'Kino Citadele' no repertuāra izņem Ēķa atklāto komēdiju 'Klases salidojums'

No ceturtdienas, 14. februāra, kinoteātros Rīgā un citās Latvijas pilsētās sāks izrādīt režisora Andreja Ēķa un filmu "Svingeri" un "Blēži" radošās komandas jauno komēdiju "Klases salidojums". Tiesa, skatītājiem ir jāņem vērā, ka filma tomēr netiks izrādīta kinoteātrī "Citadele", kā iepriekš ziņots filmas reklāmas materiālos un internetā. Kinoteātris nolēmis komēdiju izņemt no repertuāra, jo tā iepriekš jau izrādīta citās platformās.

Filmas producents Kristians Alhimionoks "Delfi Izklaidei" situāciju raksturo kā precedentu Latvijas mūsdienu kino vēsturē.

"Kinoteātris "Citadele", nepaskaidrojot situāciju, mazāk nekā nedēļu pirms filmas pirmizrādes ir izņēmis to no repertuāra un apturējis biļešu tirdzniecību. Kinoteātris nav sniedzis nekādu oficiālu paskaidrojumu par šo lēmumu filmas producentiem un izplatītājiem. Esam šokēti par šādu rīcību – tas ir kā pliķis Latvijas kino industrijai," savu nostāju pauž Alhimionoks.

Savukārt "Forum Cinemas" direktors Normunds Labrencis portālam "Delfi" norāda, ka "vienmēr esam atbalstījuši Latvijas kino un turpināsim to darīt, gan izrādot mūsmāju filmas, gan arī atbalstot vietējā kino projektus".

"Tostarp esam atbalstījuši arī šīs producentu grupas filmas "Svingeri" un "Blēži". Jāmin, ka nosacījumi filmu izrādīšanai no mūsu puses nav mainījušies. Kādēļ izplatītāji šoreiz izvēlējušies citu stratēģiju, izrādot filmu citās platformās pirms tā nonāk kino, varam tikai minēt.

2018. gadā esam izrādījuši 18 latviešu filmas, 2019. gadā plānojam izrādīt vismaz 11. Mūsu kompānijas, un arī visas pasaules kino industrijas vadlīnijas nosaka, ka kinoteātros filmas ekskluzīvi tiek izrādītas pirms to nonākšanas citās platformās. Ņemot vērā to, ka filmas "Klases salidojums" veidotāji izvēlējušies pretēju stratēģiju, proti, Latvijas iedzīvotājiem tā būs pieejama TV pirms izrādīšanas kinoteātrī, ir pieņemts lēmums to neiekļaut mūsu repertuārā," skaidro Labrencis.

Jāatzīmē, ka Ēķa jaunā komēdija divas nedēļas pirms tās kino pirmizrādes jau bija pieejama lietotnē "Shortcut", kā arī "Helio" interaktīvajā televīzijā. Pirmoreiz Latvijā filma vēl pirms kino pirmizrādes bija noskatāma mājas vidē.

Labrencis arī atgādina, ka jau pavisam drīz paredzētas divu citu mūsmāju filmu pirmizrādes – 28. februārī sāks izrādīt filmu "Blakus", bet dokumentālo filmu "No Ghetto uz Olimpiādi" varēs skatīties no 5. marta.

Savukārt Alhimionoks informē, ka 2018. gada skatītāko filmu statistika pierādījusi – Latvijas filmas ir pieprasītas un novērtētas, jo skatītāju skaits strauji pieauga. Tomēr, neskatoties uz to, Latvijai starp Baltijas valstīm esot viszemākais kino apmeklējums

"Mūsu studijai vienmēr skatītājs ir un būs pirmajā vietā, tādēļ esam gandarīti, ka "Klases salidojums" priecēs skatītājus tik daudzos kinoteātros Latvijā. Precīzāku informāciju par seansu norises dienām un laiku aicinām noskaidrot savas pilsētas kinoteātra mājas lapā. Biļetes ir pieejamas iepriekšpārdošanā un daļa seansu jau ir izpārdoti," norāda Alhimionoks.

Jau vēstīts, ka "Klases salidojums" ir komisks stāsts par draudzību pusgadsimta garumā, spilgtu četrdesmitgadnieku krīzi un personiskām par atklāsmēm, par kurām grūti runāt pat draugu lokā. Viens no filmas galvenajiem tēliem, kuru atveido Ainārs Ančevskis, ir no dzīves noguris ģimenes galva, kurš nespēj pārdzīvot ikdienas rutīnu. "Klases salidojums" ir grupas "Dzelzs Vilks" mūziķa Jura Kaukuļa debija kino – viņš filmā atveido mūžīgi jaunu rokeri ar pielūdzējām visās aizkulisēs un problēmu pašam izveidot pilnvērtīgas attiecības. Trešo draugu, kura lomā iejuties Imants Strads, nesen pametusi sieva, smagi iedragājot viņa vīrieša pašpārliecinātību.

"Klases salidojumā" redzēsim arī tādus iemīļotus aktierus kā Elīna Vāne, Ieva Puķe, Mārtiņš Egliens, Inga Alsiņa-Lasmane, Mārtiņš Meiers, Klinta Leja un daudzus citus. Filmas producents ir Kristians Alhimionoks, producējošā kompānija – "Platforma Filma". Filmu Latvijas kinoteātros izplata "Labs Kino".

Filma "Klases salidojums" skatāma Rīgas kinoteātros "Cinamon", "Multikino" un "Splendid Palace", Valmieras kinoteātrī "Gaisma", Liepājas kinoteātrī "Cinamon Balle", Siguldas kinoteātrī "Kino Lora", kinoteātros "Silver Screen" Daugavpilī un Rēzeknē, Ventspils kinoteātrī "Kino Rio", Vidzemes koncertzālē "Cēsis", Kuldīgas Kultūras centrā, Madonas kinoteātrī "Vidzeme", Smiltenes Kultūras centra kinoteātrī 3D, kinoteātrī "Star Cinema Jūrmala" un Talsos, kinoteātrī "Auseklis".