Ar posmu Alūksnē atklāts prāta spēļu turnīrs 'Latvijas kauss 2019'

Prāta spēļu tradīcija nu ir dzimusi arī Alūksnē. Piektdien, 15. februārī, Alūksnes Kultūras centrā norisinājās "Prāta spēles Latvijas kauss 2019", kurā startēja 21 komanda. Trīs uzvarētājkomandām šī spēle kļuva par biļeti uz pusfinālu, kur notiks cīņa par iekļūšanu finālā. Pusfinālam kvalificējās "Ceturtais piegājiens" (1. vieta), "Jā 3 Nē 3" (2. vieta) un "Laba daudz nevajag" (3. vieta). Tajās visās startēja vietējie cilvēki.

Viens no spēļu organizatoriem Jānis Začs atzina – mazai pilsētai un novadam 21 komanda ir ļoti liela atsaucība. Tāpat arī augstu vērtējama vietējo erudīcija, jo spēlē iegūtie pāri par četrsimt punktiem nozīmē labu startu Latvijas ceļojošā kausa ieguvei.

Alūksnes erudīti ceļā uz "Latvijas kausa" izcīņu

"Turnīrs "Latvijas kauss" tiek organizēts, izgaismojot valsts pamatu – novadus un pilsētas ārpus Rīgas. Pērn šādā turnīrā piedalījās vairāk nekā 320 komandas, tādēļ nolēmām tradīciju turpināt. Katra spēle tiek gatavota īpaši, un jautājumi nevienā pilsētā neatkārtojas. Daļa jautājumu veltīta katram novadam – par tā kultūrvēsturi, radošām personībām, ģeogrāfiju, dabas objektiem. Līdz ar to reģionu pārstāvjiem ir iespēja sacensties zināšanās arī par savu novadu," stāsta Začs.

"Pirmā spēle notiek Alūksnē kaut vai tādēļ, ka jums pirmajiem ir sniegs, un te tas arī turas visilgāk. Lai maksimāli izbaudītu ziemu, mēs vispirms braucām pie jums," teic vienmēr pozitīvais un asprātīgais "Prāta spēļu" organizators Začs.

Spēles noteikumi paredz, ka piedalīties turnīrā var ikviens interesents, kurš vēlas pārbaudīt savas zināšanas, kā arī uzzināt daudz jauna, vienlaikus laimējot dažādas balvas. Katrā spēļu norises vietā tiek noskaidrotas trīs zinošākās komandas, kuras pēcāk tiksies ar citām novada labākajām komandām sava posma pusfinālos. Kopā būs pieci pusfināli.

Savukārt reģionālo turnīru uzvarētāji tiks aicināti piedalīties kausa finālā Latvijas dzimšanas dienas mēnesī – 9. novembrī, kur cīnīsies par galveno balvu – "Latvijas kausu." Par to Alūksnē cīnījās 21 komanda, kuru vidū bija erudīti gan no Alūksnes, gan no kaimiņnovadiem, gan komandas, kas savas spējas jau pārbaudījušas Apes "Prāta laboratorijā", gan jauni interesenti, par ko īpašs prieks.

No rēķināšanas līdz kultūras kanonam

Tas, cik daudz vietējo cilvēku piedalās šajā turnīrā, apliecinājās raundā par Alūksni, kurā laurus plūca novadnieki. Organizatori bija parūpējušiespar dazādiem interesantiem jautājumiem. Katrs raunds sākas ar deviņu tēmu piedāvājumu, kas redzamas uz ekrāna, piemēram, "Klasiskā mūzika", "Vēsture", "Anatomija", "Sporta zvaigznes", "Rēķinām", "Atpazīsti filmu", "Latvijas kultūras kanons", "Grāmatu tārps" un citas.

"Kopumā, man personīgi patika tas, cik šeit ir sirsnīgi cilvēki – sāncenši viens otru sveic ar ovācijām, valda ļoti pozitīva atmosfēra un veselīgs spēles gars," tā Začs, vēlot uzvarētājiem veiksmi pusfinālā, savukārt pārējos aicinot uzspēlēt citā vietā un laikā.

Turnīrs "Prāta spēles Latvijas kauss 2019" īpaši aicina prāta spēļu kustībā iesaistīties cilvēkus reģionos. Gan erudīcijas spēļu dažādie formāti, gan arī biedrības organizētie pasākumi Rīgā liecina, ka šāda izklaides forma – nepiespiestā atmosfērā pārbaudīt savas zināšanas un iepazīt komandas biedrus no citas puses – cilvēkiem ir vajadzīga. Biedrības vadītāji – Jānis un Edijs Zači – cer, ka turnīrs "Prāta spēles Latvijas kauss 2019" nostiprinās erudīcijas spēļu popularitāti arī ārpus Rīgas.

Tuvākās spēles februārī gaidāmas Siguldā un Jēkabpilī. Jau šajā piektdienā turnīrs notiks Siguldā, bet dienu vēlāk – Jēkabpilī. Ar turnīra kalendāru var iepazīties mājaslapā