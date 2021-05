Dženija Meja piedāvā šūpuļdziesmu 'Velc, pelīte, saldu miegu'

Sirsnīgi sveicot Mātes dienā, pie lieliem un maziem skatītājiem 9. maijā LMT viedtelevīzijā, LMT Straumē dodas dziesma un video "Velc, pelīte, saldu miegu" no dziedātājas Dženijas Mejas topošā miega dziesmiņu albuma. Šūpuļdziesmu iedziedājusi viņas audzēkne Odrija Kalniņa.

Dziedātāja strādā pie jauna muzikāla projekta – digitāla desmit dziesmu albuma. Šoreiz tas nebūs ierastais popmūzikas stils, bet, pavisam netipiski temperamentīgajai dziedātājai, – bērnu šūpuļdziesmas.

"Manuprāt, šis ir viens no maniem vērtīgākajiem albumiem, jo popmūzikā dziesmas nāk un iet, bet miega dziesmiņas dzīvos mūžīgi," norāda dziedātāja. Jenny May atzīst, ka bērni mainījuši viņas uzskatus par bērnu mūziku, kas agrāk dziedātāju nav īpaši interesējusi.

"Pēc pirmās meitiņas piedzimšanas turpināju aktīvi darboties popmūzikas lauciņā. Mazajai Sārai nekad nepatika, ja mājās dziedāju lēnas dziesmas vai šūpuļdziesmas, viņa labprātāk klausījās rokmūziku. Toties otrā atvase mani izmainīja daudz vairāk. Pirms pusotra gada kļuvu par māmiņu Stellai, kurai pirms miedziņa vienmēr gribējās kādu jauku, lirisku šūpuļdziesmu. Visas, ko zināju, izdziedāju un, kad aptrūkās panti, izdomāju jaunus. Dziesmai "Aijā žūžū" man bija jādzied vismaz 13 pantiņi, līdz meitiņa aizmiga. Tas mani pamudināja sākt rakstīt jaunas dziesmas, lai bērniem ir, ko klausīties, lai mums, latviešiem, ir jaunas, skaistas miega dziesmiņas. Pēdējo grūdienu deva zvans no tuva latviešu drauga, kurš dzīvo ārzemēs un vaicāja, vai varu iedziedāt kādas dziesmiņas bērniem, jo internetā to esot maz," stāsta Jenny May un joko, ka turpmāk dziedās tikai bērnu dziesmas. Audio albums ir gandrīz gatavs un dziesmiņas jau šogad varēs baudīt visi mazie klausītāji. Albumā iekļautas gan pašas populārākās latviešu tautas miega dziesmiņas, gan arī Raimonda Paula, Zigmara Liepiņa, Imanta Kalniņa, Ērika Ešenvalda, Artūra Palkeviča un Jenny May oriģināldziesmas. Albumu producē Artūrs Palkevičs.