Līksmi kadri: Ieskats Vaikules vīra jubilejas dzīrēs Jūrmalā

ЗАЛЕТЕЛ НА ДЕНЁК В ЮРМАЛУ ПРОВОДИТЬ ЛЕТО С ДРУЗЬЯМИ!)✈️🌊Было, как всегда, душевно и весело!😂Люблю своих друзей!❤️ Спасибо Лайме и Андрею за прекрасный вечер! А я лечу дальше! Сегодня - Питер!✈️ (Ужас! Перепутал слова в песне!😱Почему «с совой»? Откуда взялась сова 🦉?..) #игорьниколаев @laima_vaikule_official @alla_orfey @maxgalkinru #звездноелето #летоахлето #аллапугачева #лаймавайкуле #максимгалкин

A post shared by Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) on Aug 31, 2019 at 2:12am PDT