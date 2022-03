Švarcenegera runu krievu tautai redzējuši vairāk nekā 35 miljoni cilvēku

Holivudas aktiera Arnolda Švarcenegera 17. martā publiskotā uzruna krievu tautai līdz šim sasniegusi jau vairāk nekā 35 miljonus dzirdīgu ausu pāru, ziņo "Forbes", savukārt BBC raksta, ka video bijis virāls arī daļēji bloķētajā "Twitter" vietnē Krievijas lietotāju vidū.

Deviņu minūšu garo video ar tulkojumu krievu valodā Švarcenegers ievietoja tviterī ceturtdien, 17. martā. Izplatoties arī citās platformās, dažu dienu laikā tas sasniedza 25 miljonus skatījumu, bet šobrīd jau vairāk nekā 35 miljonus. "Twitter" platformā tam ir jau 476 tūkstoši retvītu. Jāpiebilst, ka Arnolda Švarcenegera tvitera profils ir viens no nedaudzajiem, kam seko oficiālie Kremļa tviterkonti.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV