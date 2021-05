Soctīkli mutuļo: Kas nogāja greizi ar mūsu numuru 'Eirovīzijā'

No patiesām sērām līdz ļaunam priekam par Samantas Tīnas nekvalificēšanos šā gada "Eirovīzijas" finālam – tādas emocijas kopš ceturtdienas tiešraides piepilda sociālos tīklus, visvairāk "Twitter" vietni.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas pārstāve Samanta Tīna ar dziesmu "The Moon is Rising" konkursa atlases pusfinālā diemžēl neiekļuva to desmit valstu starpā, kas līdzās citām nedēļas nogalē cīnīsies par uzvaru "Eirovīzijā". Pati māksliniece zaudējumu uzņēmusi ne bez pārdzīvojuma, tomēr saglabājot pašcieņu, tādējādi apliecinot arī savas dziesmas vadmotīvu par stiprām sievietēm.

Tviterī "Eirovīzijas" skatītāji mēļo, ka nākamgad Latvijai atkal pavērsies iespēja šai jestrajai sacensībai, un daudzu tviterlietotāju skatieni vērsti mūžīgā "Eirovīzijas" censoņa Markus Rivas virzienā, kuram, līdzīgi kā tas bija Samantai, "Eirovīzijas" lielā skatuve ir profesionālās darbības sapnis.

Markus Riva pēc šī vakara:

"Oh, it's on"#eirovīzija — Sintija Logina (@Sintija21) May 20, 2021

#eirovīzija Ok, vienam vakaram pietiks. Tiekamies sestdien pēc uzvaras pār Kazahstānu! pic.twitter.com/DSauJGnEYN — Mārcis Cimmermanis (@cimmers) May 20, 2021

Vēl kādai skatītājai šķiet, ka Latviju "iegāzusi" skaņa Roterdamas arēnā.

Kā jau kārtīgiem latviešiem - otrs latvietis vakariņās.. pamēģiniet paši tikt tālāk! 🙈 man gan dziesma patīk, balss Samantai spēcīga, dziesma arī para-ra-ra-pa-pā-pā galvā skan jau kuro dienu, bet jāatzīst, ka ar skaņu kaut kas bija nogājis greizi #eirovīzija — Lāsma Bērziņa (@Lasma_Berzina) May 20, 2021

Profesionāļu darbu skarbi kritizē anonīmais Brrr.

Tāpat arī - pārāk aizdedzošs tērps, briesmīgs kameras darbs, daudz tālskati, operatora mugura... Radās jaut. kāpēc queen bija fonā piedziedātājām? Tas par pirmo pusi, jo dziesmas vidū nocrashoja ltv1 straume. #eirovīzija — bRRR (@hshtrckz) May 20, 2021

Pilsonis Valdis Jansons norāda, ka īstā vaina meklējama neprasmē izveidot vienkāršu skaņdarbu.

Es nēesmu mūzikas speciālists,bet nu nemākam mēs radīt vienkāršu-kvalitatīvu mūziku. Tā vietā mēs radām pārsarežģītu,grūti uztverami "mākslasdarbu" #Eirovīzija — Valdis Jansons (@jansonsv) May 20, 2021

Vēl kādai tviterlietotājai ir aizdomas, ka Samanta Tīna tikusi speciāli iegāzta.

kāpēc man ir sajūta, ka kāds speciāli iegāza Samantu? tur kaut kas nesagāja kopā, kaut kas nebija #eirovīzija — daydreamer (@laurelite) May 20, 2021

Bet tviterlietotājs @Liekmann analizē, ka Latvijai šoreiz vienkārši netika diasporu balsis.

Interesanti, cik leišiem palīdzēja, ka par viņiem varēja balsot Īrijā, Norvēģijā un Zviedrijā. Diasporas balsis nav mazsvarīgas. Samantai šāda priekšrocība nebija. #eirovizija — Liekmann (@YanLEA) May 20, 2021

Daudzi šova vērotāji teic, ka kopumā viņiem priekšnesumā kaut kas pietrūcis.

Man liekas, viss, kas pietrūka Latvijas priekšnesumam, lai tiktu tālāk, bija divi hot džeki, kuri skaisti dejotu ap Samantu, un viņa viņus izrīkotu. #eirovīzija — Miloš (@mtssvgr) May 20, 2021

Savukārt Zanda un norāda naskajiem Samantas kritiķiem, ka mūsu dziedātāja nav pelnījusi ienīšanu.

Also, visi, kas tagad heitos Samantu can go suck a fuck. #eirovīzija — Zanda (@Mojito41) May 20, 2021

Nākamgad mēģināsim atkal!

It kā skan viegli no 16, 17 vai 18 iekļūt desmitniekā, bet Latvijai švaki ar to iziešanu finālā - pēdējo reizi Justs 2016.gadā, Aminata 2015.g. Pirms tam... Pirates of the Sea 2008.gadā (tur bija 4 gadu sērija). Jāsaņemas! #Eirovīzija — Mārtiņš Pričins (@dodgers_MP) May 20, 2021

Visi mani favorīti iekļuva finālā. Izņemot Samantu, par ko, protams, ļoti, ļoti žēl. :(

Kā teica @TomsGrevins , nākamgad mēģināsim atkal. #eirovīzija — Madara Līgotāja (@LigotajaMadara) May 20, 2021

Lai arī kā tur nebūtu, šis ir tieši tas, kas mums visiem ir nepieciešams - jokošana, vieglprātība un drusku tā kopības sajūta, kas kopš pērnā marta mums ļoti trūkusi. Mans so far mīļākais #eirovīzija gads ⭐️❤️🦄 — Austra Jāvalde-Dārziņa (@Austra) May 20, 2021

"Delfi" pusfinālā nodrošināja teksta tiešraidi ar trāpīgiem Edgara Bāliņa komentāriem un košākajiem skatītāju tvītiem, to vari lasīt šeit. Bet ar "Eirovīzijas" cienītājiem tiksimies atkal sestdienas vakarā, kad sekosim līdzi konkursa lielajam finālam!

Jau ziņojām, ka finālam kvalificējušās 26 valstis: Albānija, Serbija, Bulgārija, Moldova, Portugāle, Islande, Sanmarīno, Šveice, Grieķija, Somija, Norvēģija, Izraēla, Krievija, Azerbaidžāna, Malta, Lietuva, Kipra, Zviedrija, Beļģija un Ukraina. Finālā piedalīsies arī šā gada "Eirovīzijas" rīkotājvalsts Nīderlande un valstis, kuras tradicionāli pusfinālus apiet – Eiropas Raidorganizāciju apvienības lielais piecinieks Francija, Lielbritānija, Vācija, Spānija, Itālija.