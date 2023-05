Vēl pirms diviem gadiem daudzus no mums nesatrauca, cik maksā elektrības kilovats vai gāzes kubikmetrs un cik lielu daļu šie energoresursi veido no mūsu kopējās izmaksu bilances. Jau tagad var novērot, ka pagājušā gada straujais energoresursu cenu kāpums ir pierimis, tomēr eksperti prognozē, ka cenas svārstīsies un ilgtermiņā diez vai kādreiz atgriezīsies mums tik ļoti ierastajos – zemajos – līmeņos. Iemesli tam ir vairāki: Latvijai kā Eiropas Savienības sastāvdaļai ir jāstrādā pie savas energoneatkarības stiprināšanas, bet to sasniegt mums palīdzēs atjaunīgo energoresursu attīstība zaļā kursa ietvaros. Šie procesi prasīs ievērojamas investīcijas, līdz ar to neizbēgami aktuāls ir kļuvis jautājums par labākajām aktīvu pārvaldības praksēm, optimizāciju un efektivizāciju.