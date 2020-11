“Es divdesmit gadus par brīvu biju boksējies, par karogu, lai šitā turētu,” tā, atbildot uz Jāņa Dombura jautājumu, vai pēc uzvaras Pasaules boksa supersērijā, viņš ir kļuvis par miljonāru, saka titulētais bokseris Mairis Briedis. Intervijā “Delfi TV ar Jāni Domburu” viņš skaidroja, kādēļ honorāra apmērs nekādā ziņā nav pielīdzināms paša boksera ienākumiem.

“Ir miljons, tu esi uzvarējis. Tev uzreiz jāsamaksā kā fiziskai personai 33%, man tā liekas, ka 33% ir ienākuma nodoklis valstij. Atdodam. No tā 20% ir jāatdod promouterim. Atdodam. No tā vēl jāatdod ir par jostām. Ja tev ir viena josta, divas jostas, par vienu jostu ir 3%. Tātad es jau uzreiz esmu atdevis cik procentus? 56% es esmu atdevis no miljona vienkārši par neko,” skaidroja Briedis.

Viņš īpaši uzsvēra, ka šajā aprēķinā vēl nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar treniņnometnēm, atalgojumu treneriem un sparinga partneriem, uztura speciālistam, fizioterapeitam un citiem boksera komandas cilvēkiem. Viņus bokserim ir jāalgo par līdzekļiem, kas paliek pāri pēc iepriekš uzskaitīto maksājumu segšanas.

Līdz aizvadītajam gadam Briedis bija Valsts policijas amatpersona. Viņa iesniegtajās valsts amatpersonas deklarācijās atrodamās ziņas sniedz ieskatu profesionālā boksera finansēs. Deklarācijā par 2017. gadu Briedis uzrādījis, ka Liebritānijā registrētā “SIESTA BOXING LTD.”, ar kuru viņam noslēgts WBSS profesionālais boksa sacensību līgums, viņam nodrošinājusi 260 353,32 eiro lielus ienākumus. Vēl 144 075 eiro viņš saņēmis no “HUCK SPORTS PROMOTION GMBH”, ar ko viņam noslēgts pakalpojumu sniegšanas līgums.

Savukārt 2018. gadā “SIESTA BOXING LTD.” Latvijas titulētākajam bokserim izmaksājusi 99 980 tūkstošus ASV dolāru lielu honorāru, bet ASV reģistrētā “WARRIORS BOXING AND PROMOTIONS LLC” - 267 700 ASV dolāru lielu honorāru. Aizvadītā gada rudenī Briedis aizpildījis deklarāciju, kas jāiesniedz, beidzot pildīt amata pienākumus – tajā norādīts 140 000 ASV dolāru liels honorārs no ““WARRIORS BOXING AND PROMOTIONS LLC”.

To, cik lielu honorāru Briedis saņēma par septembra nogalē notikušo Pasaules boksa supersērijas cīņu, kurā viņš uzveica Junielu Dortikosu, viņa komanda neatklāj. Brieža menedžeris Raimonds Zeps vēl pirms cīņas izteicās, ka pandēmijas dēļ plānotais honorārs ir samazināts. Savukārt Vācijas ziņu aģentūra DPA šā gada oktobra sākumā vēstīja, ka Brieža honorārs par cīņu, kurā uzvarot viņš izcīnīja Starptautiskās boksa federācijas čempiona jostu, Muhameda Ali trofeju un žurnāla “The Ring” jostu, sasniedzis 1,7 miljonus eiro.

Intervijā “Delfi TV ar Jāni Domburu” Briedis atklāja vairākas detaļas par savām attiecībām ar sponsoriem, kā arī skaidroja iemeslus, kādēļ sākotnēji piekritis, bet pēc tam atteicies no sadarbības ar “ātro kredītu” kompāniju “Creamcredit”.

