Как помыть стекла душевой кабины без химии

Мытье душевой кабины доставляет хозяйкам немало хлопот. С использованием сильных химических средств это легко, но порой бывает очень вредно. Аллергия на химические средства наступает довольно быстро: печет в горле, чешутся глаза. Однако мыть стекла душевой кабины можно и без химии, пишет портал kakprosto.ru.

Принимать душ в душевой кабине – это настоящее удовольствие, особенно, если кабина еще совсем новая. Со временем на стеклах кабины образуется налет. Чем же мыть стекла душевой кабины, чтобы не причинять вред своему здоровью?

Самое главное правильно выбрать чистящее средство. Не следует использовать абразивные химические средства, так как они могут создать повреждения и царапины на стекле.

Уксус

Налейте в пластиковую бутылку один литр воды и добавьте туда пару ложек уксуса. Затем распылите полученную жидкость на стекла и оставьте на тридцать минут. Смойте водой.

Лимонная кислота

Лимонная кислота обладает такими же свойствами, как и уксус. Добавьте в бутылку с водой пакетик лимонной кислоты и распылите жидкость на стекла. Такой раствор прекрасно борется с отложениями кальция. Он является одной из проблем в душевых кабинках, так как жесткость воды значительно повышена.

Нашатырный спирт

В литр воды добавьте одну столовую ложку данного вещества. Затем протрите стекла душевой кабины мягкой тканью, смоченной в этом растворе. Нашатырный спирт способен справиться даже с самыми сильными загрязнениями.

Перекись водорода

Приготовьте раствор воды с перекисью водорода (1 столовая ложка на литр воды). Этой смесью протрите стекла.