Ieeja 'Zelta mikrofonā' bijusi atļauta tikai ar negatīvu Covid-19 testu

Otrdien Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā notika mūzikas balvu ceremonija "Zelta mikrofons". Pasākumam izskanot arī TV3 tiešraidē, daudzos skatītājos radās bažas, cik tas bijis drošs no Covid-19 pandēmijas ierobežojumu aspekta.

Sociālajos tīklos TV skatītāji šūmējās, ainās no ceremonijas redzot, ka pasākumu vēroja aicināta publika – gan sejas maskās, taču ne ievērojot divu metru distanci.

Uz "Delfi" jautājumiem "Zelta mikrofona" organizatoriem, kā sarīkojumā tikušas ievērotas valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības, "MicRec" pārstāve Elita Mīlgrāve skaidro:

"Varam ar pilnu atbildības sajūtu teikt, ka ceremonijas ieraksts ir bijis viens no visrūpīgāk plānotajiem un no drošības viedokļa vissagatavotākajiem beidzamā gada laikā. Atbildot uz kritiku par to, ka TV tiešraide vispār notika, varam teikt, ka – līdzīgi kā augsta līmeņa sportā un kultūras pasākumos – Mūzikas ierakstu gada balva "Zelta Mikrofons" ir valsts nozīmes mūzikas industrijas pasākums. Un, līdzīgi kā augsta līmeņa sportā un kultūras pasākumos, arī šī ceremonija tika organizēta, ievērojot visus drošības protokola noteikumus."

Gan mākslinieki, gan viesi, gan tehniskais personāls telpās drīkstējuši ienākt tikai ar negatīvu Covid-19 testu "uz rokas" vai antivielu esamības laboratoriska apliecinājuma uzrādīšanu, teic Mīlgrāve. Divas dienas pirms ceremonijas visiem kolektīvi veikti testi E. Gulbja laboratorijā.

Skaidrojot, kāpēc skatītāji TV ekrānā redzējuši daudz cilvēku, kuri neievēroja atstatumu viens no otra, rīkotāji teic, ka šo efektu radījusi "filmēšana no sāna rakursa".

"Filmēšanas telpa tika iekārtota tā, lai starp konkrētā bloka dalībniekiem tiktu nodrošināta divu metru distance, turklāt masku noņemšana bija atļauta tikai uzturoties kameru kadrējumā (dodoties saņemt balvu, runājot, uzstājoties vai dziedot). Filmēšana no sānu rakursa ir bieži izmantots paņēmiens, ja ieraksta vietā ir maz publikas, tas rada optisku ilūziju par telpas piepildījumu".

Mīlgrāve portālam "Delfi" apliecināja, ka nekādas ballēšanās pēc pasākuma neesot notikušas.

Jau vēstīts, ka Mūzikas ierakstu gada balvas tika pasniegtas jau 25.reizi, un šogad vislielākos laurus plūcis reperis ansis, kura albums "Liela māksla" tika atzīts par gada labāko albumu. Pilns nomināciju un laureātu saraksts pieejams šeit.