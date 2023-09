Ceturtdien portāls "Delfi" vēstīja par konfliktu Kr. Valdemāra ielā, kurā reperis Gatis Irbe ( Gacho ) tika nofilmēts, fiziski uzbrūkot kādam garāmgājējam. Par notikušo pirmais runāja cietušais dzejnieks Jurijs Zavorotnijs. Kā sarunā ar "Delfi" saka Gacho, Zavorotnijs savā stāstā nav bijis līdz galam godīgs notikušā izklāstā, savukārt viņa sievas uzņemtajā video fiksēta tikai daļa no notikuma – ne tas, ar ko tad viss sācies.

Sarunā ar "Delfi" Gacho restaurē 5. septembra notikumu gaitu, bet savu stāstu sāk ar atvainošanos sabiedrībai, ka tik impulsīvi izrīkojies. "Bet jāsaprot, kāpēc. Viena pagale, ziniet, nedeg. Stāsts tiek pasniegts tā, it kā es būtu nevainīgu cilvēku uz ielas sācis sist. Protams, ka tā nebija," saka Irbe.

"Jā, mans motocikls ir skaļš, es to apzinos un cenšos novērst. Bija sastrēgums, es lēnām ripinājos, nevis tīšuprāt gāzēju. Tad trīs metru attālumā no manis cilvēks uz trotuāra man sejā parādīja vidējo pirkstu un sauca: "Pidar!" Reaģēju impulsīvi – apstājos, piegāju viņam klāt un paprasīju: "Ko tu dari?" Viņš nemācēja ne vārda latviski atbildēt (cietušais ir Krievijas pilsonis – red.) un turpināja mani krieviski apsaukāt. Man likās, ka tas ir kāds no džungļiem iznācis neaudzināts cilvēks – tik bravūrīgi man sejā rāda "faku" un sauc par "pidaru"," emocionāli stāsta Irbe.