Video: Uzšķiļas erotiska dzirkstelīte starp 'Ērkšķu' Ingu un Edgaru

Kā ik gadu, arī šajā "Caur ērkšķiem uz..." sezonā neiztikt bez mīlas līnijas – vērīgākie šova jau pamanījuši, ka Ingas un Edgara starpā uzvirmojušas simpātijas.

Pirts rituāls, kurā šova jaunākajā sērijā spēkus atguva dalībnieki, negaidīti satuvināja pārīti, ļaujot noprast, ka abu starpā tik tiešām ir kas vairāk kā tikai koleģiālas attiecības. Baudot pirts priekus, viņi viens otru sevišķi mīļi apčubināja, masēja muguru un koķetēja.

Vaicāta, vai abu starpā tik tiešām ir kas vairāk, Inga, kura uz projektu nākusi apņēmības pilna cīnīties ar atkarībām un kaitīgo vielu ietekmes, vien pasmaidīja un mīklaini noteica – Edgars esot dāmai pateicis komplimentu par viņas masieres dotībām un nenoliedzami to bijis patīkami dzirdēt.

To, ka abu starpā uzšķīlušās dzirksteles, pamanījuši arī pārējie "Caur ērkšķiem uz... " dalībnieki. Turklāt apliecinājums aizdomām bijušas arī nesaskaņas Edgara un par viņu 20 gadu vecākās dzīves biedrenes starpā – sazvanoties abi strīdējušies un Edgars pat sacījis, ka grasoties šīm attiecībām pielikt punktu. Pārējo vidū, protams, klīst runas, ka tas esot Ingas dēļ. Tāpat šajā sērijā "Ērkšķu" dalībnieki iepazina veselīga dzīvesveida pamatprincipus un piedzīvoja šoka pilnus mirkļus - sporta nodarbībā savus spēkus pārvērtēja un noģība Kristīne, kurai palīgā steidza Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. Savukārt sērijas beigās dalībnieki nonāca smagas izvēles priekšā – sūtīt mājās kādu no kolēģiem vai pieņemt projektā jau izbalsoto konkurentu. Tā kā mājās neviens nebija gatavs doties, visi lēma, dot zaļo gaismu kolektīvā uzņemt jau kādu no iepriekš satiktajiem kolēģiem. Kurš tas būs?