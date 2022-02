Skandāls Krievijā: vara neļauj orangutanam kļūt par Novosibirskas simbolu

Novosibirskā, Krievijā, aizvadīts balsojums par pilsētas talismanu nu kļuvis valstī visapspriestākais temats – par aptaujas iznākumu sāji smej gan vienkāršā tauta, gan inteliģences pārstāvji. Lietas būtība: balsojums tika atcelts pēc tam, kad tajā uzvarēja... orangutans Batu.

Janvāra vidū Novosibirskas zoodārza mājaslapā cilvēkiem tika lūgts izvēlēties "Krievijas jaungada pilsētas" simbolu, balsojot par pieciem dzīvniekiem. Aptaujā startēja manuls Aiša, Amūras tīģeris Makss, orangutans Batu, baltais lācis Šilka un sniega leopards Sajans.

Sākumā līderos izvirzījās leopards un manuls, taču situācija krasi mainījās, kad Novosibirskas opozīcijas līderis Sergejs Boiko, kuru vēlēšanās atbalstīja Alekseja Navaļnija komanda, sociālajos tīklos aicināja savus atbalstītājus, neatkarīgos deputātus un arī žurnālistus balsi atdot par orangutanu. Paralēli tam citā nometnē notika balsu vākšanas kampaņa par balto lāci (prezidenta Putina pārstāvētās partijas "Vienotā Krievija" simbolu). Rezultātā orangutans ieguva 39% balsu un viņam bija jākļūst par jauno pilsētas talismanu.

Tomēr tā nenotika. Jau drīz vien Novosibirskas mērs saņēmis steidzamu lūgumu no augstākstāvošām varasiestādēm neļaut orangutanam uzvarēt. Arī zoodārza vadība aptauju nosauca par "farsu ar politisku nokrāsu" un pieprasījā pārtraukt "dzīvnieku vilkšanu politikā". Aptauja tika slēgta dienu pirms balsojuma beigām, kad tajā savu balsi bija atdevuši 133 tūkstoši cilvēku. Varasiestādes nebija gatavas samierināties ar oragutana uzvaru un tikšot rīkota jauna aptauja.

Starp citu, šajās zoodārza vēlēšanās atklāta arī balsu izkrāpšana. Tā, piemēram, četru stundu laikā 6. februārī par sniega leopardu Sajanu tika atdotas 25 000 balsu, taču saskaņā ar metriku vietnei tobrīd bija tikai 1851 unikālais apmeklētājs.

Orangutans Batu nu kļuvis par sociālo tīklu zvaigzni un neoficiālo Novosibirskas simbolu, iemiesojot veidu, kā Krievijā notiek politiskie procesi un vēlēšanas – nevēlamus kandidātus "no augšas" pavēl aizvākt no skatuves. Batu tagad tiek saukts par "opozicionāru", un krievu tauta raizējas, vai dzīvniekam gadījumā nenāksies bēgt prom no valsts.