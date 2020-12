Foto: 'airBaltic' darbinieces arī šogad pozē kalendāram

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" šonedēļ prezentē ikgadējo kalendāru 2021. gadam – "Wings for the New Beginnings" ("Spārni jaunam sākumam"). Kā jau ierasts, modeles visiem 12 mēnešiem ir airBaltic darbinieces.

Kā uz to norāda jau pats kalendāra nosaukums, "airBaltic" cer, ka 2021. gads iezīmēs jaunu sākumu, jaunu ēru aviācijas nozarē – tīru, videi draudzīgu un pilnāku aizrautības kā jebkad agrāk.

Šī gada "airBaltic" kalendāra izdevumā galvenā uzmanība vērsta "Airbus A220-300" lidmašīnām un uzņēmuma jaunajām pamatvērtībām – mēs rūpējamies, mēs nodrošinām, mēs augam –, kas izstrādātas saskaņā ar uzņēmuma stratēģijas prioritātēm, portālam "Delfi" skaidro kompānijā.

Kalendāra fotogrāfijas iemūžinājusi Aiga Rēdmane, kura ar "airBaltic" sadarbojusies jau vairākus gadus. Viņas asistents bija Ģirts Raģelis, modeļu stiliste – Līga Banga, bet par frizūrām un grimu bija atbildīgas mākslinieces Aija Ūdentiņa un Viktorija Breikša.

Zīmīgi, ka visi dizaineri un zīmoli, kuru apģērbi kalendāra fotogrāfijās redzami, ir no Baltijas valstīm – Iveta Vecmane, Līga Banga, "MaiMai" un "MCouture" (Latvija), Lilli Jahilo un "Pohjanheimo" (Igaunija), kā arī "Undress" (Lietuva).