Raibi foto: Slaveni latvieši bauda ziemas priekus

Ice Ice Baby ❄️⛄️ 1st December and -1° today ❄️ Tas nav trends kam sekoju līdz vai kādam kaut ko pierādīt. Pirmo reizi dalos ar to ko esmu iesākusi darīt. Mans vectēvs ziemas peldēšanu aizsāka pirms 30gadiem, kad viņs dzīvē nebija pārāk labā periodā, šobrīd viņam ir 79gadi un viņš nekad neslimo , jūtas kā jauns puisis kas bauda dzīvi katru dienu. Kā mans vectēvs saka: “iedomājies kas notiek ar produktu ja to neieliec ledusskapī - aukstumā, nu vot, tas sabojājas! Ar mani ir tāpat, tapēc esmu labi saglabājies 😁❄️”. Mans tētis šo aizsāka pirms gadiem 10. Brālis nesen un visbeidzot ES - Šogad. Es vienmēr zināju kad tas būs tas ko es darīšu, laikam gaidīju īsto dzīves etapu kad to aizsākt. Sports ir mana dzīves “mīlestība”, taču tas jau daudzus gadus esot mans dzīvesveids, neliek vairs tā aizrauties elpai un ir kļuvis pašsaprotams. Es atkal atguvu to sajūtu, ziniet kā pēc treniņiem. Es to izjutu jau pēc pirmās reizes stindzinoši aukstajā ūdeni.. elpa aizrāvās, bailes pazuda, visa apkārtējā pasaule vairs nav svarīga.. esi tikai tu un ūdens.. iznākot ārā tevi sāk durstīt simtiem adatiņu un tu jūties dzīvāks kā jebkad! 🖤❄️

