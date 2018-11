Ļaudis izsmej Melānijas Trampas raibo mētelīti

ASV šonedēļ tiks atzīmēta Pateicības diena, un Baltajā namā neatņemama šo svētku tradīcija ir tā dēvētā tītara apžēlošana, kurā valsts prezidents vienu mājputnu atbrīvo no pienākuma kļūt par svētku galda cepeti. Šogad lauvas tiesu uzmanības ceremonijā izpelnījusies Donalda Trampa laulātā draudzene Melānija Trampa, kuras krāšņais tērps aizēnojis pasākuma galveno zvaigzni – no drošas nāves paglābto tītaru.

Tāpat kā pērn, arī šogad ASV prezidentu Trampu viņa otrajā tītara apžēlošanas ceremonijā atbalstījusi ģimene. Aizvadītajā gadā nedalītu uzmanību izpelnījās prezidenta meita Tifānija, kura uz pasākumu bija ieradusies pavisam īsos bruncīšos, kas atsedza viņas ciskas. Savukārt šoreiz ievērību guvusi Melānija.

Prezidenta laulātā draudzene, kura neskaitāmas reizes atzīta par vienu no visu laiku elegantākajām ASV pirmajām lēdijām, bija ģērbusies izsmalcinātā zīmola "Dior" mētelī ar grafiskiem rakstiem košās krāsās.

Kā vēsta ārzemju mediji, Melānijas izvēlētais mētelītis virtuālajā vidē un dažādos modes izdevumos kļuvis par izsmieklu.

Daudzi ceremonijas skatītāji sociālajos tīklos uzjautrinājušies par prezidenta sievas izvēlēto raibo apģērbu un bārstījušies ar nešpetniem jociņiem, kuros Melānija pati salīdzināta ar tītaru.

“Pardon me turkey, I believe I’ll steal your wardrobe” - Melania Trump pic.twitter.com/eMUk9xMkur— Elmer's World (@realElmerHall) November 20, 2018

How nice of Melania to dress up like the guest of honor. pic.twitter.com/3Onsw77Dk6— Tom Myers (@Tom_Myers) November 20, 2018

Melania trying to be sneaky. “S’cuse me. I am turkey. Please pardon.” pic.twitter.com/LHLnV4IrRD— 6 Tweets/Year (@Freemealwill) November 20, 2018