgās lietas saprast, kā jūs viņas esat ieraudzījusi, tagad vadot 22 autoru kolektīvu, uzsvērsim to situāciju? Aktieri šeit, tā ir viena no manām lasītāju, klausoties, ko cilvēki saka, tādām atsauksmēm, aktieri ir sakārtoti alfabētiskā kārtībā.

Jā! Un kā citādāk?

Laikmetiem līdzi, laikiem līdzi, sākt ar to Alunānu.



Nu, ar Alunānu?



Nevis ar Almu Ābeli, lai viņa man piedod, viss kārtībā, ka viņā pirmā.



Nē, jūs saprotat, tas bija vajadzīgs alfabēta kārtībā kārtot, tādēļ, ka katrs iedomātos, ja būtu kāda cita kārtība, kāpēc viņš ir 17. un nevis teiksim 2. un tad viņš iedomātos, ka tie sešpadsmit ir labāki par viņu manā kā sastādītājas uztverē...



Baidījāties tomēr, jā?



Nu, jā, nu, jāņem vērā, protams. Nebaidījos, bet, nu, tā, negribēju sarūgtināt.



Bet vai jūs, viss tas jūsu autoru loks, vai jūs mēģinājāt arī apskatīties tā? Ja mēs paņemam tos 150 gadus, un pret tiem 150 gadiem mēs tagad ieliekam šeit 103 uzvārdus, vai viņi ir vienlīdz izkārtoti pa laikmetiem?



Es gribētu teikt, ka tas ir ļoti būtisks jautājums, un tāds uzdevums netika dots atsevišķo portretu rakstītājiem, jo es, protams, izstrādāju tādas vadlīnijas, kā es gribētu, lai portreti ir uzrakstīti, bet man pašai, kad beigās tapa tas galējais saraksts, bija tāds nolūks, lai būtu pārstāvēti visi teātri, arī tie par kuriem ir ļoti maz kas zināms mūsdienu sabiedrībā. Piemēram, Rīgas strādnieku teātris un arī vecais gadsimta sākumā Rīgas Jaunais teātris, un līdz ar to var teikt, ka es varu atbildēt to, ka visi Latvijas teātri, kuri atšķiras savā starpā ir pārstāvēti, un caur aktieru portretiem arī ir atklāta šo teātru specifika.



Piedošanu...



Tajā pašā laikā ir vairāk pēc skaita aktieri 20. gadsimta otrā pusē un 21. gadsimtā.

Leļļu teātris arī te bija kaut kur?



Nē, tas ir dramatisko teātru aktieriem veltīts izdevums.



Tas nav drusku tā leļļu teātrim bišķi tā...



Nē, nav. Tāpēc, ka leļļu teātra specifika tomēr atšķiras no dramatiskā teātra aktieru specifikas, un es nejutos un nejūtos pietiekami profesionālā līmenī, lai varētu, teiksim, šādus portretus izrediģēt, un ir jau divi nopietni tādi darbi arī tapuši par leļļu teātri.



Jā, jā.



Jā, bet, nu, tas ir tā, ne par aktieriem, par leļļu teātra fenomenu kopumā.



Paspēlēsimies to spēli, kur jums visās intervijās prasa, kāpēc tieši šie...

Un nevis citi.



Un nevis citi un 103, un par 76 visiem sakrita viedoklis, un par 20 tur atlikušajiem tur nesakrita. Nu, tas visur it kā ir notiražēts...



Jā, jā.



...bet tomēr vēl vienreiz. Jūs sakāt, ka izcilība šajā gadījumā ir kritērijs, ka viņi raksturo to, nu, bez viņiem nav iedomājams...



Jā, nu, pilnīgi pareizi.



...teātris tajā posmā.

Pilnīgi pareizi.



Un tad visi nākamie 104., 5., 6. bez tiem ir iedomājams?



Nē, tā nekādā gadījumā es nevaru teikt un šeit gribētos citēt nevis sevi jau septiņpadsmito reizi, kā jūs pareizi atzīmējāt, bet Gundaru Āboliņu, kurš prezentācijā uzstājās ar tādu interesantu runu, kā jau vienmēr. Un viņš teica, ka grāmatas nosaukums ir brīnišķīgs, jo es aicinu pievērst uzmanību...



Nevis izcilākie, bet izcilie.



Jā, izcili.



Es jūs atkal citēju, es esmu visu to izlasījis.



Līdz ar to ir iespējams izcils 104., 5., 6. un tā jau arī ir.



Bet tagad es kā kritiķis par kritiķiem, nu, paklau, Gundars Āboliņš ar Veru Singajevsku ir, Tālivaldis Āboliņš nav, bez viņa arī nevar iedomāties to posmu.



Nu, jūs gribat, lai es tagad saku, ka bez viņa var iedomāties? Nu, bet es jums savukārt teikšu tā: ja mums ir jāiedomājas Vera Singajevska... Vai bez viņas Jaunatnes teātris ir iedomājams? Nu, nē! Nav, vai ne!? Bez Gundara Jaunais Rīgas teātris arī nav iedomājams. Nu, es jums atbildēšu tā, ka no vienas ģimenes, ja divi ir, tad to ka trešais nav, varbūt var mums kā autoru kolektīvam piedot.



Ak, šitā, tāds kritērijs, labi. Ejam tālāk.



Kaut gan ir arī ģimenes, kuras pārstāvētas ir ar abiem.



Jā, labi, tieši tā. Tieši tā. Tālāk te bija analīze kolēģiem. Jānis Paukštello ir absolūti leģendāra figūra Dailes teātrī.



Jānim Paukštello tika uzrakstīts pat portrets! Vēl var paskaidrot to, ka man bija tāds lūgums visiem autoriem, un to viņi viņi arī īstenoja, cik es saprotu, ka ir jāintervē visi, teiksim, dzīvie aktieri. Un Paukštello atteicās, tādas viņam tiesības, jebkuram bija tiesības atteikties. Portrets tika uzrakstīts, un tad man bija otrs tāds lūgums, lai tiktu parādīti tie portreti visiem aktieriem, lai novērstu faktu kļūdas, kas, protams, būtu ļoti nepatīkami, ja tādas paliktu. Un visi tie portreti arī tika parādīti. Un tad autore piezvanīja Paukštello, lai sarunātu tikšanos. Nu, un es neteikšu cik ļoti rupjā veidā viņš atteicās satikties, atteicās lasīt, un līdz ar to, tas bija tik rupjš atteikums sadarboties vispār.



Jūs jau pati nedzirdējāt to.



Nē, man to atstāstīja cilvēks, kam es uzticos.



Kurš autors tas bija, kas rakstīja?



Nu, es domāju vienalga kurš. Es kā projekta vadītāja tam cilvēkam pilnīgi ticu.



Jā.



Ir otrs viņas portrets ievietots, tas ir solīds portrets.



Un jūs pieņēmāt lēmumu?



Jā, es personīgi pieņēmu lēmumu šo portretu nepublicēt.



Dēļ tā, ka viņš slikti runāja pa telefonu?



Jā, ļoti rupji, ne tikai slikti.



Un tas ir jūsu vienas, nevis to 22.



Jā, tas ir mans lēmums.



Tas ir samērīgi? Ir vārds “samērīgums” tāds, tagad populārs.



Nezinu. Jūs taču negribat, lai es jums pasaku, ko viņš teica?

Droši pasakiet, interesē!



Viņš teica: “Ejiet dirst ar savu rakstu!”



Un tāpēc neliekat grāmatā?

Jā, un mēs aizgājām.



Jo jūs par “Rešetina uzdiršanu” arī savulaik izteicāties publiski, tādā pašā...



Nē, to teicu es.



Jā, jā, bet, nu, un tad jūs varat un viņš nevar? Ā!



Es nesūtīju, starp citu Rešetinu darīt to, es teicu, ka viņš ir to izdarījis ar vienu savu paziņojumu. Bet ar Rešetinu viss kārtībā, ja jums interesē, mēs satikāmies un aprunājamies, un atradām vienotu valodu.



Jā, tas bija jau arī slavenajos sociālajos tīklos...



Jā, jā.



Bet, nu, Paukštello šis nav bijis un es saprotu, ka tas arī runā intervijā, ka jūs runājat par šo vienu izņemto, tas ir par viņu: “Laikam biju piedzēries.” Nu, tāda ir frāze.



Es pieļauju.



Jā. Bet tad būtībā iznāk tā, ka viņš bija nominēts par 104.



Jā, bija.



Nu, nosacīti.



Protams.



Un nav tur iekļauts?



Un portrets bija pat diezgan labs!



Līdz ar to, tāda viņa izcilība nemainās, dēļ šīs vienas telefona sarunas, bet viņa atrašanās jūsu vadītā projektā.



Nu, gribētos teikt, ka šis jautājums nav tikai joku jautājums, teiksim, kā cilvēki, kas kādreiz bijuši izcili, kā viņi izturas tad, kad viņi vairs nav izcili. Jo tas bija jautājums arī, teiksim, plašāk par Reini un par Plēpi, kuri, neapšaubāmi, ir izcili aktieri, kam grūti ar kaut ko salīdzināties. Un sākumā mums bija plāns par viņiem nerakstīt portretus dēļ viņu zināmas personību tādas, varētu teikt, daļējas deģenerācijas gados pēc teātra atstāšanas.... Bet, pateicoties Gunai Zeltiņai, un es tiešām esmu viņai pateicīga.... Mēs ar Gunu runājām vairākkārt un viņa tomēr teica, ka vajag par viņiem uzrakstīt portretus. Tad viņa pati uzņēmās uzrakstīt vienu portretu, otru Silvija Geikina, un es tagad esmu ļoti priecīga, ka tie portreti grāmatā ir. Jo mēs centāmies arī netaisīt tādus apzeltītus pieminekļus, bet arī runāt šajos portretos par cilvēku, ja tā var teikt, kļūmām izvēlēm, par to, kur, teiksim, dzīves apstākļi bijuši stiprāki par viņa raksturu un tamlīdzīgi. Tā ka tur ir ne tik par viņiem vien, arī par Pūcīti, par Hariju Liepiņu, teiksim, ir bijusi runa par, teiksim, viņa vājībām.



Jūs pieminējāt vārdu deģenerēšanās un jūs to pašu vārdu lietojāt nesen intervijā “Latvijas Avīzē” kas bija. Tur bija arī jēdziens “sajukt prātā” un “deģenerēšanās” no tā, ka publika un kritika ļoti slavēja Andri Bērziņu. Tad tās ir kaut kāds viens slānis, ko jūs redzat latviešu aktieriem, kuriem ir deģenerēšanās process noticis?

Atšķirība starp Plēpi un Reini no vienas puses, un Bērziņu no otras puses ir tāda, ka Plēpis un Reinis savā laikā paspēja teātrī izdarīt ļoti daudz, bet Andris Bērziņš paspēja nospēlēt pirms notika šis.... Jā, es palieku pie tā deģenerēšanās procesa ar viņu, viņš paspēja nospēlēt tikai pāris lomas, un savu talanta, kā man šķiet, milzīgo potenci nerealizēja.



Vēl par dažiem citiem, ne šiem uzvārdiem, kas nav. Man cilvēki teica, ka esot līdzīgs gadījums, kā Doveika, kura ir grāmatas varone. Kaspars Zvīgulis, nu, arī ar tādu aiziešanu-atnākšanu, kurš nav.... Doveika ir grāmatā.... Ir kaut kāds komentārs par šo?



Nu, varētu teikt, jā, ir komentārs. Doveika tad, kad mēs stādījām šo sarakstu kolektīvā veidā, tad Doveika bija laba aktrise, bet viņa nepiederēja pie tādam aktrisēm, uz kurām balstās teātra vai nu sezona, vai repertuārs, bet šo trīsarpus gadu laikā kopš tā grāmata tika rakstīta viņa nospēlēja tādas lomas, ka teātris bez viņas nav iedomājams. Viņa ir šī teātra zvaigzne, iespējams, pati labākā aktrise. Viņa neko nav nospēlējusi tā, ka varētu teikt labāka vai citādāka, to var, un tad, protams, viņai tur bija jābūt.



Vēl viens komentārs, nu, es tagad drusku atreferēju dažādus šos te komentārus.



Lūdzu, lūdzu.



Un saproti, tātad, jaunākie, kas tur ir − Dainis Grūbe un Ilze Ķuzule-Skrastiņa, un nav neviena aktiera no Klaipēdā studējošā Liepājas aktieru kursa, kas tiek uzskatīts par veiksmes stāstu teātrī ienākdams.



Redziet, tur ar Liepāju ir sarežģīta situācija. No Liepājas tagadējiem aktīviem aktieriem ir Kučinska šajā grāmatā un Dombrovskis, jā, bet nav neviens no šī kursa. Jau pirms gadiem trijiem, četriem kritiķi sāka uztraukti runāt un arī rakstīt par to, ka šis kurss ir lielisks savā kopumā, kā kolektīvs, bet atsevišķu tādu spilgtu personību, kas būtu nospēlējuši lielas lomas un caur to no šī kolektīva izdalījusies, ka tādu personību nav. Nu, diemžēl procesi turpinās un joprojām stāvoklis ir tāds pats.



Ja mums tagad būtu jāsāk, vienalga, skatoties uz viņiem vai ļoti daudziem citiem līdz pat pirmā kursa studentiem, kurus Alvis Hermanis palaiž uz skatuves vienā, otrā gadījumā. Ja jums būtu jāsāk tagad stādīt trešajai grāmatai lēnām sarakstiņš uz priekšu skatoties, piemēram, nākamie izcilie aktieri pēc desmit gadiem, kuri no esošajiem jaunajiem ir top 5, top 3, 7, vienalga cik?



Ā, jā, to es varu pateikt.



Jā, labprāt.



Kaut arī jūs tagad, protams, mani provocējat un taisāt pamatu lieliem strīdiem.



A ko citu darīt te?



Neko. Es, piemēram, teiktu tā, ka neapšaubāmi tur Agnesei Cīrulei, teiksim, jābūt būtu. Es domāju arī, ja Raimondam Celmam iedotu vēl kādu lielu lomu, tad viņam tur būtu noteikti jābūt. Protams, arī Artūram Krūzkopam tur būtu jābūt. Teiksim, tie trīs, ko es varētu nosaukt, kas nāk prātā pie šī negaidītā jautājuma.



Ak, šitā gan, nebijāt domājusi par tādu jautājumu?!



Nē, nebiju!



Viens no varoņiem, kas ir grāmatā, otrā daļa man ir jāpārcilā, ir Ivars Puga.



Jā.



Tajā mirklī skaidrs, ka viņš nekandidē uz Saeimu...

Nē.



...un nav ievēlēts, kad tas top.





Nē, nē, nē.



Tagad viņš mums ir tajā nelielajā plejādītē, tajā skaitā arī šeit atspoguļotajā Olgas Dreģes personā, kas ir to kāju, nu ,tā kā, es nezinu, kas ar to kāju ir īsti noticis, bet tā kāja ir atradusies arī politikas lauciņā. Jūs šobrīd no sevis redzat kaut ko, kas būtu jāpieraksta par Ivaru Pugu pēc tam, kad viņš ir kļuvis par politiķi arī?



Vispār, Pugas portretā vēl šo to varētu ierakstīt.



Pierakstam tā, nu, es pierakstīšu, nu!



Bet ne attiecībā ar politiku!



Labi.



Varētu pierakstīt, ka desmit gadus apmēram, viņa sasniegumi bija vēl spilgtāki nekā šajā portretā attēlots, un pēc tam desmit gadi bija vēl pelēkāki nekā šajā portretā atspoguļots, un varbūt šī atšķirība starp vienu desmitgadi, kad viņš, neapšaubāmi, bija sava teātra vadošais aktieris, un nākamo desmitgadi, kur viņš tāds vairs nebija. Varbūt, ka tas radīja arī viņā kā māksliniekā tādu sarūgtinājumu un, manuprāt, visai neapdomātu vēlēšanos meklēt apliecināšanos citā laukā. Jā, tā var būt.



Ko jūs vispār domājat par latviešu aktieru došanos politikā? Nu, Dreģe tā bija, Ausma Kantāne.



Jā, Dreģe.



Un ir Artuss Kaimiņš.

Artuss Kaimiņš. Un tagad Ivars Puga.



Un tagad Ivars Puga.



Nu, es līdz šim neesmu redzējusi, ka viņi, neviens no viņiem, ka būtu kaut ko nozīmīgu veikuši. Viņi vienīgais savās intervijās pēc tam, abas aktrises, ja mēs pieminam, kad viņas ir aizgājuši no politikas, viņas intervijās ir runājušas, šīs aktrises par to, ka godīgs cilvēks, mākslas cilvēks, kurš neprot vīt intrigas, politikā nekā nespēj veikt. Nu, un tad lasītājiem, arī man, atliek vai nu ticēt, vai neticēt šādiem apgalvojumiem.



Par nozīmīgumu: ja aktieris nodibina kopā ar citiem, tomēr kā līderis nodibina partiju, mēs runājam par “KPV LV”, kura iegūst gandrīz vai otro, nu, tur ļoti tuvu otro-trešo vietu vēlēšanās, par kuriem nobalso, nu, salīdzinoši liels pilsoņu skaits. Tas nav nozīmīgi?



Principā, tas ir nozīmīgi, bet mēs laikam, tas jau uzreiz, manuprāt, varu iztēloties, kāpēc tik liels skaits nobalsoja par šo Artusa Kaimiņa nodibināto partiju.



Kas ir jūsu iztēles vīzija?



Kas ir man vīzija?



Jā, kas ir jūsu iztēlē?



Nu, es domāju tur lielu lomu nospēlēja "Suņu būdas" intervijas, kā arī Artusa priekšvēlēšanu laikā sniegtās intervijas, kurās viņš runāja par to, ka visi politiķi ir korumpēti un sasmērējušies un, ka tagad viņš kopā ar saviem spēkiem nāks.... Un pirmkārt, teiks patiesību un, otrkārt, visas lietas ekonomiskās, politiskās noliks uz pareizām sliedēm. Nu, un cilvēki, kuri, neapšaubāmi, Latvijā vienmēr ir vīlušies esošā valdībā un Saeimā, noticēja, ka tas ir iespējams, un, ka tieši Artuss to izdarīs. Un, manuprāt, tas arī zināmā mērā bija, tāds protesta balsojums.



Jā, viņi vienmēr tie protesta balsojumi, tikai vienmēr ir ko izvēlēties, par kuru balsot, lai protestētu. Artuss labi, jūsuprāt, izmanto aktiermākslas iemaņas?



Es neesmu tik daudz viņam sekojusi, jo man tas pārāk interesanti vairs neliekas. Vispār vairs pēdējos, teiksim, gados daudz mazāk sekoju politikai nekā iepriekš, pēdējos kādos 3-4. Es domāju, ka viņa tas meistarības līmenis varētu būt augstāks. Tieši aktiermeistarības līmenis, strādājot politikā.



Kas pietrūkst?



Pietrūkst, es teiktu, tādas savaldības un atturības.



"Arī gudrinieks pārskatās", kā mēs atceramies.



Jā, tā bija. To viņš spēlē ļoti labi.



Jā, es piekrītu, es arī toreiz biju uz to lugu, pilnīgi piekrītu. Jūs sakāt, ka jūs mazāk sekojat politikai?



Jā.



Bet tomēr...

.

Garlaicīgi palika.



...ja jūsu Twittera ierakstus tā paskatās pērngada...





Jā?



Tad, piemēram, ir šī te bildīte, “Vienotības” līderi pirms vēlēšanām.... Un ir Silvija Radzobe, kura saka... Jūs zināt, ko jūs pateicāt? Kā jums liekas, ko jūs pateicāt par šito kompāniju ar Krišjānis Kariņš, Edgars Rinkevičs, Kārlis Šadurskis – pieci “Vienotības” līderi? Jūs pasakāt: “Nu, tiešām, samocītie smaidi rada ļoti lielu uzticību pēdiņās!”



Tā es arī paliku.



Ja mēs paplašinām no Artusa Kaimiņa tālāk, nu, tomēr tas ir viens teātris, šī vārda gan labā, gan sliktā nozīmē.



Tieši tā.



Kā jums izskatās tā skatuve? Pat, ja jūs mazāk interesējaties, kuri smaidi, kāda uzticība vai kuras asaras rada uzticību?



Tas ir par politiku runājot?



Jā.

Ziniet, es jums pateikšu kaut ko ārkārtīgi nepopulāru.



Beidzot.



Tas uzreiz mani ieskaitīs melnsimtniekos, man, piemēram, iepriekšējais premjers Māris Kučinskis likās cienījama persona.



Kā arhetips? Vai kā konkrētas individuālas īpašības?



Kā konkrēts politiķis, ieskaitot to, ka viņš šo to jēdzīgu izdarīja un sabiedriskā telpā izturējās tā, ka raisīja manu cieņu.



Ir kāda konkrēta epizode, kas jums izraisa šīs sajūtas?



Es tā konkrēti nevaru pateikt, bet es varu pateikt, ka man nekad nebija kauns ne uz viņu skatīties, ne klausīties, ko viņš runā.



Jā, tiešām?



Nu, jā. Nu, ko darīt ar mani, tā ir bijis.



Nē, nē nav iebildumu. Vēl kāds, ko jūs uz šīs skatuves pirmā vai otrā plāna lomā redzat tā vai citādāk? Vai komēdija, vai traģēdija, vai traģikomēdija?



Tas ir mūsdienu?



Jebkādu.



Jebkādu. Kā lai saka, nosaukt nevaru, lai nemelotu.



Tāpēc, ka nav spilgtu aktieru vai tēlu, vai abu divu?



Saprotiet, tas viss ir tik ļoti, tas viss, kas tiek runāts un darīts, un kā cilvēki smaida, proti, tas viss tik ļoti atkārtojas, un pēc būtības tiek lietotas jaunas frāzes, bet nekas nemainās. Un, teiksim, sajūsmināties par to, ka mūsu tagadējais premjers ir eleganti paturējis lietussargu virs Merkeles galvas, nu, man tur sajūsma nerodas no tā.



Bet paturēja eleganti!



Nē, nu to jau es neapšaubu, bet, ka tas manī raisītu lielu tādu sajūsmu, to es teikt nevaru.



Neizklausās, ka jūsos kaut kas ļoti daudz varētu raisīt no Latvijas sabiedriski politiskās dzīves lielu sajūsmu.



Nu, jā, pārāk daudz nekas neraisa.



Spēlējoties, nu, es apzināti spēlējos starp teātri un teātri, un teātri ārpus teātra. Atgriežoties atpakaļ kontekstā ar grāmatu un 100+3 izcilajiem. Ja mēs paņemtu to jūsu skatījumā kaut kādu to posmu, kad funkcionēja kino un šie teātra aktieri, sauksim viņus tā, tomēr teātra aktieri spēlē arī kino, tad saraksts, pat ja ne 100 kaut vai, nezinu, top 10 vai top 30, vienalga cik. Par to pašu laika posmu labākie, izcilie latviešu teātra aktieri un labākie, izcilie kino aktieri, tas ļoti pārklātos vai tas ļoti atšķirtos?



Es domāju, ka šajā grāmatā ir,varbūt izņemot vienu, kas nāk prātā, arī visi izcilie kino aktieri: Artmane, Pāvuls, Pūcītis, Cilinskis, Mārtiņš Vilsons un vēl arī citi. Tur nav Ivars Kalniņš, kurš kino mākslā ir izdarījis vairāk nekā teātrī.



Vienīgais, ko jūs tādu redzat no visas kino plejādes?



Kas man nākuši prātā, tad es teiktu vienīgais. Jā

.

Tas ir tāpēc, ka ir varbūt mazākas iespējas bijušas, jo tomēr salīdzinoši tās iespējas jau nebija daudz? Jeb tas ir vienkārši tāpēc, ka superprofesionāļi abos virzienos?



Jūs domājat par Ivaru Kalniņu, jeb par...?



Nē, es domāju vispār par to, ka šī dublēšanās, neskaitot viņu vienu, ka šī dublēšanās visu pārējo līmenī .... Jums nenāk prātā neviens cits, kas tur ir?



Nē, nenāk prātā.



Nu, ka tas nozīmē, ka tas mūsu, tas latviešu teātra aktieru zelta fonds ir bijis superuniversāls, spējīgs gan tur, gan tur.



Nu, jā, apbrīnojami pat.



Viens posms, ko jūs pieminat gan ievadā, gan intervijās, jebkur jūs runājat daudz par to Padomju periodu...



Jā.



...un Padomju perioda nospiedumu uz to teātra posmu. Ja pagriež no otras puses, ja mēs būtu valsts Latvija, kas būtu palikusi brīvā pasaulē, un nevis būtu emigranti un dzelzs priekškars pa vidu, mums būtu no šīs plejādes, nu, tur spekulācija, protams, cilvēki, kas būtu starptautiska mēroga aktieri? Ne tikai Ivars Kalniņš, piemēram, vai Vija Artmane Padomju savienības kineomatogrāfā?



No tiem aktieriem, kas ir šajā grāmatā aprakstīti?



Nu droši vien, jā.



Nu, jāsaka tā, ka mazai valstij ir mazākas iespējas uzrādīt starptautiskus panākumus un tos gūt, izņemot vienīgi gadījumus, kad nākas saskarties ne tikai ar ļoti talantīgiem, bet ģeniāliem režisoriem vai aktieriem. Līdz ar to, tādu kino režisoru, ko varētu saukt par ģeniāliem latviešiem nav, ir protams ļoti talantīgi režisori. Un domāju, ka ja kāds ieraudzītu Artmani vai Cilinski no izciliem ārzemju režisoriem, vai arī Pāvulu, neapšaubāmi viņi varētu, šie trīs kas nāk prātā, un Pūcīti, viņi neapšaubāmi varētu konkurēt un būt līdzvērtīgi rietumu aktieriem.



Uz Holivudu būtu iekāroti?



Jā, šie četri neapšaubāmi.



Tagad, ja pieliekam gandrīz trīsdesmit gadus, vienīgais aktieris, nu, man liekas, ja tā rēķina, vienīgais aktieris, kas ir taisījis aizrobežu karjeru, ir Gundars Āboliņš.



Tā ir.



Kāpēc?



Pirmkārt, protams, tāpēc, ka Gundars Āboliņs ir talantīgs. Pirmkārt. Otrkārt, tāpēc, ka viņš perfekti prot vācu valodu. Treškārt, tāpēc ka Alvis Hermanis iestudēja ārzemēs izrādi "Tēvi", kur Gundars Āboliņš spēlēja vienu no divām galvenajām lomām un runāja perfektā vācu valodā. Es domāju, ka tas noticis arī pateicoties Alvja Hermaņa darbībai ārzemēs un sakariem, un arī tas, ka Gundars tik labi parādījās tajā izrādē Hermaņa, jo tā viņa ārzemju karjera jau sākās pēc tam.



Bet tad citiem kaut kā nav bijis tā salikuma un sakaru?



Jā, tā Gundara Āboliņa karjera ārzemēs, var jau pat runāt par karjeru, lai arī pieticīga, nu, tas ir izņēmuma gadījums. Tas ir gadījums, tā nav likumsakarība.



Nu, izņēmumi dažreiz apstiprina kaut kādas likumsakarības.



Ivars Kalniņš jau, teiksim, Krievijā arī regulāri strādā. Tagad Mārtiņš Vilsons Krievijā regulāri strādā.



Jā, bet tā ir vēl iepriekšējā paaudze.



Jā. Taisnība. Taisnība, taisnība, jā.



Es jau par tiem nākamiem. Es kāpēc šo jautājumu... Tad kad mēs te pie šī paša galda runājām ar "Homo Novus" gan režisori, gan diviem aktieriem, man tur kolēģe palīdzēja atrast Anšlava Eglīša tai pusē uzrakstītajā grāmatā jau par Holivudu, tādu vietu, kur viņš drusku kritizē latviešu aktieru, tādu ambīciju trūkumu, nu, to izsišanās vēlmes trūkumu. To tik viņš no tās puses redzēja. To jūs ar visu savu kritiķa aci neesat redzējusi?



Kā lai saka, nu, teiksim, ir jau bijis arī mēģinājums. Agnese Zeltiņa, piemēram, aizbrauca uz Ameriku, viņa arī strādāja Krievijā, tātad, bija ambīcijas cilvēkam. Nevar teikt, ka talanta nebija, bet, nu, kaut kādi tur kauliņi nesakrita un, teiksim, karjera neiznāca.



Vēl viena tāda līdzība, kas bija par "Homo Novus" runājot. Nu, "Homo Novus" filma, kas iedod to skaisto aizkustinošo stāstu par zelta laikmetu saucamo, un tad mēs tur aizrunājāmies par tēmu, vai ir zelta laikmets, vai nav zelta laikmets latvju kultūrā, mākslā. Tur var dalīt, kurā nozarē. Kā 150 gadu Latvijas teātrī, kā ar zelta laikmetiem, kas bija un kas šobrīd ir?



Vai un kad bija zelta laikmets?

Jā.

Latvijas teātrī?



Un vai gadījumā nav šobrīd?



No kuras puses skatās!



Cik pušu ir?



No skatītāju puses, no kritiķu puses, no teātru puses. Tās ir tās puses, kuras es domāju. Jūs domājat, teiksim, ja skatās no sasniegumu puses?



Jā. Kā jūs ieraugāt tās puses? Es jau nezinu, cik viņas atšķiras vai pārklājas.



Tas ir lielā mērā, jo man skatoties par procesu līdz šim brīdim, no, teiksim, mana darba laikā un es kritikā strādāju no 70.gadu vidus, tad pilnīgi skaidri ir redzams tas, ka zelta laikmets teātrī vienā, otra vai visā Latvijas teātra procesā ir saistīts un atkarīgs no tā, vai un cik talantīgi režisori strādā. Un vai šie režisori atrodas savā spēku plaukumā, vai viņi atrodas, teiksim, savā norietā. Un līdz ar to tad arī, ja talantīgi režisori atrodas spēku plaukumā, tad tas arī ir viena vai otra teātra zelta laikmets. Vai, ja vienā laikā sagadās vairāki talantīgi režisori, tad tas arī veido tādu zelta laikmetu visā Latvijas teātrī kopumā. Un tas ir diezgan mazā mērā atkarīgs no sociālpolitiskajiem apstākļiem, lai arī, protams, zināmā mērā no tiem.



Uzvārdus studijā! Pēdējos 30 gados, kurš laikmets, kāds tur bijis vai nav?



Jā, jā, jā, es varu to pateikt. Teiksim, nu, tagad ir visai labs laikmets latviešu teātrī, jo strādā joprojām radoši Alvis Hermanis, strādā vesela paaudze talantīgu jauno režisoru: Valters Sīlis, Nastaševs, Seņkovs, pirmie, kas nāk prātā. Tātad, četri režisori, kas nav maz. Tad vēl, piemēram, arī uzaicina dažkārt, īpaši Liepājas teātris, talantīgus režisorus no Krievijas, kas neparastas izrādes iestudē. Tad, ja atgriežamies pie slavenajiem 70., 80. gadiem, tad strādāja aktīvi, regulāri Māra Ķimele, Oļģerts Kroders, tālāk par 70. gadiem, 80. gadu pirmo pusi, tad strādāja Jaunušans, Šapiro.



Ja jau jūs šitā stāstat, zelta laikmets ir nepārtraukti. Nu tā, ja tā rēķina, tā iznāk.

Jā, jā, jā.



Nepārtrauktais zelta laikmets kopš Alunāna.



Nē. Man jums jāpasaka, ka tad jau pienāca arī periods, teiksim, kad, piemēram, Alfrēds Jaunušans gāja savā norietā, un tad Nacionālais teātris stagnēja, kādus 15 gadus. Tad atnāca Ojārs Rubenis, saorganizēja jauno režijas paaudzi, un tagad Nacionālais teātris ir mūsu otrais slavenākais teātris. Pirmais? Jaunais Rīgas joprojām, manā uztverē.



Tā jūs to Daili ielikāt. Nez, kurā vietā Daile tikko tika ielikta? Uztaisām reitingu! Pirmais jums ir Jaunais Rīgas, otrais Nacionālais, kas reitingā tālāk?



Jā. Kas tālāk?



Jā.



Nu, tālāk gandrīz vai jārunā par mūsu tā saucamajiem nevalstiskajiem teātriem: Ģertrūdes ielas teātri un “Dirty Deal Teatro”.



Tie dala trešo vietu?

Nu, jā, tie abi dala, varētu teikt, trešo vietu.



Labi, trešo, ceturto uztaisījām. Tālāk?



Tālāk Liepāja, Valmiera.



Būs Daile vispār?



Par Daili? Ar Krievu drāmu "kazačokā"...

"Kazačokā" viņi pie tam aiziet. Nu, labi. Ja reiz...



Jūs nesaprotat, kas pēc šitā visa pār mani nāks!



Es pieļauju.

Saprotat gan?



Es pieļauju. Visu līdz galam nekad nevar saprast. Ja nu reiz pieminējāt Nacionālo teātri un Ojāru Rubeni, palēkāšu arī no augstās mākslas uz citām mākslām vai žanriem. Bija diezgan liela jezga, ka Nacionālais teātris atteicās no "Žurkas" visādas versijās un pēc tam bija līdzīgi, kā viņi gāja āra no tās situācijas. Pirmkārt, vai tam uzstādījumam jums ir novērtējums, kāds bija sākotnējais − atsakāmies no šitāda žanra, jo ņirgāties par savu valsti prezidentam vai teātrim nav gaumīgi.



Es uzskatu, ka tas bija ļoti neapdomāts un stulbs izteiciens.



Jo?



Tāpēc ka, jo "Žurka", labāk vai sliktāk manā uztverē, tāpat kā neviens, teiksim, satīrisks komēdijas iestudējums nenodarbojas ar ņirgāšanos. Bet gan ar viens vai otrs, ja runā par "Žurku", teiksim, sabiedriskas problēmas dziļāk vai seklāku komisko analīzi, kas cilvēkiem ļoti patīk un ļoti vajadzīgi. Tikai problēma bija tā, ka pēdējos gados tie iestudējumi bija tādi pavirši un īsti nepildīja to savu lomu.



Un tad sekoja Ojāra Rubeņa citāts: “Latvijā nav režisoru, nav režisoru, kas būtu gatavi strādāt pie augstvērtīgas komēdijas.”



Nu, es domāju, ka tas ir pārspīlēts izteiciens.



Tas nav stulbs, bet pārspīlēts?



Pārspīlēts, jā. To varbūt viņš ir meklējis un nav atradis, bet es nedomāju, ka tādu nav. Es domāju, vai dieniņ, no vecajiem, tas ir no maniem laika biedriem: Valdis Lūriņš, Edmunds Freibergs tīri labi var iestudēt komēdijas, un šogad jau arī Freibergs galu galā iestudēja Teātra dienas pasākumu ar "Circeni". Un savā laikā Valdis Luriņš ļoti labi komēdijas iestudēja. Pieļauju, ka arī jaunie režisori to varētu izdarīt, piemēram, zināmā izrāde, kas saņēma visa veida nominācijas. Ne tikai nominācijas, bet arī apbalvojumus pagājušā gada "Spēlmaņu naktī" − "Dvēseļu utenis", nu, tā taču ir brīnišķīga ironiska, komiska izrāde, kas visus sajūsmina.



Nekad nevar teikt visi, bet, nu, fanu milzīgi daudz.



Es neesmu satikusi nevienu, kam nepatiktu

.

Tas viss ierakstās politiskā teātra, tā vai citādāk, tajā segmentā.



Ja runā par to "Dvēseļu uteni"?



Par tām "žurkām", "kārkliem", vēl varētu droši vien vēl ko, viss tur ierakstās?



Jā, jā, varētu teikt tā. Jā.



Lasīti un dzirdēti ir dažādi viedokļi, vai mums, tas ir vairāk kā citiem, mazāk kā citiem, vajag vairāk, nevajag vairāk.



Es domāju, ka vajag vairāk, jo, piemēram, šajā sezonā, kā zināms, 2. aprīlī visi gaida ar lielu nepacietību Jaunā Rīgas teātra izrādi par čekas maisiem. Un Jaunais Rīgas teātris apliecina, ka viņš tur roku, ja tā varētu teikt, uz sabiedrības interešu pulsa, runājot cildenā leksikā. Es domāju, ka visiem teātriem vajadzēja iestudēt šādu vai tādu uzvedumu, kas būtu saistīts ar šiem procesiem, nu, kaut vai Nacionālais teātris varētu uzaicināt dažus savus bijušos biedrus pastāstīt, kā tās lietas tika darītas, lai viņi pastāsta, kā, kāpēc viņi ir tajos sarakstos vai Dailes teātrī varēja nomainīt vienai izrādei, kas top, virsrakstu "Ballīte par godu mūsu ziņotājam" un tamlīdzīgi, un cilvēki ietu vēl vairāk, nekā tagad viņi ies. Bet tas, ka varbūt Nacionālais teātris kaut ko gatavojas iestudēt, jo tur tāda izrāde apsolīta "Zem diviem karogiem", es nezinu par ko tā izrāde būs.



Jūs esat arī komentējot to 100 aktieru grāmatu teikusi, ka jums bija zināms atvieglojums, ka...



Jā.



....ka neviena kartīte ne par vienu no šiem nav. Tas nozīmē, ka jums bija arī šaubas?



Nē, nebija.



Par šiem nebija?



Principā nebija, bet, nu, arī par dažiem labiem, citiem nebija, kas izrādījās tur tomēr ir.



Sauksiet, par kuru nebija šaubas?



Nu, tie ir režisori un arī aktieri, kuri nav šajā grāmatā.



Nu, un minētais Lūriņš ir sarakstā. Streičs, ja mēs paplašināmies uz kino.



Nē, nu kino režisori tur ir ļoti daudz sarakstā.



Jā.



Bet tur ir arī Jānis Jurkāns, piemēram, dramaturgs.



Jā.



Lūk, tas un Valdis Lūriņš, tie priekš manis bija neaprakstāmi pārsteigumi, es neticēju savām acīm.



Vienā no savām daudzajām grāmatām, teiksim to tā, kur jūs apskatāt to pēckara posmu, un es kaut kā tomēr redzētu, ka, protams, laiki citādāki, bet tomēr, ja mēs skatāmies uz 50 gadu periodu, tad pēckara periods sākās, un, ja mēs čekas kartotēku tematā turpinām, tas tomēr ir tas pats posms. Jūs rakstāt, ka pirmajā pēckara piecgadē Padomju Latvijā, ja cilvēks vēlējās darboties mākslas sfērā, viņam nebija iespējas nesadarboties, savukārt, atteikšanās darboties, respektīvi, sadarboties, tāpat negarantēja drošību. Droši vien arī kolaboracionisma procesā, tāpat kā jebkurā citā, runa var būt par aktivitātes pakāpi. Kā jūs, sekojot līdzi teātrim turpmākajās desmitgadēs, kas vairs nebija tik skarbi asiņainas, kā piecgade pēc kara vērtējat, kas mainījās vai nemainījās? Ko varēja vai nevarēja darīt sadarbojoties drošības vai citu konsekvenču jeb seku kontekstā, un vai jūs redzat citādāk raksturojamās turpmākās desmitgades no aktivitāšu pakāpes?



Jā, tas ir būtisks jautājums, bet es gribētu varbūt nedaudz precizēt, ka tas, ko es tur rakstīju, attiecas uz rakstniekiem. Un konkrēti man prāta bija personība, kura dzīvi un mākslu es pašlaik apceru, tas ir Aleksandrs Čaks un daži citi viņa laikabiedri dzejnieki. Un, teiksim, runājot par to aktivitātes pakāpi, es domāju to, vai cilvēki rakstīja muļķīgas peršas par Staļinu un tāda kārtā sevi apkaunoja, vai arī viņi rakstīja ziņojumus par saviem kolēģiem un tos publiski kritizēja. Čaks rakstīja peršas, sevi apkaunoja, bet viņš nerakstīja denunciācijas par saviem kolēģiem, tā ka viņa, teiksim tā, sadarbošanās pakāpe bija zemāka nekā dažam labam citam mazāk talantīgam. Bet tajā pašā laikā, teiksim, protams, ja autors, kuru mīl un dievina sabiedrība, raksta peršas par Staļinu, protams, ka tā sadarbošanās ir, kas attiecas ne tikai uz viņu pašu, bet tas, teiksim, cilvēkiem, viņa lasītājiem var radīt arī iespaidu, ka viņi kaut ko nesaprot, ka jaunais režīms varbūt nemaz tik kaitīgs vai nepieņemams `nav. Bet, ja runā par teātra procesu, tad es zinu, izpētot visus materiālus no 45. apmēram līdz 53. gadam, ka teātra brīvība bija stipri ierobežota, ka bija norādījumi, ka repertuārā ir jābūt lugām par ārzemju spiegiem Padomju savienībā, ka lugām ir jābūt repertuārā jābūt par cīnītājiem par Padomju varu. Un tu, teiksim, teātrim, ja tas negribēja sevi slēgt ciet, izvēles bija ļoti mazas.



Un pēc tam?



Pēc tam, nu, ir pilnīgi skaidrs, ka no 50. gadu vidus, tomēr režīma, ja tā var teikt, žņaugi kļuva daudz vaļīgāki, bet, nu, protams, ir arī tādi gadījumi, kur inerces vai kā cita vārdā, es pat to nevaru izskaidrot, režisori tomēr turpināja ņemt tādas izteiktas prosovjetiskās lugas. Piemēram, pilnīgi nesaprotami, 65. gadā, nevis 55. gadā Dailes teātrī iestudēja Višņevska "Optimistisko traģēdiju", vienu no sociāliskā reālisma lieldarbiem, kas jau ar savu nosaukumu pasaka to, ka, teiksim, traģēdija padomju iekārtā nav iespējama, ir iespējama tikai tikai optimistiskā traģēdija. Tā kā turpinājās, teiksim, es domāju tā, ka tā baisā pēckara astoņgade dažu labu teātra vadītāju gēnos iestrādāja šo kaut kādu baiļu un kalpības molekulu, kas noteica viņa darbību arī tad, kad tā vairs nebija nepieciešama tik ļoti izkalpošanās nozīmē.



Vai jums ir kāda versija, kāda molekula bija faktors tam, ka jūsu skolotāja, taču Lilija Dzene, vai ne, arī ir?



Simboliska un arī praktiski, jā.



Kas ir, jums ir pa šiem mēnešiem, kopš tas tika nopublicēts decembrī, ir izskaidrojums?



Protams, nav, jo es to nezinu, bet, nu, viens varētu būt tāds, ko es iedomājos, viņi samērā bieži brauc uz ārzemēm, un kā nācies dzirdēt, tad, teiksim, cilvēkiem, kas brauc uz ārzemēm, ka viņiem vai pat visiem, vai dažiem, vai kam, vai tādiem, kas vadīja kaut kādas delegācijas, ka viņiem piedāvāja sadarboties, iespējams. Es tā to iedomājos.



Nu, jā, bet...



Zināt, es nezināju.



Jā. To jūs arī Twitter apliecinājāt, ka jums tas ir liels pārsteigums.



Un arī pārdzīvojums negatīvs.



Tajā "Delta" datu bāzē, kur ir kaut kādi mazi tie fragmentiņi saglabājušies arī no fiziskās darbības ziņojumiem, un aģentu darbības, nu, kas tagad, mēs arī "Delfi" šonedēļ sāksim vienu lielu rakstu un arī raidījumu sēriju arī šeit par to tēmu. Tur ir arī viens ziņojums par Dailes teātri 83.gadā, es pirms mūsu sarunas jums te ātri par to parādīju.... Par Bērtuļa Piziča iestudētu kādu programmu, nevis izrādi, bet programmu. Tur bija, sākot no folkloras un pēc tam tālāk ir vēl par strēlniekiem, un ir aģents Elza, kas ir bez personīgās lietas numura. Līdz ar to es nevaru tā ar baigi lielu pārliecību apgalvot, ka tā ir Lilija Dzene, bet, nu, ir pieļāvumu līmenī, nozare sakrīt, segvārds sakrīt, konteksts sakrīt, 5. daļas 2. nodaļa arī sakrīt, kur viņa bija kartiņā reģistrēta. Jums ir kaut kāds izskaidrojums, nu, kāpēc top šādi stāsti par to, ka 80. gados ne tas tiek iestudēts tur par....



Labāk nolasiet to vienu teikumu...



Nē, jūs sakiet, kurš teikums jums pašai vislabāk tur patīk.



Jā, man patīk, nu, tas man rada gluži šausmas, proti, ka, nu, šeit teksts ir krievu valodā, pārtulkojot latviski, tas skanēs tā, ka dažus dziesmas sauc cīņā par, pēdiņās, brīvo Latviju, nenorādot par, kādu brīvību iet runa. Šis vārdu virknējums man liekas gluži ārprātīgs.



Nav jums izskaidrojuma šim, kāpēc šādas lietas notiek tajā vidē tajā un tajā posmā jeb tas ir vienkārši, tā ir tā molekula, kura kaut kur ir ievilkusies tajos 50 gados.



Tas, ko es runāju par tām molekulām, visvairāk tās molekulas domāju attiecībā uz teātra vadītājiem, galvenajiem režisoriem, kāpēc viņi vēl tad, kad vairs nebija stingras prasības, iestudēja lugas par cīnītāju varonību un par ārzemju spiegiem. Bet kāpēc viserudītākā, vistalantīgākā visā savās sarunās visnacionālāk noskaņotā latviešu teātra kritiķe varēja rakstīt šādu ziņojumu, man izskaidrojuma nav un saprast es to nesaprotu.



Par kuru savu studiju biedru jūs rakstījāt Twitter arī tajā pašā mirklī decembrī: “Mani personīgi neaizskar maisu slavenības, bet studiju biedrus gan, kuru mīļās vakardienas bučas vēl nav no nožuvušas no vaigiem.”?



Nu, to es varbūt negribētu nosaukt.



Labi. Es, no otras puses skatoties, par jūsu studiju biedriem domājot, jūs diezgan daudz aprakstāt, plaši aprakstāt savā grāmatā “Uz skatuves un aiz kulisēm” to epizodi, nosacīti pēc Prāgas pavasara, ka jūsu studiju biedrus par padomju studenta necienīgu rīcību izslēdza no Latvijas Valsts Universitātes. Piecus kopskaitā, ar Leonu Briedi priekšgalā un Viesturu Vecgrāvi pēc tam. Ja mēs runājam par pazīstamākajiem, Viesturs Vecgrāvis arī ir tajā pašā listē. Jums tas arī bija pārsteigums?



Neaprakstāms. Un, lūk, šis gadījums, kur tika izslēgti vairāki studenti un, kur, es zinu Leons arī gribēja atjaunoties universitātē, bet viņam tas nebija iespējams, un viņš aizbrauca uz Moldāviju, iemācījās rumāņu valodu un vēlāk strādāja lieliski gan kā dzejnieks, gan kā tulkotājs. Un, teiksim, nu, Viesturs pēc pusgada tika uzņemts atpakaļ, iespējams, bet es to nezinu, varbūt par šādiem apsolītiem pakalpojumiem.



Tie gadi sakrīt tad?



Jā, jā, jā. Līdz ar to gribētos teikt, ka tomēr cilvēki izvēlējās savu rīcību jeb savu ceļu paši, un vienā un tajā pašā situācijā rīkojās ļoti dažādi.



Nav šaubu, tieši tā.



Kaut gan, ko es vēl gribu jums pateikt, ka ne katram varbūt bija tāda uzņēmība kā Leonam. Un otrkārt, gribu pateikt, ka teiksim, manu studiju biedri bieži vien nāca no ģimenēm, kur viņi bija, teiksim, pirmie savā dzimtā, kuri bija iestājušies augstskolās, un līdz ar to, tas pretēji, kā tas ir tagad, nozīmēja viņiem, viņu tuviniekiem, vecākiem ļoti daudz. Un varbūt, teiksim, ka tā izslēgšana no augstskolas, es nezinu, kā tas bija Viestura gadījumā, varbūt tāpat, bet līdzinājās kaut kādai, nu, pat kā varētu teikt, pilsoniskai nāvei vai kā. Un tad cilvēki bija ar mieru arī, teiksim, spert šādus, manā uztverē, nodevīgus soļus

.

Viesturs Vecgrāvis arī būs tās rakstu sērijās un redzēs, vai raidījumu sērijas dalībnieks. Bet kopumā, ja mēs skatāmies uz to mantojumu, un sabiedrība sadalās ļoti daudzos dažādos šobrīd viedokļos vai vispār to vajag aiztikt, vai ļoti vajag aiztikt, vai jābūt konsekvencēm vai nē. Nu, kā jūs šobrīd uz šo skatāties, abstrahējaties no tā personiskā un skatoties uz situāciju? Teātrī ir tas, tur kino tie cilvēki parādās, literatūrā ir liela jezga jau kopš Rokpeļņa atzīšanās vēl gadu iepriekš. Augstskolās te nāks virkne vairākās augstskolās cilvēki, kuri ne tikai ir sarakstā aģenti, bet kuru arī ziņojumi ir līdzīgi kā šis datu bāzē. Kā jūs redzat, cik lielā mērā no vienas puses mums vajag pa tiem mēsliem maisīties? Mums arī te redakcijā diezgan lielas diskusijas par to ir bijušas. Un kaut ko cilāt un attīrīties,un kā tad var attīrīties no tiem mēsliem, un cik tālu no otras puses, ko varbūt nevajag darīt?



Mana pozīcija ir nostāja attiecībā pret šo problēmu ir skaidra. Manuprāt, ir nepieciešama šī kartīšu publikācija. Ne tikai to, kas ir publicēts, bet arī, kā nu noskaidrojās pirms kāda laika, ka ir vēl arī nepublicētas, es uzskatu, ka vajag publicēt visas. Man šī lieta nav vienaldzīga, mani uztrauc tas, ka pat manas paaudzes cilvēkiem ir daudziem ne tikai vienaldzīga šī lieta, bet ka viņi žēlo tos ziņotājus, nevis tos par kuriem ir ziņots. Un, nu, es saprotu, ka jauniem cilvēkiem, kuru laika biedri nav bijuši ziņotāji, ka tas ir vienaldzīgi.



Tieši tā.



Teiksim, mani tagadējie studenti, bijušie studenti arī, viņi saka, ka viņiem nav savas nostādnes pret to.



Vai tas ir normāli un tas ir ok, nelietosim latviešu valodu, vai arī tā ir problēma ar šo sabiedrību un molekulām, kas viņām ir?



Es domāju, būtībā, ka priekš manis, tā ir sāpīga problēma un tas, kā pie mums vairāk tiek žēloti ziņotāji, nevis viņu upuri, man tas liekas absolūti amorāli. Un tas, ka teiksim Latvijas Universitātē visi rektori atjaunotās Latvijas laikā ir bijuši čekas ziņotāji un, ka tagad viens no viņiem tūlīt otro reizi tiks ievēlēts, man tas liekas absolūti nesaprotami. Bet es saprotu, ka neviens neuzdos viņam nekādu jautājumu šādu ievēlēšanas ceremonijā.



Kā jūs to saprotat, es domāju, ka jautājumi tiks uzdoti vēl pirms tam, un tā runā riņķī apkārt, ka pat no universitātes iekšienēm tie jautājumi varētu skanēt.



Neticu.



Nu, labi.



Universitāte ir ļoti konservatīva iestāde.



Nu, tur jau ir dažādi spārni. Nē?



Nu, varbūt, varbūt.



Nu, jūs varbūt tajā konservatīvajā strādājat un pasniedzat.



Nu, varbūt.



Pabeidzam vēl dažas lietas atpakaļ pie teātra, un tad ārpus teātra atpakaļ par tām jūsu dažām vēl citām sabiedriskām izpausmēm, kuras mēs vēl neskārām. Jūs esat vienā no daudzajām intervijām, bet ne tik sen teikusi, ka jums trīs galvenie kritēriji vērtējot teātri un vērtējot izrādes ir tēmas aktualitāte, formas novatorisms un izpildījuma meistarības jeb amatprasme.



Cik gudri teikts. Es pat neatceros, ka es to būtu teikusi.



Jā. Jūs tajā raidījumā "Kultūras rondo" radio to teicāt pēc "Spēlmaņu nakts", ka jūs tur diezgan asos toņos ar kolēģiem pastrīdējāties. Un es aizdomājos par to tēmas aktualitāti kontekstā gan ar to, ko mēs iepriekš runājām, gan kontekstā ar to, ka ir taču darbi, kam, nu, kāda tur tēmas aktualitāte, ja tā pastāsta....Nu, ir mūžīgās vērtības, kas ir mūžīgi aktuālas. Un, no otras puses, nu, ja ir kaut kāda tēma, kuru akurāti izceļ, ka viņa nav aktuāla tēma, bet tas teātris viņu padara par aktuālu, tas režisors viņu padara par aktuālu. Vai šis kritērijs tomēr nav tāds baigi diskutabls?



Tas ir, tā tēmas aktualitāte?



Jā.



Nu, redziet, tas ir ļoti pareizi, kā jūs sakāt, saistīts ar to otro kritēriju, formas meistarību. Jo formas meistarība....



Formas novatorisms tur ir...



Formas novatorisms.



Un tad meistarība ir tajā izpildījumā.



Nu, es gribētu teikt, ka tur tomēr var skatītes katru šo, gan kopā visus trīs, gan arī katru atsevišķi, jo es uzskatu tā, ka aktuālas tēmas var tikt izpildītas, tā ļoti muļķīgi skanēs, bet es tā domāju, arī mazāk meistarīgi, bet ir publikai jāredz, ka mākslinieki kopā ar publiku interesējas par to, kas dzīvē notiek. Jo man vienmēr ir interesējis teātris, kas nav noslēdzies no dzīves. Un dažkārt, teiksim, tā forma varbūt nebūs tik novatoriska, bet tomēr, jā, dominēs tā tēmas aktualitāte. Tad, protams, ja runā par mūžīgam vērtībām, kā jūs teicāt, tad ir obligāts, tas formas novatorisms. Teiksim, "Linda Vista" Jaunā Rīgas teātrī, visi ir ar mieru trīsarpus stundas garo izrādi skatīties piecarpus stundas, jo tā ir tik garšīga, tik asprātīga, tik neparedzama. Teiksim, tur lūk, pavisam tādu sadzīvisku drāmu vai komēdiju formas novatorisms un meistarības līmenis ir pataisījuši, respektīvi, par izcili baudāmu mākslas darbu.



Latviešu teātris vai Latvijas teātris, es pat nezinu, kā būtu korektāk izteikties, bet, nu, lai kā mēs to sauktu, latviešu un Latvijas teātris ir ar kaut ko būtiski šobrīd un pēdējā laikā atšķirīgs salīdzinot ar citām valstīm un zemēm?



Man diemžēl ir pārāk fragmentāri iespaidi par to, kas notiek citās valstīs.



Šitādu grāmatu par teātra režīmu Baltijā un jūs sakāt, ka jums ir fragmentāri iespaidi!?



Nu, es varu tikai minēt un pirms gadiem 3-4 bija fantastisks aktuāls teātris Igaunijā, bet tagad tas teātris ir, es nezinu, vai radošo, vai finansiālo apstākļu dēļ slēgts. Nu, jā, tik asas un tik novatoriskas izrādes pie mums tajā laikā Latvijā nebija.



Pirms 6-7 gadiem jūs sakāt...



Pirms 6-7?



Nē, nē. Jūs sakāt, ka Latvijas teātrī pašlaik ir iespējams runāt par specifisku postdramatiskā teātra formu, tad, salīdzinot ar Rietumeiropas un ASV pieredzi, līdzās virknei postdramatiskā teātra elementu, tomēr tiek saglabāts naratīvs, tas bieži vien ir dekonstruēts un sadrumstalots, tomēr klātesošs.



Jā, to es arī neatceros.



Nu, tā, ka mēli var izmežģīt, bet, nu..



To es varu teikt arī tagad, jā. Bet, lūk, tajā, tajā igauņu teātrī, tur tas naratīvs vispār bija pazudis, bet tajā pašā laikā bija brīnišķīgi to skatīties

.

Bet tad vienkāršākiem vārdiem sakāt, jūs tā īsti nevarat viennozīmīgi teikt, vai mums ir kaut kāda tāda latviešu teātra nacionālās īpatnības spilgtas?



Vai ir, vai nav latviešu teātrim īpatnības?



Nacionālās

.

Nacionālās īpatnības. Nu, tā naratīva klātesamība ir tā, kas nāk, teiksim, nāk prātā. Un vēl tāda asa politiskā teātra trūkums.



Trūkums.



Trūkums. Izņemot varbūt Valteru Sīli.



Nu, viņš, nu, nav vienīgais, un ne viņš "Kārklus" taisīja, tomēr.



Kā, lūdzu?



Ne viņš "Kārklus" iestudēja. Nu, ir taču vairāki, kas iestudēja.



Nu, "Kārklus", es personīgi, protams, redzēju, bet man tur likās, ka tās bija aizvakardienas jaunās ziņas.



Tas gan. Bet ar zināmu formas novatorismu.



Nu, par to novatorismu, to nevar noliegt.



Par to starptautisko un vietējo žurnāla "Ir" intervijā jūs teicāt, ka konstatējot, ka visbiežāk no režisoru vārdiem minētie, kas ir grāmatā, ir Oļģerts Kroders un Pēteris Pētersons. Tā nav nejaušība, jūs sakāt, abi bija gudri cilvēki, pārzināja savu teātra vietu, ne tikai Latvijas, bet Eiropas teātra kontekstā. Viņi strādāja aiz dzelzs priekšskara visu savu lielāko daļu darba.



Viņiem izdevās. Pirmkārt, Maskavā kopš 60. gadu sākuma regulāri brauca izcilākās rietumu trupas un es zinu, ka viņi tās redzēja. Un Kroders mazāk, bet Pētersons vairāk, izbrauca arī skatīties uz Poliju, kur toreiz bija novatorisks teātris, un Pētersons uz Franciju. Tā ka viņi vairāk-mazāk bija kursā, un Kroders daudzās intervijās stāstījis par Pītera Bruka "Karaļa Līra" lielo ietekmi uz savu daiļradi utt.



Kas bija viņu sava teātra vieta Eiropas kontekstā tajā laikā, kas bija tā vieta?



Mūsu vai režisoru?



Jā, viņu abu, jūs sakāt, viņi zināja savu vietu Eiropas kontekstā.



Nu, varētu teikt tā, ka piemēram, tāds process 60. gadu vidū, 60. gadu pirmā pusē angļu teātrī pateicoties Pīteram Brukam un Pīteram Holam sākās, tā saucamā Šekspīra, kā mēs varētu teikt, revolūcija. Vai demokratizācija. Un, pirmkārt, Kroders, tad arī Pētersons un arī Ādolfs Šapiro savās izrādēs tam neapšaubāmi sekoja. Tā revolūcija nozīmēja, tos klasikas varoņus nocelt no koturnām, novilkt viņiem tās prinču drēbes un varbūt nedaudz vienkāršojot parādīt, ka viņi ir mūsu laika biedri, un, ka viņiem vairāk, mazāk ir tās problēmas, kas tajā laikā dzīvojošiem cilvēkiem. Tāds process notika vispirms Anglijā, pēc tam citur Eiropā un dažus gadus vēlāk arī Latvijā. Un tad ļoti patīkami, teiksim, to konstatēt, ka mēs nebijām kaut kāda "čuhņa" vai nomale.



Mēs te tā akurāti, atkal inteliģenti aizrunājāmies un, neskaitot dažus tādus asumus, atkal aizgājām tā smagi. Un jāatgriežas tajā asumu līmenī atkal.



Lūdzu, lūdzu.



Man liekas, ka līdzās tiem garajiem citātiem visīsākais fragments, ko es vispār varu iedomāties no jums, neskaitot dažas Twitter pērles, ir vairākus gadus sena intervija Latvijas televīzijā par Nacionālā teātra izrādi "Zeme un mīlestība".



Jā.

Skan fragments no Latvijas Televīzijas.

“Domāju, ka skatītāji skatās, nu tiešām viņiem nevajadzētu iet uz šo izrādi, nu nemaz?

Jā, nevajadzētu iet.”

Jūs zināt, kas pēc tam notika?

Nē.



Pēc tam, pēc šiem diviem vārdiem sekoja vesels stāsts.



Jums ir mācība no šīs epizodes stāstot stāstu, kas sekoja?



Turpmākai rīcībai?



Jā, arī šodienai, arī to, ko teātra kritiķis var vai nevar, un ko viņam vajag vai nevajag darīt.



Es domāju, un kā jau jūs redzējāt, tad teātra kritiķis drīkst runāt to, ko viņš domā, bet šajā gadījumā man pārmet to, ka es esot mākslīgi samazinājusi iespējamo apmeklētāju skaitu. Nu, un kritiķim samazināt iespējamo apmeklētāju skaitu ar uzaicinājumiem iet vai neiet, acīmredzot, nevajag, to viņš vislabāk var darīt ar savām recenzijām.



Aizej un paskaties, no sērijas, lai kāds, es atvainojos, štrunts.



Jā, tieši tā es varētu teikt.



Tad jūsu mācība ir tā vairāk neteikt?



Tagad es bieži vien Twitter ierakstos aicinu iet, bet vairs nekad neaicinu neiet.



Un, tad to jūs esat nolēmusi, ka tā vairs nekad arī neteiksiet.



Jā, jā, jā. Nu recenzijās es, protams, ja izrāde ir galīgi neizdevusies, protams, ka rakstu, ko domāju, bet nekad nelietoju šādu izteicienu, neejiet.



Arī Silvija Radzobe maina savus fundamentālos uzskatus, dažreiz.



Nevarētu tā teikt, tur jau mani arī izprovocēja, zināmā mērā.



Nu, skaidrs, visi citi vainīgi, protams.



Nē, es tā nesaku.



Jūs pieminējāt, to kases jautājumu teātrī. Cik lielā mērā, jūsuprāt, Latvijā teātri ir atkarīgi no kases faktora, nu, pie visas situācijas, tur valsts kaut ko iedod, kaut ko neiedod, utt., tā joprojām.



Es nevaru skaitļus jums nosaukt.



Jā, jā, jā.



Es varu tikai tādus savus neobligātos vērojumus izteikt, nu, un arī klausīties, ko saka teātra mākslinieki. Viņi, acīmredzot, ir visai atkarīgi no tā, cik viņi var nopelnīt ar savām izrādēm. Bet, kā šķiet, tad viņu prognozēšana attiecībā uz to, ko publika grib redzēt vai negrib redzēt, dažkārt ir visai vārga un, es domāju, ka tai uzmanībai, tai reakcijai uz to, ko publika varētu vai nevarētu gribēt redzēt, kā arī tas, ko publika varbūt nezina, bet ko viņai caur izrādēm varētu iebarot, respektīvi, ka tās zināšanas vai tā nojauta, īpaši dažiem teātriem ir visai vāja.



Tas tāds mārketinga trūkums, tirgzinības trūkums?



Nu, vispār arī, jā. Tas un tajā pašā laikā tomēr arī, manuprāt, teiksim, sava laika sabiedrības interešu, pieradumu un teiksim tās intelektuālās kapacitātes tomēr nepārzināšana. Kaut kāda tāda noslēgšanās, tāda pārāk šaurā, teiksim, lokā.



Ja tajā viena biznesa kategorijā ir teātris ar savu ieņēmumu un izdevumu daļu, otrs ir aktieris ar savu personisko biznesu. Nu, es arī klausītāju, skatītāju, lasītāju meilos pirms šīs mūsu sarunas manu to tendenci, nu, kā tie aktieri taisa to savu biznesu, un vai vienā mirklī viņš neietekmē mākslu, respektīvi, runa ir par seriāliem. Primāri par seriāliem, varbūt vēl kaut kur kaut kādam reklāmām. Jūs redzat Latvijā kaut kādus, tādus vai citādus, labos-sliktos piemērus, ko var, ko nevar, ko nevajadzēja, kas ir pilnīgi adekvāti? Labāk dari to....



Nu, es...Jūs jau esat tos visus manus citātus izmeklējis ar savu darbinieku palīdzību, es par šo jautājumu arī esmu izteikusies vienā intervijā, bet tagad es to varētu atkārtot. Principā, es neuzskatu to par lielu grēku, ja aktieri piedalās seriālos.



Jebkādos?



Es pateikšu, kāpēc to neuzskatu par grēku...

Jā.



...un tad par to kvalitāti tiem seriāliem. Nu, pirmkārt, tāpēc, ka diemžēl iespēja uzņemties filmās ir ārkārtīgi maza, un seriāli, lai vai kādā veidā, tomēr ir kaut kāds filmas surogāts, un aktieriem tas ļoti interesē tīri profesionālā sfērā. Tas būtu labi. Otrkārt, tur ir iespēja satikties dažādu teātru aktieriem, un tas arī varētu būt labi, viņi viens otru varētu, teiksim, ietekmēt, paskatīties, kāda vienam meistarība, kāda otram.



Tad tas nozīmē, ka Jaunais Rīgas teātris, kura aktieri tā kā nepiedalās, ka viņi tad vienkārši zaudē, jā? Jūs tik smuki tagad noreklamējāt seriālus, ka viņi visi zaudētāji.



Nu, un treškārt, viņi vēl var kaut ko nopelnīt. Ceturtkārt, tā problēma ir tāda, ka to seriālu līmenis, acīmredzot, varētu būt augstāks, bet man diemžēl jums jāsaka, ka pēdējos 5-7 gadus es neesmu skatījusies mūsu seriālus.



Tad es saprotu, ka tad, kad Twitter jūs reklamējat un iesakāt, es pat teiktu, "Miesassargu"...



Jā.



...tad tas nozīmē to, ka vienkārši tur jūs dzīvojat, tajos seriālos.



Jā, es latviešu seriālus neskatos.



Pat ne kā kritiķim pienāktos paskatīties?



Es kādu pēdējo pusgadu ar to "Neftlix" tā esmu aizrāvusies un arī ar "Shortcut". Es nesaprotu vai tiešām latviešu seriālu veidotāji neskatās tās filmas?



Jūs domājat, varētu labi nokopēt?



Tehniskos paņēmienus, kompozīciju, teiksim, intrigas, sprieguma radīšanas paņēmienus. Teiksim, kaut vai tas pats "Miesassargs", tagad es skatos "Versačes slepkavību", piemēram, tā laikam saucas tas seriāls un vēl, piemēram, somu to seriālu "Bordertauna". Nu, tur vienkārši, tā meistarība ir tāda, ka par to var burtiski jūsmot, tas ir līdzīgi kā kaut kāda, ja salīdzinātu ar, teiksim, pianistiem pasaules līmeņa. Teiksim, pianisti ir salīdzināmi ar to filmu režisoriem.



Bet šī ir tā vieta, kas ir jautājums par Latvijas kultūrtelpu līdz ar to, jo visa vairs ne paaudze jaunā, jūs esat spilgts piemērs, soli pa solim aiziet “Nefliksos” un visās pārējās platformās.



Jo daudz cilvēki skatās "Neftlix".



Un viņi nepatērē. Protams, un tur ir viss, ko tev sirds kāro un ko tu nevari iedomāties. Jūs redzat kaut kādu.... Formula būtu par skaļu teikts, bet kaut kādu ceļu, lai spētu šajā nacionālajā valstī ar savu nacionālo kultūru spēt sabalansēt? Jo skaidrs, ka cilvēks nevar patērēt visu, vai arī šis process ir neizbēgams, ka...



Ka tur ir labi un slikti?



...ka Latvijas auditorija aiziet tur.



Ā!



Un patērē aizrobežu produktu aizvien vairāk un vietējo arvien mazāk.



Es domāju tā, protams, mūsu seriālu režisori un arī scenāriju autori saka, viņiem ir milzīgas finansiālās iespējas. Protams, tā tas ir. Bet tajā pašā laikā ir arī tādas lietas, ko varētu pārņemt bez milzīgiem kapitāla ieguldījumiem, un es domāju tā, ja labākā līmenī strādātu mūsu režisori un īpaši jau nu to scenāriju autori, tajos seriālos, un, ja pieaicināti visslavenākos mūsu aktierus, kas viss tagad tā nenotiek, tad es domāju, ka varētu arī skatīties Latvijas seriālus. Piemēram, "Sarkanais mežs". Es paskatījos pirmo sēriju, tālāk man vairs nebija intereses, es pārslēdzos uz to "Bordertaunu".



Pilnīgi šitā?!



Es par to laiku zinu diezgan daudz. Un tas kādā veidā, cik neveikla tā pirmā sērija bija uzbūvēta....



Paskatieties nākošās, varbūt jūs mainīsiet viedokli.



Nav tik daudz laika.



"Neftlix" “sēdēt” uz tiem seriāliem ir laiks.



Jo tur es zinu, ka tur būs ok, runājot latviešu valodā.



Vēl jums ir pilnīgi noteikti laiks vērot Nacionālo basketbola asociāciju, nu, par Kristapa Porziņģa fani jūs esat sevi pašpasludinājusi jau labu laiku atpakaļ, ar piebildi: “Sen ievēroju, ka viņam ir labas aktiera dotības.”



Jā, man tā šķiet.



Vai jums liekas, ka tās ir labākas nekā citiem Latvijas vadošajiem sportistiem, vai varbūt arī citu valstu labākajiem sportistiem?



Es domāju, ka viņam tās dotības ir ļoti labas, un vēl viņa tagadējam komandas biedram Lukam Dončičam arī tās ir ļoti labas, un uz viņiem ir prieks noskatīties.



Tas nozīmē, ka jūs skatāties to daļēji kā sportu, arī pati savulaik spēlējusi, un skatāties kā uz teātri?



Jā, mani ārkārtīgi aizrauj, jo tās ir izrādes, kurām nevar prognozēt iznākumu, un tur ir tik ārkārtīgi daudz kas no dzīves un tik ārkārtīgi daudz kas no mākslas, kaut vai tas, ka, teiksim, nevar dusēt uz panākumiem, jo pirmajā ceturtdaļā tev var būt 15 punktu handikaps un ceturtajā ceturtdaļā tu vari zaudēt ar 20 punktiem, piemēram. Nav daudz laika izpriecāties par 3 punktu metienu, jo ir jāskrien segt pretinieka spēlētājs. Arī emocijas tur ir ļoti dažādas, arī fanu attieksme tur ir ļoti dažāda un kā zināms, tā vide arī ir ārkārtīgi nežēlīga, jo es jau arī interesējos par tiem materiāliem un tad, kad Kristaps Porziņģis tika aizmainīts, tad viņam Ņujorkas fani, preses uzkūdīti, metās virsū un sauca viņu par "čūsku", un vēl tagad novēl, lai viņš neatveseļotos. Tā kā tā vide ir tik baisa, to es iepriekš pat nebiju zinājusi.



Līdzās basketbolam ir futbols, pat ne līdzās, bet virs, būsim reāli, jā, pēc publikas patēriņa, un emocijas vēl jo lielākas. Ir hokejs latviešu nācijai, vismaz pavasaros ir īpaši svarīga lieta, tur uz vienu otru teātri daudzi arī droši vien, ka neaiziet. Basketbolā jūs redzat kaut ko vairāk, jeb tas ir ļoti subjektīvi vienkārši?



Es domāju, tas ir ļoti subjektīvi, pirmkārt, es to spēli pazīstu, pārzinu un, otrkārt, tas ir arī personību jautājums. Man, teiksim, basketbolā NBA līmenī, teiksim, vairākas personības liekas ārkārtīgi interesantas, tieši personības. Teiksim, ja spēlē “Mavericks” bez Dončiča, piemēram, jo, kā zināms, Kristaps vēl joprojām ārstē savu traumu, tad to spēli ir grūti skatīties, viņa ir garlaicīga. Un tikko Dončičs ir uz laukuma, tas ir tā, it kā kaut kāds superaktieris parādās.



Bet personības ir arī futbolā un arī hokejā, a jūs slavējat basketbolu.



Nu, tā būs tāda mana specifika.



Te ir tas āķis, kāpēc es šito mēģinu noķert, nu, teātrī taču var būt līdzīgi. Nu, kad jums patīk, subjektīvi...



Jā, protams.



...viens aktieris un viens režisors, un tad aiziet.



Protams, protams. Ir taču tā, ka daži patīk labāk nekā citi.



Un jūs tur ar to neko nevarat padarīt...



Nē, es arī nemaz necenšos darīt. Vienīgais, es to cenšos darīt, ja man, teiksim, kāds aktieris patīk mazāk nekā kāds cits, tad, ja viņš spēlē lielu lomu vai ir, kāds aktieris, ar kuru man varbūt ir kaut kāds skandāls, teiksim, personisks, nu, ne skandāls, kaut kādas sliktākas attiecības, tad es vienmēr par viņu rakstīšu galēji iejūtīgi, varbūt pateikšu dažus vārdus labākus nekā es rakstītu par kādu savu tuvu paziņu vai draugu.



Te ir tas jautājums par to teātra kritiķa lomu, ietekmi un atbildību. Nu, kas ir tā atbildība? Atbildība vienkārši teikt, ko domā? Pat, ja subjektīvi domā par vienu labāk, otru sliktāk un pat bez kaut kādiem daudziem kritērijiem?



Pag, kā jūs to, lūdzu, domājāt? Vai ir atbildība teātra kritiķim?



Jā, jā! Bet nē, jebkuram cilvēkam uz šīs planētas ir atbildība...



Protams, protams.



Bet cik tālu tā atbildība ir, ko jūs atkārtojat daudzkārt arī šeit, teikt, ko domā?



Jā.



Bet, no otras puses, ja tai domāšanai apakšā ir šī subjektīvā puse, ļoti lielā mērā patikšana, tad vienā mirklī tas ir tāds pastāsts ar patikšanas iezīmēm.



Nē, tā nav, jo recenzijas rakstīšana nebalstās tikai uz patikšanu pret vienu vai otru aktieri vai režisoru, tā balstās arī, tā teikt, uz zināšanām un intelektuālu analīzi, teiksim, kur subjektīvai attieksmei, teiksim, ir ļoti maza loma. Bet, teiksim, recenziju uzrakstīt, protams, ļoti kvēlu var par ļoti labu izrādi un, ja tai ļoti labajā izrādē vēl spēlē aktieri, kas man ļoti labi patīk, nu tad recenzija iznāk daudz kvēlāka nekā tad, ja ir viduvēja izrāde, ko iestudējuši viduvēji režisori un, kura man nav patikusi. Bet es tik un tā izanalizēšu visu, ko es tur redzēšu, pozitīvu un negatīvu.



Tā kā jūs esat cilvēks, kas tomēr iniciēja pirmo teātra zinātnes kursu Latvijas Universitātē...



Jā, un arī vēl citus pēc tam.



Un pēc tam citus, bet, nu, aizsāka šo procesu.



Jā.



Tas nozīmē jūs būvējāt vai centāties būvēt kaut kādu teātra kritikas, nu, kaut kādu citu tradīciju, sistēmu, saucam kā gribam. Kas ir iznācis vai kas nav iznācis? Mums ir teātra kritika citādāka nekā pirms dažiem gadu desmitiem?



Jāsaka tā, ka bija viena tāda problēma, kas radīja man tādu zināmu traumu, un varbūt es rīkojos nepareizi vienā aspektā. Jo tad, kad tika uzņemts pirmais kurss, tad ļoti daudzi rakstīja un runāja, ka tagad es pēc sava ģīmja līdzības iztaisīšot. Viņi bij’ laikam divpadsmit. Divpadsmit jauni cilvēki, un es to visu ļoti labi sadzirdēju un es sapratu, ka to es negribu, nevaru, un man nav tiesības, proti, radīt sev kaut kādas kopijas. Tāpēc es pieļauju, ka tajā pedagoģiskajā darbā varbūt pat pārāk maz šad un tad, teiksim, savu personisko viedokli vai teātra kritiķa ideālu, ja tā var izteikties, jaunajiem cilvēkiem paudu. Līdz ar to, es domāju, ka viņi, teiksim, saprata mūsu kopējā darbā, kas man liekas svarīgs, kas nepieņemams tajā kritikā, bet nekādā gadījumā nebija tā, ka es, teiksim, noturēju tādas notācijas: dariet tā un nedariet citādāk. Un es teicu: dariet tā – skatieties visas latviešu teātra izrādes, visas izrādes, kas Latvijā tika ievestas no citurienes, kritiķim jāredz maksimāli daudz. Nu, tad otrs kritērijs: rakstiet, ko jūs domājat. Bet, ja jūs būsiet muļķi, tad tas, ko domā muļķis nevienam neinteresē, jums savs viedoklis ir profesionāli jāpamato.



Un rezultātā? Teātra kritika ir mainījusies gan pret publiku, gan pret profesionāļiem?



Nu, tāpat kā jebkurā nozarē, basketbolā vai aktiermākslā, vai režijā, arī teātra kritikā daudz kas ir atkarīgs no talanta. Līdz ar to nevar teikt, ka viens kurss ir vienādi labs vai otrs kurss ir vienādi viduvējs.No katra kursa ir spilgtas personības, kas raksta. Raksta, man par lielu prieku, nevis tā kā es, bet tā kā viņi to dara. Nu, un ir tādi cilvēki, kuri ir vienkārši iemācījušies kopā, kad mēs strādājām, teātri labāk saprast, bet kuri kritikā nestrādā, un tas ir atkarīgs ne tikai no viņu aktivitātes trūkuma, bet arī no diezgan šaurām iespējām. Vai ir citāda veida kritika nekā pirms, teiksim, es sāku strādāt ar jauniem cilvēkiem, viennozīmīgi es uz to jautājumu nevaru atbildēt. Bet vienkārši ir kritika. Ir nevis žurnālists, kas raksta par izrādēm, bet ir cilvēki, kuriem ir tomēr pamatzināšanas par teātri teorētiskās.



Vai 21. gadsimtā, kad viss notiek ātrāk, ir ātrās reakcijas soctīklos un visos citos iespējamos formātos, tradicionālie mediji mirst, tā vai citādāk, arī rakstošie, drukātie, un tirdziņš ir maziņš, tai Latvijas teātra kritikai ir tāda stabila vispār nākotne, vai tas varbūt ir izzūdošs kā tāds pamatdarbs un pastāvīgs darbs?



Es skatoties, kas notiek citu mākslas veidu kritikā, varu teikt tā ka, piemēram, literatūras kritikā par kuru es vairāk esmu kursā nekā par mūzikas kritiku varbūt, vai par glezniecības kritiku, ka literatūras kritikā ir viens, otrs talantīgs rakstītājs, bet teātra kritikā ir kritika kā process, un tās ir ļoti atšķirīgas lietas. Teiksim, rakstīt spējīgi ir kādi piecpadsmit kritiķi un regulāri raksta kādi desmit, un viņu vārdi ir zināmi. Un tas, es domāju, ir brīnišķīgi.



Jautājums, vai tas ir, jūsuprāt, ilgtspējīgi, kā tagad populāri teikt.



Jā, es domāju, ka tas ir ilgtspējīgi, jo Latvijā cilvēkiem teātris interesē un, ko par teātri raksta arī tomēr interesē.



Tas, ko jūs rakstījāt arī, zināmā mērā, par teātri, bija viens tvīts, ko dažreiz atzīst kā jūsu populārāko tvītu: "Cienījamie līdzpilsoņi, tautas medicīnas piekritēji, nerijiet, lūdzu, ķiplokus pirms teātra apmeklēšanas." Jūs esat ietekmējusi līdzpilsoņus? Jums ir bijusi ietekme, viņi rij mazāk tos ķiplokus teātrī?



Nu, vispār, jāsaka, ka tāds spilgts gadījums, kāds vienreiz man bija, kur tiešām man blakus sēdēja viens pilsonis, kas bija rijis ķiplokus un kas padarīja to izrādi Dailes teātra tajā Mazajā zālē pilnīgi nebaudāmu, tāds gadījums vairs nav gadījies. Bet dažkārt tomēr ķiploki, šad tad, ejot uz zāli, šur tur gaisā novēdinās. Jo es neko nevaru darīt, man ārkārtīgi attīstīta oža, un tāpēc es spēju uztvert gan labās, gan sliktās smakas.



Tad neesat ietekmējusi ķiploku ēšanu?



Nu, tā kardināli nē.



Vai jums šķiet, ka ir kāda lieta, ko jūs esat kardināli ietekmējusi Latvijas teātra procesos?



Jā, esmu gan! Lai pastāstu?



Stāstiet!



Es esmu ietekmējusi tādu lietu, ka pāris Krodera izrādēs ir aktieriem noņemtas sintētiskās parūkas un, ka Indrai Briķei, savā laikā, kad viņa spēlēja izrādē "Līgava bez pūra”, tika uzšūta cita kleita, dārgāka un no labāka materiāla, lai viņai uz skatuves nebūtu jākāpj saburzītā kostīmā, jo es šīs savas pretenzijas darīju personiski zināmas režisoram Oļģertam Kroderam. Tādi ir mani lielākie sasniegumi latviešu teātra attīstības procesa ietekmēšanā.



Latviešu teātra attīstības procesā šībrīža mirklī, kas, jūsuprāt, ir latviešu teātra, ja vispār ir, lielākā atbildība, misija, pienākums? Vai arī nevajag spekulēt ar šiem vārdiem? Es drusku iedvesmojos arī no tiem dažiem meiliem, kas nāca pirms šīs sarunas, tur bija drusku tā spēle un moralizēšana, ka vieni saka − tas aiziet rupjībā, tas aiziet jēlībā, tur režisoru kaut kādu ambīciju vai kompleksu apmierināšanā utt., nedomā vairs, ko viņiem jādara uz sabiedrību, nu, tādi, visādi, ļoti dažādi tie piegājieni. Starp šādu laukumu jūs redzat, ir kaut kāds teātra, vai dažādu teātru, piemēram, Nacionālā teātra, varbūt viņiem ir atšķirīgs pienākums un misija nekā citiem? Vai arī tā nedrīkst celt, tik fundamentāli?



Es domāju, ka visiem...tas, ko es varu atbildēt uz to, ir ārkārtīgi vienkārši un pilnīgi neinteresanti, ka visiem teātriem ir viena misija − iestudēt labas izrādes.



Bez piesaistes laikam, telpai un konkrētai...



Nē, nu, protams, kā jau es tur arī tai vienā intervijā teicu, man, protams, teiksim, tādas izrādes, kuras tiešām runātu par to, kas ir šajā gadā Latvijā ļoti aktuāli, uz tādu izrādi es aizskrietu tūlīt, bet uz varbūt dažu citu − uz kādu otro, trešo izrādi.



Mēs runājam... 150 gadi, kad ir apkārt teātrim un plus vēl runājam mirklī, kad ir Teātra dienas nedēļa. Ja mēs noslēdzam šo sarunu, un caur 100 izcilajiem Latvijas aktieriem 150 gadu griezumā, nu, tagad jau populāri ir grāmatās 100, bet internetā tur vajag top 10, vēl labāk – top 5, nu, vai vienalga kaut kā. Jums ir savs iekšējais tops 150 gados? Kas ir labākās izrādes latviešu teātrī bijušas?



Nu, ar tādu pārliecību es, protams, varu runāt par tām izrādēm, ko es pati esmu redzējusi. Un par tādām, teiksim, absolūti nepārspējamām, nepārspējamu izrādi es varu nosaukt varbūt vienu, tas ir Pētera Pētersona "Spēlē, spēlmani" 1971.gadā.



Viena vienīgā?



Nē. Nu, tas ir tā − absolūti nepārspējama, ne ar ko nesalīdzināma. Tad no tā, kas lasīts par Mierlauka 1911.gada "Uguni un nakti" var teikt to, ka tur īsti sākās latviešu profesionālais teātris, jo visi galveno lomu izpildītāji ir šīs grāmatas varoņi. Bez tam tad, kad viņi spēlēja tās lomas, viņi bija jauni cilvēki, tā kā Mierlauks ģeniāli uzminēja viņu potenciālu. Nu, un tāpat, piemēram, nāk prātā Alvja Hermaņa iestudētā "Garā dzīve", kur arī visi aktieri, kas spēlēja šajā izrādē, arī ir šīs grāmatas varoņi. Bet, konkrēti, man personīgi arī Ķimeles, teiksim, "ziedu laiku" izrādes liekas ļoti nozīmīgas, Krodera izrādes, bet tur tad par vairākām izrādēm iet runa, ne tikai par atsevišķām.



Un pārskatāmākā vēsturē šajā gadu simtā un tūkstotī? Tad "Garā dzīve" ir numur viens?



Nē, es neteikšu, ka "Garā dzīve" ir numur viens. Man dažas citas Hermaņa izrādes patīk tikpat labi vai pat vēl druscīt labāk. Piemēram, kaut vai "Revidents", "Zilā kalna Marta", "Ziedonis un visums", "Melnais piens", nu, varētu te nosaukt gandrīz visas Hermaņa izrādes.



Topu aizņem tikai Hermaņa izrādes vai topā ir arī kaut kas cits?



Lielā mērā Hermaņa izrādes, jo tur ir tā lieta tāda, ka aizgājušā gada novembrī visa pasaule, ne tikai Lietuva, piedzīvoja traģēdiju, jo 66 gadu vecumā nomira Eimunts Nekrošus, viens no izcilākajiem sava laika pasaules režisoriem. Skatoties viņa izrādes, man personīgi bija tāda subjektīva sajūta, ka viņš kaut kādā veidā spēja ieskatīties nākotnē. Tādā pavisam, teiksim, nu ne tādā, ka es varētu tagad te rakstīt un likt to ieraudzīt arī skatītājiem, ne tādā nozīme, ka es te varētu rakstīt traktātu, ko es tur ieraudzīju tai nākotnē, bet tā sajūta, ka kopā ar viņu es no šī laika, teiksim, tieku izcelta ārā, un kaut ko ieraugu par nākotni. Tādu sajūtu latviešu teātrī es esmu guvusi ne visās nosauktajās, bet vairākās Hermaņa izrādēs, ka viņš kaut kādā veidā palīdz man nojaust nākotni, nojaust kaut kādā veidā, lai varētu precīzāk teikt, to vietu laika plūsmā, kur es atrodos, kas bija pirms manis un kas būs pēc manis. Tā ir kolosāla sajūta, to grūti aprakstīt.



Silvijas Radzobes novēlējums Teātra dienā šogad un simtpiecesmitgadē Latviešu teātrim, bez lielas kritikas pieskaņas, ir mēģināt vairāk palīdzēt ieskatīties nākotnē?



Jā, tā varētu teikt.



Paldies jums par sarunu. Paldies par uzmanību, cienījamie skatītāji, turpinājums sekos.