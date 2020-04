Slapji krekli un viscaur sāpes – Diāna Kubasova stāsta, kā veseļojas no, iespējams, Covid-19

View this post on Instagram

🦠 SIMPTOMI un GAITA 🦠 ⠀ Kā jau solīju, tad pastāstīšu, kā tad tieši man pagāja slimības gaita un kā jutos. Tad nu: ⠀ PIRMĀ NAKTS - šausmīgi sāka lauzt muguru jostas vietā un sāpēt kājas. Nebija ne mazāko aizdomu par vīrusu, jo padomāju, ka mugura sāp, jo pēdējās dienas daudz uz baika braukāju, bet kāju muskuļi - jo tieši tajā dienā daudz trenējos un tieši taisīju daudz pietupienus. 😱 ⠀ PIRMĀ DIENA - no rīta sāka ļoti sāpēt galva, bet man jau galvas sāpes ir biežs viesis. 🤕 Sāpēja nenormāli, tāpēc iedzēru migrēnas zāles un aizgāju atkal pagulēt. Par brīnumu, šīs zāles, kas man sāpes noņem vienmēr, šoreiz vispār nepalīdzēja. Sākās sviedri un drebuļi, izmērīju temperatūru - 38,2’C. Apetīte nebija vispār, uz ēdienu nevarēju paskatīties, kunģis ‘griezās’. Dzēru tikai piparmētru tēju ar ingveru, visu dienu gulēju. 💤 ⠀ OTRĀ NAKTS - ik pēc 6h dzēru 2x 500mg Paracetamolu, jo savādāk ķermeņa sāpes un kaulu laušana (īpaši jostas vietā) bija neizturama. ❌ Diemžēl pret galvas sāpēm tas nepalīdzēja vispār. Ibuprofen/Diclofenac neriskēju dzert, tā kā, lai arī tas nav vēl pierādīts, iespējams NSAID lietošana tomēr var pasliktināt atveseļošanos no Covid-19. Izsvīdu cauri vairākiem krekliņiem, nu tā, ka viņi bija tik slapji, ka varētu “izžmiegt”. 💦 ⠀ OTRĀ DIENA & 3 NAKTS - temperatūra 38,5’C, sliktā dūša pastiprinājās. Palika pat grūti iedzert vairāk kā vienu malku tējas, nemaz nerunājot par ko ēdamu. ‘Kaulu lauzšana’, neizturamas galvas sāpēs, karstumi/aukstumi/ drebuļi turpinājās. Milzīgs nespēks, grūti pat aiziet līdz tualetei vai virtuvei pēc tējas. Ne dienu, ne nakti dēļ sāpēm aizmigt nebija iespējams, ja tomēr izdevās uz mirklīti iemigt, uzskatīju to par svētlaimi. ✨ ⠀ 3 DIENA/4 NAKTS - uz vakara pusi visas lielās sāpes (galvas, muguras, kaulu) pārgāja, pārtraucu arī lietot paracetamolu un temperatūra jau nokritās uz 37,5’C. Sāka kņudināt krūtīs un ‘vilkt’ uz klepu. 😷 Sāku aktīvāk uz krūtīm smērēt Vicks VapoRub un Taizemes Balzāmiņu, elpot piparmētu ēterisko eļļu (kā gribējās eikaliptu, bet nebija). Vēl joprojām nespēks, tējas taisīšana šķiet kā vesels pārgājiens. ☕️ ⠀ 4DIENA/5 NAKTS - vienīgās sāpes, kas turpinās, ir aiz acu āboliem. ⠀ Lasi tālāk komentāros ⬇️⬇️⬇️

