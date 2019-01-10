Как подобрать цвет двери и ламината

Иногда большой выбор не кажется плюсом. Делая ремонт в новой квартире, люди порой не могут понять, какому цвету ламината и межкомнатных дверей отдать предпочтение. Приходя в специализированный магазин, они окончательно теряются. В этом случае надо разобраться с уже имеющимся интерьером квартиры. Как? Рассказывает портал kakprosto.ru.

Как подобрать ламинат в квартиру?

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1. Определитесь сначала с чем-нибудь одним. Начните, например, с пола.

2. Выбирайте цвет, отталкиваясь от предполагаемого интерьера. Если вы покупаете дорогой ламинат (он прослужит около 15 лет, дешевый – значительно меньше), то имеет смысл найти материал нейтрального цвета, который подойдет под любые стены и мебель. В течение 15 лет вы возможно еще не раз сделаете косметический ремонт. Поэтому 10 раз подумайте, прежде чем покупать ламинат какого-нибудь экзотического тона. Задайте себе вопрос: будет ли он уместен в сочетании с другим интерьером?

3. Ищите материал светлого золотисто-желтого оттенка. Он будет гармонировать с любыми цветами. Если же вам все-таки хочется пол другого цвета, помните несколько правил. Рыжеватый оттенок ламината не сочетается с "будуарными" оттенками и с цветами воды и требует какую-нибудь рифму в интерьере (рыжее кресло, рыжий абажур и т.д.). Темные цвета сочетаются только со светлой мебелью, черный же пол не гармонирует с теплыми цветами. По поводу менее распространенных цветов проконсультируйтесь с дизайнерами в магазине.

4. Выбирайте двери, отталкиваясь от оттенка ламината. На кухне, а так же в прихожей и небольших комнатах будет лучше, если цвета пола и двери будут совпадать. Контрастные оттенки тоже имеют право на существование, но и тут есть два правила. Во-первых, контраст должен быть заметным. Во-вторых, пол, дверь и мебель должны быть или холодных или теплых цветов, в противном случае сочетание будет дисгармоничным.

5. Выберите плинтус. Это связующее звено между полом и дверьми, и обойти его стороной нельзя. Если дверь – темная, ламинат – светлый, плинтус можно подобрать, как под один цвет, так и под другой. Если наоборот, покупайте плинтус под цвет двери.

Как подобрать двери к ламинату?

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Установка дверей должна производиться на последней стадии ремонта – то есть только после того, как уложен ламинат или другое напольное покрытие. Именно такая последовательность позволяет легко и максимально точно отрегулировать дверное полотно. Таким образом, межкомнатные двери нужно выбирать только после того, как выбран и уложен ламинат.

1. Довольно много людей хотят подобрать двери, чтобы они гармонировали с ламинатом и органично вписывались в создаваемый стиль помещения. Для того чтобы дверь хорошо вписывалась в дизайн помещения, её цвет не должен быть "чужим" в интерьере. Обязательно нужно подумать о привязке к имеющимся элементам. Дверь может иметь цвет напольного покрытия, мебели или иного декора комнаты.

2. Довольно часто дверь и ламинат подбирают практически одного цвета. Лучше всего чтобы у них была ещё и схожа фактура. В итоге всё получается очень симпатично. Отличие цвета все-таки может быть, но не более чем на пару тонов. Ламинированный пол может быть слегка темнее или слегка светлее, чем дверь. Чтобы правильно подобрать цвет, можно ориентироваться по названию породы дерева. На упаковке ламината всегда указывается, цвету какой породы дерева он соответствует. Не бойтесь выбирать ламинат и дверь одного цвета. Они не будут сливаться, к тому же создадут прекрасную гармонию между собой.

3. Можно приобрести ламинат темного цвета, а двери – более светлого. Этот вариант также будет приятен. Создавшийся контраст будет смотреться просто незабываемо.

4. Если вы хотите экстравагантности, то можете поиграть с контрастом. Приобретите двери резко контрастные к цвету ламината. Однако они должны сливаться с цветом стен. Подобрать довольно сложно, что выглядеть это всё будет привлекательно.

5. После того, как сочетания подобраны, обязательно нужно позаботиться о выборе плинтуса. Только правильно подобранный плинтус может связать в единый ансамбль весьма разнородные двери и пол. Он будет служить своеобразной рамой. Можно выбрать плинтус такого цвета как двери, но контрастный к полу.

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