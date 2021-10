Markum Rivam jauna dziesma latviski – 'Asaras acīs'

Gada melanholiskākajā laikā jaunu dziesmu latviešu valodā saviem klausītājiem sarūpējis mūziķis Markus Riva. "Asaras acīs" tapusi sadarbībā ar latviešu un ukraiņu producentiem un ir jaunākā Rivas dziesma pēc martā izdotā skaņdarba "Vārdi klusumā".

Par spīti nosaukumam, singla vēstījums, raksturīgi Markum, ir optimistisks un cerību pilns – nevienām asarām nav lemts ilgt mūžīgi. Dziesma tapusi sadarbībā ar ukraiņu komponistu Igoru Tatarenko, filmējoties TV pārraidei Kijevā, un tā ir vēl viens topošā Rivas albuma latviešu valodā vēstnesis, portālam "Delfi" skaidro mākslinieks.

"Es ļoti ceru, ka pavisam drīz visas dziesmas savirknēsies vienā veselumā un šogad izdosim konceptuālu albumu latviešu valodā," pauž Riva.

Rudens Markum ir ļoti darbīgs laiks – septembrī TV ekrānos atgriezies vērienīgais muzikālo talantu šovs "X Faktors", un mūziķis redzams zilajos ekrānos arī Krievijā un Ukrainā – tur viņš piedalījies populārā Lielbritānijas formāta "All together now" filmēšanā. Taču, kā uzsver pats mākslinieks, muzikālās ieceres viņam arvien ir pirmajā vietā un viņš, tāpat kā visa kultūras nozare, gaida atgriežamies aktīvu koncertu dzīvi.