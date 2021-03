Ļaudis soctīklos metas apspriest atjaunotā 'Dzintara' reklāmas rullīti

4. martā klajā laists atjaunotā kosmētikas zīmola "Dzintars" reklāmas rullītis. Tas ir košs, saulains un dzīvespriecīgs. Vienlaikus dažiem cilvēkiem šķiet, ka video varētu būt plaģiāts.

Jaunais "Dzintara" reklāmas video veidots retro estētikā, to iedzīvina leģendārais Raimonda Paula un Ojāra Grinberga 1970. gada gabals "Tik dzintars vien". Materiāls filmēts Spānijā, Valensijas reģiona pilsētā Kalpā (noskatāms raksta turpinājumā).

Sociālajos tīklos cilvēki pauž gan sajūsmu par klipu, gan pauž arī kritiku. Kamēr vieni norāda, ka klips ir ļoti mūsdienīgs un vitāls, citi spriež, ka šāda reklāma nu gan nepalīdzēs "Dzintaram" no jauna iekarot kosmētikas tirgu.

Tā, piemēram, tviterlietotājs Olafs uzskata, ka šī reklāma ir plaģiāts, publiskojot poļu mākslinieces Evas Mičalikas veidoto stilizāciju. "Vai Tu jau redzēji jauno "Dzintars" reklāmu? Kādam vajadzētu būt nedaudz kauns," spriež Olafs, kurš jūtas vīlies. Viņa tviterkonts gan piektdienas vakarā no soctīkla ir pazudis ar visu pausto vēstījumu. Atjaunotais "Dzintars" rebrendingā sadarbojas ar reklāmas aģentūru 'McCann Rīga". Tās zīmolu stratēģis Kristaps Siliņš noliedz, ka "Dzintara" reklāma būtu plaģiāts: "Klips ir unikāls, un diskusijas par plaģiātismu ir absurdas!"

Jāpiebilst, ka postmodernais ēku komplekss Kalpā ir arhitekta Rikardo Bofila 1968. gadā radīts un tiek uzskatīts par vienu no desmit Bofila ikoniskākajiem veikumiem.

"Principā jaunais klips ir ar desmitgadēm ilgu vēsturi, līdzīgi kā pats "Dzintars". Mēs pa visu pasauli meklējām labākos veidus, kā jaunā "Dzintara" dzīvesprieku nest cilvēkiem. Spānijā atradām "Muralla Roja" ar Rikardo Bofila krāsām un formām, bet tepat Latvijā pie mums pati atnāca Raimonda Paula ikoniskā dziesma," skaidro Siliņš.

Valters Jonāts, "McCann" radošais direktors, atceras: "Filmēšanas laukumā Paula dziesma tika atskaņota simtiem reižu, un mājas iedzīvotāji jau bija paspējuši iemācīties dziesmas vārdus un mēgināja dziedāt līdzi latviešu valodā. Komanda bija starptautiska un vairāki cilvēki nerunāja angliski, tāpēc lielākoties filmēšanas process notika komandai sazinoties bez vārdiem. Starp citu, baseins tikai izskatās silts, patiesībā ūdens temperatūra bija tikai +4 grādi," teic reklāmas veidotāji, gan atturoties izpaust klipa kopējās izmaksas. Internetā atrodami vairāki video, kas stilistiski ir līdzīgi "Dzintara" jaunajam reklāmas rullītim. Tāds ir arī franču dīdžeja Martina Solveidža klips dziesmai "Do it right", jo uzņemts tajā pašā objektā.

"Delfi" jau vēstīja, ka 15 jauni uzņēmuma "H.A. Brieger" "Dzintara" produkti pēc ilgāka pārtraukuma atgriezušies veikalu plauktos un tirdzniecībā internetā. Tiem esot uzlabots sastāvs, kā arī piešķirts jauns dizains; arī produktu dizainu izstrādājusi kompānija "McCann Rīga". Elements, kas iestrādāts jaunajā iepakojumā, ir Latvijas valsts karogs kā produktu izcelsmes un kvalitātes zīme.

"Dzintara" kosmētikas ražošanas pirmsākumi ir meklējami 1849. gadā, kad Heinrihs Ādolfs Brīgers Rīgā dibināja ziepju un parfimērijas fabriku. Kosmētikas ražotāja "H.A. Brieger" lielākais akcionārs ir Igaunijas industriālās ražošanas uzņēmums "Skinest Group", kas strādā desmit valstīs, nodarbinot vairāk nekā 1400 cilvēkus. "Skinest Group" pieder 67% uzņēmuma "H.A. Brieger", savukārt 33% pieder uzņēmuma vadītājai Anastasijai Udalovai. Interviju ar zīmola atjaunotāju vari izlasīt šeit.