Džolijas 'zombijlīdziniece' Irānā notiesāta uz 10 gadiem cietumā

Jauniete, kas slavu "Instagram" platformā guva ar attēliem, kuros sevi tēloja kā Andželīnas Džolijas zombiju, ir notiesāta uz desmit gadiem ieslodzījumā.

19 gadus vecā meitene Sāra Tabara (īstajā vārdā Fatemeja Kišmanda) Irānā tika arestēta pērnā gada izskaņā. Tagad jauniete notiesāta uz desmit gadiem ieslodzījumā, piektdien vēsta "Mail Online".

Teherānas iedzīvotāja guva slavu sociālajos tīklos, sevi ar kosmētikas un attēlu mainīšanas programmām padarot līdzīgu aktrisei Andželīnai Džolijai. Īsā laika posmā viņai izdevās savākt ap pusmiljonu sekotāju un piesaistīt mediju uzmanību. Sākotnēji izskanēja, ka Tabara veikusi virkni plastikas operāciju, lai līdzinātos aktrisei, taču izrādījās, ka viņas tēls ir galvenokārt prasmīga "meikapa" nopelns.

Lai gan daudzi viņas darbošanos uztvēra kā joku, Irānas varasiestādes Tabaru arestēja 2019. gada oktobrī, uzrādot apsūdzības zaimošanā, vardarbības veicināšanā, jauniešu musināšanā, kā arī ienākumu gūšanā ar neatbalstāmiem līdzekļiem. Tobrīd bez Sāras Tabaras tika arestētas vēl trīs instagramā aktīvas meitenes no Irānas.

Par to, ka Džolijas "zombijlīdziniecei" Teherānā piespriests reāls cietumsods, sociālajā tīklā "Twitter" paziņoja irāniešu žurnāliste Masiha Alinedžada. "Viņai ir tikai 19 gadu. Viņas jociņš beidzās cietumā. Sāras māte raud katru vakaru, lai meitu atbrīvotu no ieslodzījuma. Cienītā Andželīna Džolija, mums šeit noteikti būtu vajadzīga jūsu iesaistīšanās," aizstāvot notiesāto, pauž žurnāliste.

Alinedžada arīdzan izveidojusi petīciju, kurā aicina iesaistīties visus, kas ir par influenceres atbrīvošanu. "Islāma Republika jau sen ir mocījusi sievietes. Mums jābūt vienotiem pret šo dzimumu aparteīdu," pausts petīcijā.

Vienlaikus Irānas televīzijas kanāls "IRIB TV3" ziņo, ka Sārai Tabarai piespriests cietumsods no trim mēnešiem līdz diviem gadiem cietumā.

Pati jauniete 2017. gadā publiski vēstīja, ka veikusi vairāk nekā 50 plastikas operāciju, lai līdzinātos Andželīnai Džolijai. Taču jau pēc aresta atzina, ka savdabīgo tēlu panākusi ar "meikapu un fotošopu". Viņa to sauca par mākslas paveidu.

I call on Angelina Jolie to help an Iranian 19-year-old girl who received 10 years prison sentence for using makeup & Photoshop to turn herself into Angelina.

Islamic Republic has a history of tormenting women. We need to be united against this gender apartheid pic.twitter.com/Z5Y8yMsY76