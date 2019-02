Amerikāņu šova sensācija: smilšu māksliniece Ksenija no Ukrainas

Populārajā šovā "America's Got Talent: The Champions" jau atkal uzmirdzējis kāds ļoti īpašs talants. Par sensāciju šonedeļ kļuvusi smilšu māksliniece Ksenija Simonova no Ukrainas.

"America's Got Talent: The Champions" ir projekts, kurā piedalās labākie no labākajiem, kas savulaik startējuši šova franšīzēs dažādos citos reģionos un valstīs, kopumā 194 teritorijās.

Savā dzimtajā Ukrainā Ksenija popularitāti iemantoja 2009. gadā, kad viņa plūca uzvaras laurus šovā "Ukraine's Got Talent". Nu viņa ar žilbinošiem panākumiem startējusi arī TV projektā ASV.

Sievietes priekšnesums izpelnījies sajūsmu, un arī žūrijas pārstāvji atzinuši – viņi mākslinieces darbībā noskatījušies aizturētām elpām. Tāpat arī uzslavas Ksenijai veltījis bargais šovu tiesnesis Saimons Kauels.

Ksenija no žūrijas arī saņēmusi "zelta āmuru", kas nozīmē, ka viņa automātiski iekļūst šova finālsērijās. Viņas uzstāšanās video "YouTube" dažās dienās jau noskatīts teju trīs miljonus reižu.