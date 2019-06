Noklausies! Jenny May izdod dejisku vasaras hitu 'Estrella'

Pēc ilgākas radošās pauzes apritē ar jaunu singlu atgriežas dziedātāja Jenny May – klausītāju novērtējumam sniegta dejiska dziesma "Estrella", kurai tapis arī videoklips.

Kā medijiem izplatītajā informācijā ziņo dziedātāja, "Estrella ir meitene, kura plūst pa dzīves straumi, vieglprātīgi izturas pret mīlestību un vienkārši bauda dzīvi". Šī kompozīcija raksturo pašu dziedātāju noteiktā dzīves periodā.

"Pusaudžu vecumā un kādu laiku arī pēc tam tik tiešām uztvēru dzīvi kā izaicinājumu, gribējās izdibināt visu, ko dzīve piedāvā, bieži nenesot par savu rīcību atbildību. Šo gadu laikā daudz kas ir mainījies. Ģimene, bērni un izpratne par visumu mainās. Tas ir kā izdzīvot jaunu grāmatu, dzīvot pēc tās un saprast to no jauna. Bet man patīk atskatīties uz to delverīgo dzīves periodu, nereti arī tagad daru dullas lietas un novērtēju to, kas man dots," tā Jenny May.

Singlu sarakstījuši ārzemju mūziķi Čārlijs Meisons un Daniels Volpe, bet latviskojusi pati dziedātāja un Gatis Zotovs. Tāpat arī dziesmas tapšanā roku pielicis Gaitis Lazdāns.

Ar Čārliju latviešu dziedātāja jau veiksmīgi sadarbojusies skaņdarba "Es gribu vēl mīlēt" tapšanā. Savukārt Daniels ir atpazīstams vācu producents un komponists.

Videoklipu režisējuši Māris Freibergs un pati Jenny May. Kā norāda dziedātāja, klipam top arī angliskā versija, kas priecēs klausītājus ārpus Latvijas pavisam drīz.