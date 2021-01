Leģendārā 'Glābējzvana' jaunieši – ko viņi dara un kā izskatās tagad?

Amerikāņu situāciju komēdija "Glābējzvans" ("Saved by the Bell") bija viens no pirmajiem seriāliem, kas sasniedza Latvijas jauniešus deviņdesmito gadu vidū. Tas kļuva par kulta seriālu un ir siltā atmiņā tiem, kam tobrīd bija agrīnie pusaudžu gadi, bet tagad jau plus mīnus 40.

Seriāls "Saved by the Bell" NBC kanālā bija skatāms no 1989. līdz 1993. gadam, bet pie mums tas parādījās pāris gadus vēlāk un uzreiz iekaroja milzīgu popularitāti. Pusaudži visā Latvijā sekoja līdzi notikumiem Beisaidas vidusskolā, kur mācījās meiteņu mīlulis Zaks, skaistule Kellija, teicamniece Džesija, sportiskais Sleiters, modes dāma un šopaholiķe Lisa un naivais, labsirdīgais Skrīčs.

2020. gadā straumēšanas vietnē "Peacock" seriāls burtiski reanimēts ar tiem pašiem aktieriem, kuru vidū gan nav Skrīča un Mistera Beldinga, skolas direktora. Jāteic, ka "Glābējzvans" piedzīvojis vairākas "atkalsatikšanās", vairākas grāmatas, kas deviņdesmitajos tika arī latviski tulkotas, divas filmas ar referenci uz notikumiem šajā draugu kompānijā, kā arī dažus mēģinājumus atkārtot pirmējos seriāla panākumus. Taču seriāls bija tik vienreizīgs, ka nekam nav izdevies atkārtot senos panākumus. Tostarp arī pašiem aktieriem lielākoties dalība "Glābējzvanā" bijusi viņu mūža loma.

Tagad visai šai kompānijai jau tuvojas 50 gadu vecums. Kā viņiem klājas profesionāli un privāti šobrīd, trīsdesmit gadu pēc seriāla ziedu laikiem?

Zaks Moriss jeb Marks Pols-Goselārs

Foto: Vida Press

Pirms "Glābējzvana" viņš jau trīs gadus darbojās filmu industrijā, bet tieši smukulīša Zaka loma atnesa Goselāram pasaules slavu. Pēc seriāla viņa karjera kino un televīzijā gāja tikai augšup. Goselārs deviņdesmitajos gados ticis nominēts virknei atzinības balvu, taču ieguvis tikai vienu.

Markam Polam-Goselāram šā gada 1. martā apritēs 47 gadi. Viņš ir divreiz precējies četru bērnu tēvs, dzīvo Losandželosā. Vecākais dēls un meita nāca pasaulē 14 gadus ilgušā laulībā ar modeli Lizu Raselu, bet laulībā ar reklāmas speciālisti Katrionu Makdžinu piedzima vēl viens dēls un meita.

Interesanti, ka Goselāram savulaik bija mīlas attiecības ar trim "Glābējzvana" galveno meiteņu lomu atveidotājām. Seriāla filmēšanas laikā viņš satikās gan ar Larku Vūrhiju (Lisa), gan Elizabeti Bērkliju (Džesija), gan Tifāniju Tīsenu (Kellija). Aktieris ne reizi vien intervijās uzsvēris, ka ar seriāla kolēģiem palikuši labi draugi uz visu mūžu.

Kellija Kapovska jeb Tifānija Tīsena

Foto: Vida Press

Divus gadus pirms savas debijas lomas – tā bija tieši Kellijas loma seriālā – Tifāniju kronēja par "Miss Junior America". Tas un vēl divas atzinības modeļu pasākumos aizveda glīto meiteni līdz seriālam. Jau vēlāk viņa filmējās arī "Beverlihilsa 90210" un virknē citu seriālu, Tīsenas kontā ir arī 12 filmas. Aktrise tikusi vairākkārt nominēta dažādām balvām, taču nekad nav triumfējusi.

Privātajā dzīvē 47 gadus Tīsenai aiz muguras ir attiecības ar vēl vienu jauniešu seriālu elku Braienu Ostinu Grīnu un vēl dažiem aktieriem, bet kopš 2005. gada viņa ir precējusies ar aktieri Breidiju Smitu. Pārim ir divi bērni, 11 gadus veca meita un sešgadīgs dēls. Tīsenas labākās draudzenes ilgu laiku bija Torija Spellinga un Dženija Gērta, kuras atveidoja galvenās lomas "Beverlihilsā", taču dzīvē šīs draudzības cieta fiasko – pirmā pirms 19 gadiem, otrā pirms desmit. Tifānija Tīsena zināma arī kā kaismīga zaļā dzīvesveida popularizētāja.

Sleiters jeb Mario Lopezs

Foto: Vida Press

Meksikāņu saknes, katoļticīga audzināšana un trenēšanās no agras bērnības – Mario Lopezu talantu aģenti atklāja, kad viņam bija vien desmit. Pēc "Glābējzvana" viņš izveidoja karjeru TV raidījumos, vienlaikus viņa kontā ir arī vairāk nekā 20 filmu. Slavas ziņā nekas nav pārspējis Sleiteru, lai gan viņš debitēja arī Brodvejas mūziklā. 2006. gadā Lopezs piedalījās amerikāņu šovā "Dejo ar zvaigzni", kur dejoja pārī ar savu tā brīža draudzeni, profesionālu baletdejotāju Karīnu Smirnovu; pāris šovā palika otrajā vietā.

Šobrīd 47 gadus vecajam aktierim aiz muguras ir viena divas nedēļas (!) ilgusi laulība ar kādu aktrisi, kura pieķēra jauno vīru neuzticībā otrajā laulības dienā. Lopezs, izrādās, bija izklaidējies ar citu sievieti savā vecpuišu ballītē...

2012. gadā pēc četru gadu draudzības Lopezs apprecējās ar Brodvejas dejotāju Kortniju Mazu, pārim ir trīs bērni – meita un divi dēli, no kuriem jaunākajam tikai gadiņš.

Džesija jeb Elizabete Bērklija

Foto: Vida Press

Ebreju ģimenē augusī Bērklija "Glābējzvanā" nokļuva 17 gadu vecumā. Sākotnēji tieši viņai producenti bija paredzējuši Kellijas Kapovskas lomu, tomēr vēlāk nosliecās par labu Bērklijai kā Džesijai Spano – uzcītīgai skolniecei, cīnītājai par taisnību. Gadu pēc darba seriālā Bērklija nofilmējās erotiskā drāmā "Showgirls", kas pamatīgi dabūja pa mizu gan no kritiķu, gan skatītāju puses.

Šobrīd 46 gadus vecās aktrises karjera kinoindustrijā apstājusies tā ap 2011. gadu, televīzijā un šovos viņai sokas labāk. Bet privātajā dzīvē Bērklija kopš 2003. gada ir precējusies ar mākslinieku Gregu Lorēnu (modes dizainera Ralfa Lorēna tuvs rads), abi savu pirmo un vienīgo dēlu sagaidīja pasaulē pirms deviņiem gadiem. Elizabete Bērklija savulaik veiksmīgi slavu izmantojusi, attīstot projektu "Pajautā Elizabetei!", kas sniedza pusaudzēm atbildes uz viņām aktuāliem jautājumiem.

Lisa jeb Larka Vūrhija

Foto: Vida Press

"Glābējzvana" smalkākā dāmīte, iepirkšanās un modes speciāliste Lisa. Larka savu karjeru šovbiznesā sāka nieka divu gadu vecumā. Šobrīd arī viņai tuvojas 47 gadi, un no ekrāniem viņa sen aizgājusi mūzikas un rakstniecības virzienā.

Privātā dzīve: seriāla tapšanas gaitā viņa trīs gadus bija Marka Pola-Goselāra draudzene, bet vēlāk draugi nāca un gāja. Vūrhijai aiz muguras ir divas šķirtas laulības, no kurām otrā ilga tikai pusgadu. Aktrise ir atzinusi, ka viņa sirgst ar šizoaktīvajiem traucējumiem. 2006. gadā Vūrhija iesūdzēja tiesā ASV tabloīdu "The National Enquirer" par rakstu, kurā tika apgalvots, ka viņai esot problēmas ar narkotikām. Lietu izbeidza pēc diviem mēnešiem. Larkai Vūrhijai nav bērnu.

Skrīčs jeb Dastins Daimonds

Foto: Vida Press

Ironiski, bet naivo nelgu Skrīču reālās dzīves liktenis visdāsnāk apveltījis ar dažādiem skandāliem. Dzimis ebreju datoriķu ģimenē, Dastins Daimonds uz ekrāniem nonāca jau agrā bērnībā. Aktieris var lepoties ar visai bagātīgu filmēšanās pieredzi, taču lielākoties viņš "tēlojis" sevi pašu un gandrīz vienmēr ar atsaucīti uz "Glābējzvana" Skrīču.

2006. gadā aktieris nokļuva tabloīdu virsrakstos savas pornofilmas dēļ, ko nosauca par "Saved by the Smell" (smakas izglābtais – kā "Saved by the Bell" idioma). Daimonds kopumā daudzus gadus gadus sava talanta veltījis tam, lai aktualizētu paša popularitāti un slavu senā seriāla atblāzmā.

2001. gadā Daimonds bankrotēja un turpmākos gadus dažkārt publiski lūdza ziedotāju palīdzību. Viņš, piemēram, tirgoja krekliņus ar Skrīča noģīmi uz tiem. Savukārt 2014. gadā aktieris tika pat arestēts aizdomās par uzbrukumu ar nazi kādam vīrietim; sodu piemēroja viņa tābrīža līgavai. Daimondu arestēja vēl pēc viena gada – šoreiz par apdraudējumu publiskai drošībai, viņam nēsājot līdzi ieroci. Aktieri notiesāja uz pieciem mēnešiem cietumā, no kuriem atsēdēja trīs un tika izlaists. Vēl viens arests sekoja 2016. gadā.

Dastinam Daimondam bērnu nav, viņam aiz muguras ir viena 2013. gadā šķirta laulība, tā ilga četrus gadus.

Misters Beldings jeb Deniss Haskins

Foto: Vida Press

Principiālais, taču pusaudžiem draudzīgais Beisaidas skolas direktors misters Beldings tā arī palicis šajā tēlā, viņa filmogrāfijā citu nozīmīgu lomu nav. 2009. gadā Deniss Haskins izdeva mūzikas albumu "Karaoke kopā ar tavu mīļo direktoru Denisu" un vēlāk ļāvies amizantiem duetiem, piemēram, kopā ar vrestleri Halku Hoganu. Haskinam šobrīd ir 70 gadu, viņš dzīvo gan Losandželosā, gan Masačūsetsā. Aktieris ir šķīries no savas vienīgās sievas Diānas, un viņam ir viens bērns.