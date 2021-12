27 pašmāju mūziķu bērnības garšas izdotas jaunā recepšu grāmatā

Apgāds "Jumava" sadarbībā ar mūziķi Ati Zviedri klajā laiduši grāmatu "Skaņas. Garšas. Pilsētas" – 27 Latvijā iemīļotu mūziķu stāstus par viņu bērnības garšām un vienkāršas receptes to pagatavošanai.

Bagātīgi ilustrētajā grāmatā ar savām atmiņām un receptēm dalās Aija Andrejeva, Intars Busulis, Dons, Aigars Grāvers, Olga Rajecka, Kristaps Rasims, Jānis Šipkēvics, Reinis Sējāns, Aivars Hermanis un citi kopskaitā 27 mūziķi.

"Skaņas. Garšas. Pilsētas" – tās nav tikai vienkārši pagatavojamu ēdienu receptes, tie ir nelieli atmiņu fragmenti – bērnības garšas, kas raksturo pašus mūziķus un viņu dzimtās vietas – 11 Latvijas pilsētas.

Grāmatas sastādītājs, mūziķis Atis Zviedris: "Skaņas, Garšas, Pilsētas" ir grāmata, kurā apkopoti stāsti no dažādām pilsētām un mūziķiem, kuri dzimuši vai auguši šajās pilsētās. Ikviena mūziķa stāsts rezultējas kādā receptē. Un te uzreiz jāpiebilst, ka šī nav tik daudz recepšu grāmata, cik stāstu un sajūtu krājums, jo daudzas apkopotās receptes ir pagalam vienkāršas. Īpašs prieks par to, ka daļa no grāmatas pārdošanas ienākumiem tiks ziedoti fondam "Līdzskaņa", kas rūpējas par dzīves nelaimēs nonākušiem mūziķiem," portālam "Delfi" teic Zviedris.

"Mīlestība nāk gan caur vēderu, gan caur ausīm. Un šīs abas sajūtas nereti veido kopīgās atmiņas. Bērnība ir "peldošās salas" un mammas uz klavierēm spēlētais čardašs, kamēr pusaudžu gadi skan pēc pienvedēja piedzīvojumiem un garšo pēc picas", stāsta Māra Upmane-Holšteina.

Mūziķis Jānis Stībelis: "Ēdiens man nozīmē vienu no iespējām baudīt šo dzīvi. Man tas nav vienkārši fizioloģisko vajadzību apmierināšana, bet gan filosofija, baudījums. Caur ēdienu mēs varam iepazīt citas kultūras, vidi, mentalitāti. Ēdiena pagatavošana ir arī interesants, radošs un bieži, — sociāls process. Ēdiens ir arī asociācijas un atmiņas. Manas dzīves dažādos posmos ir bijis dažāds ēdiens, bet laikam visizteiktākās garšas atmiņas nāk līdzi no bērnības. Man ēdiens ir arī veids, kā iepriecināt ģimeni un draugus".

Mūziķu mīļākās receptes īstenoja šefpavārs Lauris Aleksejevs un iemūžināja fotogrāfs Aleksejs Ņikifronovs.