Dumpiniece Grēta Tūnberga pārtrauc gadu ilgušo skolas bastošanu

Zviedru skolniece Grēta Tūnberga sociālajos tīklos pirmdien paziņojusi, ka pārtrauc streiku, kas ietvēra skolas neapmeklēšanu.

Apmēram gada garumā skolniece Grēta sociālajos tīklos piektdienās pozēja ar aprakstītiem kartoniem un papīriem, kas vēstīja par nedošanos uz skolu jeb Skolas streiku.

Ar šādu metodi viņa centās pievērst pasaules vareno uzmanību vides un ekoloģijas problēmām, un gada laikā viņai tas arī vareni izdevies.

Pirmdien 17 gadus vecā vidusskolniece Grēta Tūnberga paziņoja par skolas streika beigām. "Mans skolas sabata gads ir beidzies, un tik labi, ka beidzot atkal esmu skolā," pozējot uz velosipēda un ar mugursomu, vēsta aktīvā jauniete.

Zviedrijas portāls "Expressen" šodien raksta, ka Grētai Tūnbergai pagājušajā nedēļā bijusi tikšanās ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli. Iespējams, Tūnberga jūtas panākusi to, uz ko cerēja.

Slavenajai aktīvistei šis gads bijis piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem bagāts. Jauniete burāja pāri Atlantijas okeānam, lai dotos turnejā pa ASV. Tūnberga uzstājās augstākā līmeņa ANO konferencē, kur runāja par klimata pārmaiņām, kā arī tikās ar bijušo ASV prezidentu Baraku Obamu, pozēja neskaitāmiem žurnāliem, deva intervijas, filmējās.

Šā gada janvārī Tūnberga paziņoja, ka reģistrējusi savu vārdu un protesta kustību "Piektdienas nākotnei" kā preču zīmes, lai nepieļautu to izmantošanu komerciāliem mērķiem.

"Delfi" jau vēstīja, ka Tūnberga 2018. gada augustā pieteica streiku skolai, katru nedēļu protestējot pie Zviedrijas parlamenta ēkas Stokholmā. Pakāpeniski viņas protesta veids piesaistīja arvien plašāku uzmanību, pamudinot skolēnus uz līdzīgiem protestiem arī citās valstīs, rīkojot iknedēļas demonstrācijas "Piektdienas nākotnei".

Tūnbergas vecāki sākotnēji nebija sajūsmā par skolas bastošanu, taču līdz ar popularitātes vilni arī viņi aktīvi sāka piedalīties Grētas aktivitātēs.

Meitene ir kļuvusi par seju jauniešu kustībai pret politiķu bezdarbību klimata un vides aizsardzības jomās. Grētai ir vairāk nekā četri miljoni sekotāju tviterī, ap desmit miljoniem sekotāju "Instagram" platformā un vēl vairāk "Facebook" vietnē.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI