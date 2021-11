Iepazīsties: 10 puiši, kuri startē Zuša un Kambalas 'Boksa akadēmijā'

29. novembrī, pie kanāla TV6 un TV3 Plus skatītājiem nonāks vēl nebijis, Go3 veidots boksa šovs "Boksa akadēmija", kurā boksa zvaigžņu Kaspara Kambalas un Kristapa Zuša komandu dalībnieki profesionālu treneru pavadībā tiks apmācīti, trenēti un sagatavoti noslēdzošajai cīņai ringā, kas būs skatāma televīzijas tiešraidē.

Kā portālam "Delfi" paskaidroja "TV3 Group" sabiedrisko attiecību speciālists Emīls Matisons, dalībai šovā pieteicās vairāki simti dalībnieku, no kuriem pirmajās epizodēs tiks atlasīti 10 spēcīgākie, mērķtiecīgākie un vislabāk motivētākie censoņi, lai dotos uz nometni, kur par viņu prasmju pilnveidošanu rūpēsies Latvijas boksa spīdekļi Kaspars Kambala un Kristaps Zutis, savukārt atbildību par dalībnieku fizisko sagatavotību uzņemsies sasniegumiem bagātais spēkavīrs Raivis Vidzis.Vadītājiem palīdzēs arī Latvijas labākie boksa treneri.

Šova dalībniekiem pieredzējušo mentoru uzraudzībā būs jāstājas pretī dažādiem psiholoģiskiem un fiziskiem pārbaudījumiem, kas ļaus noskaidrot prasmīgākos bokserus, kuri būs nopelnījuši iespēju spīdēt augstākā līmenī – fināla cīņā, ko demonstrēs tiešraidē. Iespējams, ka kādam ar dalību šovā tiks iezīmēts sākums daudzsološai karjerai profesionālajā boksā, jo uzvarētājiem būs iespēja noslēgt līgumu ar "101 Boxing". Galvenais jautājums – vai jaunie talanti spēs izturēt spriedzi un uzstādītie pārbaudījumi viņus nenosūtīs nokautā?

Bet nu iepazīsimies ar puišiem, kuri sāk cīņu "Boksa akadēmijā":

Ainis Ādminis (30) Foto: Publicitātes foto

Viens no spilgtākajiem pirmās epizodes varoņiem, kurš izcēlās ar pašpārliecinātību un mutīgumu. Jauns, atraktīvs tukumnieks, kurš ceļu boksa pasaulē iesācis tikai tagad. Sports ir Aiņa hobijs, kurā viņš līdz šim nav tiecies sasniegt profesionālas virsotnes. Kā atzīst Ainis: "Es esmu optimists, reālists un vienkārši parasts džeks." Cik vien Ainis sevi atceras, viņš vienmēr mēģinājis izcelties vienaudžu vidū, tāpēc tikai likumsakarīgi, ka jaunais vīrietis ieguvis atpazīstamību arī jauniešu platformā "TikTok", kur viņa kontam ir vairāk nekā 25 tūkstoši sekotāju. Kaut gan Ainis ir pieticīgs, runājot par savu sportisko pieredzi, drosmes un azarta viņam netrūkst – to viņš pierādīja, nebaidoties sparingā kāpt ringā ar atlases dalībnieku Dinu, tiesa, ar pārmērīgi azartisko uzbrukuma tehniku izpelnoties Kristapa Zuša nosodījumu. Aiņa dzinulis ir azarts: "Es nelieku sevi rāmjos. Daru to, ko gribu un kas man patīk!"

Artis Buls (30) Foto: Publicitātes foto

Artis ir personīgais sporta treneris. Arti raksturo sirsnība un dzīvesprieks – viņš notikumos un cilvēkos allaž mēģina saskatīt pozitīvo, nekoncentrējoties uz neveiksmēm. Astoņus gadus dzīvojot un strādājot Anglijā, pastāvīgi atrodoties ārpus komforta zonas un cīnoties, lai sasniegtu uzstādītos mērķus, Artis mainīja dzīves uztveri. Dzīvesspars un vēlme izprast cilvēka ķermeni, kā arī uzlabot pašsajūtu bija galvenie iemesli, kas Arti mudināja kļūt par treneri. Boksa pieredzes trūkums Arti nav atturējis pieteikties dalībai "Boksa akadēmijā": "Es būšu būs tas dalībnieks, par kuru, iespējams, varēs teikt – no dzīvošanas virtuvē uz grīdas viņš kļuva par boksa zvaigzni!"

Arturs Krikuns (25) Foto: Publicitātes foto

Arturs ir psiholoģijas students. Azartisks jaunietis ar īpašu humora izjūtu un īpašiem hobijiem. Arturs nākotnē vēlas dzīvot Ķīnā, tāpēc viņš brīvajā laikā apgūst ķīniešu valodu, kā arī pasniedz to citiem. Arturu vienmēr saistījušas cīņu mākslas, tādēļ jau kopš pašas bērnības viņš sapņojis par džudo prasmes apgūšanu, ko arī īstenojis un licis lietā, piedaloties MMA un džudo cīņās. Sapnis par uzvarām kontakta cīņas sporta veidos novedis Arturu līdz dalībai šovā.

Dins Edvīns Goršanovs (23) Foto: Publicitātes foto

Dins ir nosvērts un disciplinēts jaunietis, kura stiprākais balsts ir viņa ģimene, mamma un jaunākais brālis. Dins bērnībā ticis apcelts fizisko nepilnību dēļ, tāpēc emocionālas spriedzes iespaidā viņš sācis aktīvi nodarboties ar sportu un pilnveidot ne tikai ķermeni, bet arī psiholoģisko noturību, tomēr jaunieša sirsnīgais raksturs allaž liek būt izpalīdzīgam un aizstāvēt vājākos. Sports Dinu motivējis nepadoties pat visgrūtākajos dzīves brīžos, tādēļ viņš rītu vienmēr iesāk ar sportiskām aktivitātēm, neizlaižot nevienu dienu. Dins atzīst: "Mans moto ir dzīvē uz priekšu ar domu, katru dienu būt labākā sevis versija!"

Gregors Gorohovskis (38) Foto: Publicitātes foto

Gregors ir fitnesa kluba vadītājs un fiziskās sagatavotības treneris ar vairāk nekā 15 gadu stāžu. Atbalstīt citus ceļā uz viņu sportiskajiem sasniegumiem ir Gregora sirdsdarbs. Sports kopš bērnības bijis Gregora dzīvesveids, tomēr viņš nekad nav startējis profesionālā līmenī. Viņa kontā ir paukošanās, futbols, basketbols, teniss, boksa treniņi un šībrīža prioritāte – regbijs, kurā Gregors spēlē kluba "Livonija" sastāvā. Spēju izturēt triecienus – gan fiziskus, gan morālus – Gregors min kā vienu no saviem sportisko panākumu stūrakmeņiem: "Paškritika mani motivē tiekties pēc jauniem izaicinājumiem un iespējām sevis attīstīšanā. Sports ir visa mana dzīve, bet ballītes un draugi ir prioritāšu skalas apakšgalā."

Igors Trošins (32) Foto: Publicitātes foto

Igors ir nekustamā īpašumu biznesa vadītājs un sporta entuziasts. "Es gribu parādīt citiem, ka vajag darīt, nevis gulēt mājās dīvānā," saka Igors, saucot dalību "Boksa akadēmijā" par vienu no saviem būtiskākajiem sportiskajiem mērķiem. Igors ir sasniedzis arī profesionālas virsotnes, piemēram, no pašiem pamatiem izveidojis nekustamā īpašumu aģentūru, kas šobrīd ir viena no vadošajām Latvijā. Vīrietis audzis laukos, kur apguvis darba tikumu un neatlaidību. Pēc Igora domām, svarīgākais ir būt godīgam pašam pret sevi un ievērot pareizus plānošanas principus – tā intensīvā darba ritmā viņš atrod laiku gan ģimenei, gan pašizaugsmei un sportam. Boksa treniņus Igors salīdzina ar iešanu uz baznīcu: viņš izbaudot katru minūti, kas pavadīta sporta zālē.

Mairis Tubuļēvičs (37) Foto: Publicitātes foto

Tukumnieks Mairis atzīst: "Bokss ir mans sapnis. Vēlētos aizvadīt daudz cīņu, iedvesmot cilvēkus un trenēt bērnus un jauniešus." Bērnībā Mairis bieži tika apsmiets, tāpēc viņš ātri iemācījies sevi aizstāvēt. Maira brālis un tētis, saskatot jaunietī potenciālu, ievirzījuši viņu cīņu mākslā. Tieši ar neatlaidību un uzcītību Mairis panācis, ka no treniņiem mežā un aukstā pagrabā viņš kļuvis par vienu no spēcīgākajiem "Boksa akadēmijas" dalībniekiem. Mairi raksturo ne tikai fizisks spēks – par spīti piedzīvotajiem zaudējumiem un emocionālajiem triecieniem, viņš ir sirsnīgs, atvērts un izpalīdzīgs komandas spēlētājs. Maira mērķis ir kļūt par profesionālu bokseri un nest Latvijas godu pasaulē. Kā saka Mairis: "Ja tu tici, viss ir iespējams!"

Māris Karstais (37) Foto: Publicitātes foto

Māris no Tukuma ir 37 gadus jauns ēdināšanas uzņēmuma īpašnieks. Viņam patīk izaicinājumi, ko apliecina arī raibā biznesa pieredze, taču paralēli uzņēmējdarbībai stabila loma Māra dzīvē allaž tikusi atvēlēta sportam. Māris ir universāls sportists – jau kopš agras bērnības viņš trenējies motokrosā, futbolā, kikboksā un boksā. Vīrietis savulaik arī piedalījies vairākās cīņās, bet smagas traumas dēļ nācās profesionālo sportu pamest. Nerealizētais sapnis un spīts mudināja Māri pieteikties "Boksa akadēmijā" un atsākt nodarboties ar boksu. Māris saka: "Esmu traks: ja pieķeros pie kādas lietas, tad eju līdz galam, gāzi neatlaižot!"

Ralfs Hmeļņickis (25) Foto: Publicitātes foto

Ralfs ir pārliecināts un mērķtiecīgs nekustamā īpašumu aģents, kura biogrāfijā bijis daudz skarbu pavērsienu. Bērnībā Ralfs tika apsmiets viņa nevīrišķīgā izskata dēļ, jo viņš nav lietojis kvalitatīvu uzturu, tāpēc bijis nesportisks un apaļīgs. Arī vecāki un skolotāji Ralfa izaugsmei nav ticējuši, veltot Ralfam skarbu, izsmejošu kritiku un apvainojumus... Taču tieši tas licis jaunajam vīrietim sākt nodarboties ar sportu, kas arī izmainījis viņa dzīvi. Sevis pilnveidošana sporta zālē ir Ralfa sirdslieta un meditācija, tāpēc viņš fiziskām aktivitātēm velta teju vai katru no darba pienākumiem brīvu brīdi. Ar boksa palīdzību Ralfs iecerējis kļūt fiziski un emocionāli neievainojams: "Bokss man ir baiļu racionalizēšanas sports, jo tajā jācīnās ar pretinieku, kurš vēlas tevi traumēt. Kad tiekam galā ar savām bailēm, kļūstam neuzvarami!"

Reinis Garkalns (31) Foto: Publicitātes foto

Reinis ir viens no krosfita un funkcionālā fintesa kustības aizsācējiem Latvijā, kā arī neskaitāmu sacensību laureāts. Reiņa ikdiena paiet treniņos sporta zālē un ārpus tās, uzlabojot ne tikai savu, bet arī citu cilvēku fizisko formu: "Mans mērķis ir cilvēkos veicināt labsajūtu un vedināt uz veselīgāku dzīvesveidu," viņš uzsver. Reinis ir labsirdīgs, komunikabls un draudzīgs, tāpēc ne jau trenera darbu viņš uzskata par dzīves aicinājumu. Reinis ir arī aizrautīgs ceļotājs, viņš sportu mēģina savienot ar hobiju, veidojot un vadot nometnes ārzemēs. "Boksa akadēmijā" Reinis pieteicies, lai izaicinātu sevi un pārbaudītu savas spējas boksa ringā.

Šovam paredzētas astoņas sērijas, kuru laikā dalībnieki pierādīs sevi atlases kārtās, sparingos, treniņnometnē un ikdienas boksa treniņos.

"Panākumu pamatā ir iedvesma. Tā dod spēku saņemties un sasniegt jaunas virsotnes. Mēs gan jaunībā, gan rūdītākā vecumā meklējam autoritātes, kurām līdzināties, un būtiski, lai šo cilvēku 'svars' ir autentisks, nevis virtuāli radīta mirkļbirka. "Boksa akadēmija" vairāk nekā jebkurš cits šovs šobrīd Latvijā dāvā skatītājiem īstus varoņus – vīrus, kurus cīņa ar sevi un šķēršļiem nekavē doties pretī mērķim un uzvarai. Šis nav stāsts tikai par mūsu varoņiem, bet arī par visiem, kuri sekos viņu piemēram," šova norisi raksturo tā režisore Aija Strazdiņa-Ratinska. Raidījumi – katru pirmdienu pl. 21 kanālā TV6 un TV6 Plus.