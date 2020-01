Jaunajā Betmena filmā ļaundari Pingvīnu atveidos Kolins Farels

Jau nākamgad uz lielajiem ekrāniem iznāks režisora Meta Rīvsa veidotā supervaroņu filma "The Batman" ("Betmens"), kurā galveno – Brūsa Veina jeb Betmena – lomu atveidos Holivudas spīdeklis Roberts Patinsons. Savukārt šonedēļ tapis zināms, ka vienu no ļaundariem – Pingvīnu – atveidos britu aktieris Kolins Farels.

To, ka Farels atveidos komiksu antivaroni, vienu no Betmena ienaidniekiem, filmas režisors atklājis sociāljajā tīklā tviter, kur viņš publicējis kustīgu bildīti ar aktieri.

"Vai tas esi tu, Oz?" aprakstā norādījis Rīvss. Ozs ir saīsināta versija Pingvīna pilnajam vārdam Osvalds Koblpots.

Šos jaunumus izdevumam "Entertainment" apstiprinājuši arī Farela pārstāvji. Tiek vēstīts, ka jau pērn novembrī uzvirmoja runas par aktiera iespējamo dalību filmā.

Atgādinām, ka Betmenu atveidos jau iepriekš minētais Patinsons. Tāpat arī zināms, ka filmā Kaķsievietes tēlā iejutīsies aktrise Zoja Kravica, Pols Dano atveidos ļaundari Ridleru, savukārt Džefrijs Raits būs Gotemsitijas policijas komisārs Džeimss Gordons.

