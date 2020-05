Nikolass Keidžs jaunā seriālā tēlos 'Netflix' sensacionālā stāsta skandalozo varoni

Šopavasar par sensāciju kļuva straumēšanas platformas "Netflix" dokumentālais seriāls "Tiger King" par privātā zoodārza īpašnieku un kantrī dziesminieku Eksotisko Džo un viņa cīņu ar dzīvnieku tiesību aizstāvjiem. Tagad uzsākts darbs pie jauna seriāla par ekstravagantā varoņa gaitām, un tajā galvenā loma uzticēta Nikolasam Keidžam.

Kā vēsta izdevums "Variety", "Imagine Television Studios" un "CBS Television Studios" uzsākušas darbu pie astoņu sēriju seriāla un tajā Eksotiskā Džo lomā iejutīsies Keidžs, kura aktiera karjerā šī ir pirmā loma televīzijas seriālā.

Miniseriāla scenārijs taps pēc izdevuma "Texas Monthly" raksta "Joe Exotic: A Dark Journey Into The World Of A Man Gone Wild".

Darbu pie seriāla par neparasto "Tiger King" galveno varoni "Universal Content Productions" paspārnē uzsākusi arī Keita Makinona, kura pati iejutīsies arī Džo sīvākās pretinieces, pretrunīgi vērtētās Kerolas Baskinas lomā.

"Netflix" seriāls savu pirmizrādi piedzīvoja 20. martā, un īsā laikā tas, saskaņā ar "Rotten Tomatoes" datiem, kļuva par šī pavasara populārāko televīzijas šovu un iekarojis līdera pozīcijas "Netflix" veidoto projektu topā.