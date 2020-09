Ainars Virga vienā dienā pārtraucis dzert un lietot narkotikas

Grupas "Līvi" ģitārists Ainars Virga sniedzis atklātu interviju žurnālistam Armandam Tripānam kanāla "360TV" sarunu cikla "Rezervēts" jaunākajā sērijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau 20 gadu vecumā viņš tika dēvēts par labāko ģitāras virtuozu Latvijā un visā padomju savienībā, bet pēc pirmā koncerta Maskavā viņiem teica: "Dziediet, bet krieviski, un jūs būsiet superzvaigznes!" Runājot par "Līvu" zelta gadiem, viņš neslēpj – pēc koncertiem meitenes viņam pakaļ neskrēja. Viņas stāvēja rindā un viņš ņēma to, kura patika.

Tāpat intervijā ar Armandu Ainars Virga pieskārās traģiskajai avārijai, kura paņēma brāli un kuru viņš sev nespēj piedot joprojām.

Tāpēc mieru meklējis alkoholā, ko, tāpat kā narkotikas, esot pārstājis lietot vienā dienā. Tā uzskata pats Virga, lai gan raidījumā saka, ka šobrīd spējot iedzert arī tikai mazliet, nevis iegrimt alkoholā pavisam.

Virga: pēc definīcijas atbilstu alkoholiķim, bet...

Mūziķis uzskata, ka viņš citu alkoholiķu vidū ir izņēmums. "Es, piemēram, varu iedzert vienu glāzi, divas glāzes, malciņu pie zivs, vai, teiksim, malciņu alus pie šašlika, bet...," raidījumā skaidro Virga.

Viņš uzsver, ka netikumu atmešana nav izdevusies tad, kad citi viņam likuši to darīt. Nav palīdzējušas arī dažādas alkoholisma ārstēšanas programmas, tās darbojušās gluži pretēji – dzēris vēl vairāk.

Uz Tripāna jautājumu, kā gan izdevies "atmest", mūziķis teic: "Es vienkārši sapratu, ka man tas nav vajadzīgs! Pastiprināti – var teikt, nonstopā – es dzēru no 2003. gada. Pēc liktenīgās avārijas," stāsta Virga. Viņš atklāj, ka dzeršanas akūtākajā posmā aizgājis līdz pat tam, ka kļuvis dzeltens (tā ir redzamākā bojātu aknu izpausme - red.).

Jūtas vainīgs avārijā, lai gan pats bija skaidrā

Traģiskajā nelaimē 2003. gada 26. jūlijā, braucot mājup no koncerta Daugavpilī, mira Ainara brālis, "Līvu" bundzinieks Dainis Virga, un skaņu meistars Juris Jakovļevs. Ainars vadījis auto un alkoholu nav lietojis, taču abi kolēģi aizmugures sēdeklī dzēruši un lustējušies. Tiesvedībā gadu pēc tam no lieciniekiem gan izskanēja dažādas versijas par to, kā avārija varēja notikt. Toreiz Ainars Virga neatzina vainu apsūdzībās, taču sarunā ar Tripānu atklāj, ka savu vainu jūt, turklāt stipri un joprojām.

"Dainis ar Jaķīti koda, dauzījās pa mašīnu. Es nebiju aizmidzis. Vienkārši attapos, kad mēs, kā Jānis [Grodums] bija izskaitījis, septiņus kūleņus apmetām," liktenīgo tumšo nakti atceras Virga.

Kopš tā laika viņš pastiprināti dzēris. Pēc brāļa bērēm dzēris desmit dienas, līdz "pārdzēris jēgu", bet turpinājis to darīt.

"Nedomāju, ka esmu vainīgs avārijā, bet principā es biju pie stūres. Es biju atbildīgs par to, ka viņiem bija jāpiesprādzējas, bet es nepamanīju... Mēs izkāpām benzīntankā apēst saldējumu, bet...," raidījumā saka Virga, kurš šobrīd jau jūtas palaidis vaļā notikušo un traģēdijā zaudēto brāli Daini.