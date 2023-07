Ikdienas braucēji, protams, CUPRA automobiļus sastop galvaspilsētas ielās, taču tas nenozīmē, ka tie piemēroti pilsētniekiem vien. “Nekoncentrējamies uz vienu konkrētu mērķauditoriju,” uzsver Uvis Braunfelds. Nu jau sportiskie “Formentor” manāmi arī reģionos, kur ļaudīm par CUPRA automašīnām strauji pieaug interese. To apliecina arī Mārtiņš Savickis, kurš stāsta, ka klienti ir pat no Balviem, Daugavpils un Preiļiem, bet izbraukumā pie potenciālajiem nākamajiem CUPRA īpašniekiem Valmierā CUPRA automašīnas izraisījušas milzu interesi.



CUPRA būs lieliska izvēle ne vien tikko izbūvētajai Siguldas šosejai, bet arī dažādu segumu lauku un mežu ceļiem. Apmierināta būs kā četru cilvēku ģimene, kurai nepieciešams ietilpīgs auto, tā ātruma un jaudas mednieki, kas mīl izbraukumus pie dabas, un pat ilgstpējīgi domājoši braucēji, kas virzās uz elektrifikāciju. Turklāt CUPRA būs arī uzticama izvēle uzņēmuma autoparkam – inovatīvi stilīga un mūsdienīga automašīna lieliski kalpos uzņēmuma tēlam un darbinieku motivācijai.



“Tas ir tas, ko joprojām darām, lai gan ir pagājuši pāris gadi, – iepazīstinam cilvēkus ar CUPRA,” atklāj Uvis Braundelds.



“CUPRA Formentor” tirdzniecību uzsāka 2020. gada rudenī un tas bija pirmais modelis, kas radīts tieši CUPRA zīmolam. Līdz šim brīdim tas arī ir viens no pieprasītākajiem modeļiem, jo pieejams plašā dzinēju versiju klāstā, turklāt latviešiem tik piemērotajā apvidus kupejas (SUV) izskatā.