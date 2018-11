Foto: Kā Melānija Trampa saposusi Balto namu Ziemassvētkiem

Līdz Ziemassvētkiem atlicis nepilns mēnesis, un daudzviet pasaulē ļaudis jau cītīgi sākuši gatavoties svētkiem. Izņēmums nav arī ASV prezidents Donalds Tramps un viņa laulātā draudzene Melānija Trampa. Plašākai sabiedrībai šonedēļ sniegts ieskats, kā izrotās Baltais nams.

Pirmdien, 26. novembrī, ASV prezidenta un viņa kundzes miteklī Vašingtonā pulcējušies preses pārstāvji, lai izietu nelielā ekskursijā pa Balto namu un pirmie novērtētu svētku dekorācijas. Tiesa, kā vēsta izdevums "The Washington Post", pati Melānija pasākumā nav piedalījusies.

Trampa kundzes komunikācijas direktore Stefānija Grišama medijiem norādījusi, ka ASV pirmā lēdija vēlējusies "ļaut dekorācijām runāt pašām".

Lai gan Melānija ar savu klātbūtni nepagodināja prezentāciju, viņas oficiālajā "Twitter" kontā publiskoti vairāki foto un video, kuros viņa izrāda, kā par godu svētkiem izgreznots un saposts Baltais nams.

Tiek vēstīts, ka šī gada svētku dekorāciju tēma ir "Amerikas dārgumi". Par dekorēšanu rūpējusies pati Melānija, kurai palīdzējuši 225 brīvprātīgie.

The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15