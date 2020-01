Elegance, kailums un stila kļūmes: 'Grammy' ceremonijas krāšņākie tērpi

Svētdien, 26. janvārī, Losandželosā tika aizvadīta ASV ierakstu industrijas balvas "Grammy" ceremonija, kas vienkopus bija sapulcējusi mūsdienu populārās mūzikas zvaigznes. Šovbiznesa spīdekļiem pasākums bija kārtējā iespēja publiski apliecināt savu gaumes izjūtu.

Ceremonijas absolūtā zvaigzne bija 18 gadus vecā popmūzikas sensācija Billija Eiliša, kura saņēma balvas visās galvenajās kategorijās "Labākā dziesma", "Labākā jaunā māksliniece", "Labākais albums" un "Gada ieraksts". Tas, kā jaunā māksliniece bija ģērbusies ceremonijā, lielā mērā arī atspoguļoja mūsdienu pusaudžu modes tendences.

Popzvaigzne bija tērpusies platā, maisveidīgā bikškostīmā un kedās. Spilgtu akcentu Eilišas tēlam piešķīra dzeltenzaļā neona tonī nokrāsotas matu saknes un gari mākslīgie nagi.

Tikmēr jaunā amerikāņu popa dīva Ariana Grande bija pieturējusies pie sievišķīgas klasikas. Viņa uz sarkanā paklāja žilbināja kuplā princešu stila vakarkleitā, un daudzi stila kritiķi viņu atzinuši par vislabāk ģērbto vakara viešņu.

Modes lietpratēji slavējuši arī dziedātāju Lizzo, kura mirdzēja baltā, pieguļošā bezlenču vakarkleitā, kas izcēla viņas kuplās auguma aprises.

Savukārt vīriešu modē šogad ceremonijā dominēja kovboju stils, un visspilgtāk šajā manierē izpaudās reperis Lil Nas X, kurš bija ģērbies viscaur rozā kovboju drānās.

Kā ierasts, ceremonijā varēja sastapt arī vairākus šovbiznesa aprindu dīvaiņus, kas tik ļoti kāroto uzmanību centās sev pievērst ar plikumiem, šķēlumiem un dziļiem dekoltē.

Jau vēstīts, ka Eiliša saņēma balvu arī kategorijā "Labākais popmūzikas vokālais albums" par "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" Kopumā jaunā dziedātāja "Grammy" bija nominēta sešās kategorijās, bet neuzvarēja tikai vienā – "Labākais popmūzikas solo izpildījums". Tajā viņa piekāpās dziedātājai un reperei Lizzo, kura balvu saņēma par dziesmu "Truth Hurts". Ar citiem uzvarētājiem var iepazīties šeit.