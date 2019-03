Video: Kā britu ēdienu blogeri reaģē uz latviešu našķiem

Mūsdienās ļoti populāri kļuvuši video, kuros "YouTube" blogeri nogaršo un vērtē dažādus svešzemju kārumus un uzkodas, un pa retam ārzemnieku redzeslokā nonāk arī gardumi no Latvijas.

Lielu fanu pūli iemantojis "YouTube" kanāls "In The Kitchen With Kate" – tam ir vairāk nekā 212 tūkstoši abonētāju un tā galvenā varone ir Londonā dzīvojošā Keita. Jaunā sieviete savā vlogā ne tikai dalās ar receptēm un māca gatavot, bet arī publisko sižetus, kuros kopā ar draugu Aleksu degustē citu zemju našķus, ko viņiem nosūtījuši skatītāji.

Nesen abi jaunieši nogaršojuši labumus, kurus viņiem aizsutījusi Monta no Latvijas. Viņa paciņā iekļāvusi dažādus populārus vietējos gardumus – "Ādažu" čipsus, "Selgas" cepumiņus, konfektes "Gotiņa", ķiploku grauzdiņus, "Laimas" ražojumus un citus uzkožamos.

Abi gardēži, lai gan sākumā bijuši neizpratnē par to, kur vispār Latvija atrodas, vietējiem našķiem un uzkodām veltījuši ļoti atzinīgus vārdus, īpaši slavinot čipsus.

Savukārt abiem ne tik ļoti pie sirds gājušas ar alkoholu pildītās šokolādes konfektes.