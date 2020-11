Foto: Agate Muceniece devusies atpūsties uz Krimu

View this post on Instagram

Покорить вершину! Ступенька за ступенькой, пути назад нет, только вверх.. в какой-то момент затряслись руки и стало страшно, силы покинули меня и казалось что я не смогу.. Но я смогла.. Передать эти ощущения не возможно!!! Это потрясающе! Хочется кричать от распирающего внутри энергетического шторма! Остановиться, выдохнуть, посмотреть наверх, поверить в себя.. и идти.. с каждым шагом оставляя свой страх позади!!! 🤍 Обнять Бога, улыбнуться солнцу потрогать облака) 🤍 #моявселенная

